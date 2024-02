Boomi se réjouit de son titre de meilleure capacité d'exécution dans le Magic Quadranttm de Gartner® pour les plateformes d'intégration en tant que service (iPaaS)





Boomi TM, le leader de l'intégration et de l'automatisation intelligentes, a annoncé aujourd'hui que Gartner avait qualifié Boomi de Leader et classé la société au plus haut rang pour sa Capacité d'exécution (Ability to execute) dans son Magic Quadrant pour les plateformes d'intégration en tant que service (iPaaS). C'est la dixième fois de suite que Boomi est qualifié de Leader dans le Magic Quadrant de Gartner dans la catégorie iPaaS. Gartner a évalué 17 fournisseurs d'iPaaS pour leur capacité d'exécution et l'exhaustivité de leur vision.

« Nous pensons qu'être positionnés en haut de tableau pour notre capacité d'exécution et être reconnu pour la dixième fois en tant que Leader dans le Magic Quadrant de Gartner dans la catégorie iPaaS souligne nos efforts inlassables envers l'excellence des produits, l'innovation et l'exécution en tant qu'équipe », a déclaré Steve Lucas, PDG de Boomi. « Plus que jamais, nous repoussons les limites en vue de mettre sur le marché des innovations révolutionnaires pour le bénéfice de nos clients et partenaires partout dans le monde, et c'est gratifiant de voir le secteur prendre note de nos réussites considérables. »

Plébiscitée par plus de 20 000 clients dans tous les secteurs à l'échelle mondiale pour sa rapidité, sa facilité d'utilisation et son coût total de possession réduit, la plateforme unifiée, à faible code, évolutive, ouverte, sécurisée, intelligente et cloud-native de Boomi aide les organisations à accélérer rapidement et facilement leurs résultats opérationnels.

Boomi a récemment annoncé d'importantes mises à jour de sa plateforme et de ses activités, notamment :

Innovation produit

Event Streams ? Disponible via Boomi et sur AWS Marketplace, le service mutualisé de mise en file d'attente et de diffusion de messages d'entreprise permet aux organisations de créer des intégrations qui sont plus résilientes, modulables et en temps réel que les traditionnels processus d'intégration point à point.

? Disponible via Boomi et sur AWS Marketplace, le service mutualisé de mise en file d'attente et de diffusion de messages d'entreprise permet aux organisations de créer des intégrations qui sont plus résilientes, modulables et en temps réel que les traditionnels processus d'intégration point à point. Boomi AI ? Met à profit des métadonnées anonymisées, des schémas et des pratiques exemplaires issues de 200 millions d'intégrations effectuées avec la plateforme Boomi, Boomi AI offre une expérience utilisateur simplifiée qui exploite l'IA générative pour connecter et intégrer des applications, des données, des processus, des personnes et des objets à travers les organisations.

? Met à profit des métadonnées anonymisées, des schémas et des pratiques exemplaires issues de 200 millions d'intégrations effectuées avec la plateforme Boomi, Boomi AI offre une expérience utilisateur simplifiée qui exploite l'IA générative pour connecter et intégrer des applications, des données, des processus, des personnes et des objets à travers les organisations. Boomi GPT ? Première offre disponible dans la suite Boomi AI, Boomi GPT apporte une expérience conversationnelle simple dans la plateforme Boomi. Avec Boomi GPT, les organisations peuvent exploiter la puissance de l'IA générative pour intégrer et automatiser plus rapidement que jamais auparavant, favorisant la démocratisation de l'innovation et l'accélération des résultats commerciaux.

? Première offre disponible dans la suite Boomi AI, Boomi GPT apporte une expérience conversationnelle simple dans la plateforme Boomi. Avec Boomi GPT, les organisations peuvent exploiter la puissance de l'IA générative pour intégrer et automatiser plus rapidement que jamais auparavant, favorisant la démocratisation de l'innovation et l'accélération des résultats commerciaux. Brevets d'IA ? Cette année, Boomi a obtenu deux nouveaux brevets technologiques dans le domaine de l'IA, qui remettent en question les paradigmes existants inhérents à la construction de processus d'intégration. Ces brevets apportent une preuve supplémentaire du leadership de la société en matière d'innovation et du dévouement de son équipe talentueuse d'ingénieurs, de scientifiques et d'innovateurs.

? Cette année, Boomi a obtenu deux nouveaux brevets technologiques dans le domaine de l'IA, qui remettent en question les paradigmes existants inhérents à la construction de processus d'intégration. Ces brevets apportent une preuve supplémentaire du leadership de la société en matière d'innovation et du dévouement de son équipe talentueuse d'ingénieurs, de scientifiques et d'innovateurs. Nouvelles certifications ISO ? Les certifications ISO 27001 et 27701 de Boomi démontrent l'engagement constant de la société envers la sécurité de l'information et le respect de la vie privée. Boomi, l'un des seuls fournisseurs d'iPaaS également autorisé par FedRAMP, évolue constamment pour assurer que ses programmes de sécurité de conformité et de protection de la vie privée continuent de répondre aux normes de réglementation les plus strictes définies par les gouvernements et ses plus de 20 000 clients à travers le monde.

? Les certifications ISO 27001 et 27701 de Boomi démontrent l'engagement constant de la société envers la sécurité de l'information et le respect de la vie privée. Boomi, l'un des seuls fournisseurs d'iPaaS également autorisé par FedRAMP, évolue constamment pour assurer que ses programmes de sécurité de conformité et de protection de la vie privée continuent de répondre aux normes de réglementation les plus strictes définies par les gouvernements et ses plus de 20 000 clients à travers le monde. Autorisation StateRAMP ? L'obtention de l'Autorisation StateRAMP illustre l'engagement indéfectible de Boomi envers la sécurité des données et la conformité, ainsi que l'offre d'une solution sûre et fiable sur laquelle les agences gouvernementales peuvent compter pour protéger leurs données et leurs opérations.

Développement commercial

Croissance mondiale ? Boomi continue de s'étendre au niveau mondial avec l'ouverture récente de bureaux à Vancouver, Barcelone, Bengaluru et d'un nouveau siège social à Conshohocken, en Pennsylvanie.

? Boomi continue de s'étendre au niveau mondial avec l'ouverture récente de bureaux à Vancouver, Barcelone, Bengaluru et d'un nouveau siège social à Conshohocken, en Pennsylvanie. Élargissement de l'équipe dirigeante ? Pour accompagner Boomi dans sa prochaine phase de croissance, la société a accueilli durant l'année écoulée plusieurs nouveaux cadres dirigeants avec de l'expérience dans Adobe, Business Objects, CA Technologies, Citrix, Marketo, Salesforce et SAP.

En qualité de chef de file sectoriel mondial des logiciels en tant que service (SaaS), Boomi se targue d'une communauté croissante composée de plus de 100 000 membres, et de l'un des plus importants réseaux d'intégrateurs de systèmes mondiaux (GSI) dans le domaine des plateformes d'intégration en tant que service (iPaaS). La société possède un réseau mondial d'environ 800 partenaires et travaille avec les plus importants fournisseurs de services cloud à hypergrande échelle.

Boomi a remporté de nombreux prix pour son innovation produit et son statut d'employeur de choix, la société a notamment été nommée dans le classement 2024 des meilleures entreprises où travailler (Best Places to Work) de Built In et dans la liste Cloud 100 de CRN pour son innovation dans le développement d'une technologie basée sur le cloud. De plus, Boomi a reçu la prestigieuse note 5 étoiles dans le Guide des programmes partenaires de CRN deux années de suite, un prix Fire Award pour l'innovation du Philadelphia Business Journal et un prix Gold Stevie® dans le cadre des American Business Awards dans la catégorie Entreprise de l'année (Company of the Year) en 2023. Boomi a également été reconnu dans The Software Report comme l'un des 100 meilleurs éditeurs de logiciels et comme ayant l'un des 50 meilleurs PDG de sociétés de logiciel-service.

Pour de plus amples renseignements, lisez le rapport de Gartner intitulé "Magic Quadrant pour les plateformes d'intégration en tant que service".

Ressources complémentaires

Cliquez ici pour en savoir plus sur ce que signifie la classement de Boomi dans le Magic Quadrant de Gartner dans la catégorie iPaaS

Clause de non-responsabilité de Gartner :

Gartner, Magic Quadrant pour les plateformes d'intégration en tant que service, Keith Guttridge, Andrew Comes, Shrey Pasricha, Max van den Berk, Andrew Humphreys, 19 février 2024

Boomi a été reconnu comme Dell Boomi de 2014 à 2019. Le rapport était précédemment intitulé Magic Quadrant pour les plateformes d'intégration d'entreprise en tant que service de 2017 à 2021, ainsi qu'en 2014. Il était intitulé Magic Quadrant pour les plateformes d'intégration d'entreprise en tant que service au niveau mondial en 2015 et 2016 et Magic Quadrant pour les plateformes d'intégration en tant que service au niveau mondial en 2023.

Gartner ne soutient aucun des fournisseurs, produits ou services présentés dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de ne retenir que les fournisseurs ayant obtenu le meilleur classement ou distinction. Les publications de recherche de Gartner ne reflètent que les opinions de la société de recherche Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des énoncés de faits. Gartner décline toute responsabilité, explicite ou implicite, quant à cette étude, notamment quant à sa qualité marchande ou à sa pertinence pour une utilisation particulière. GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner et Magic Quadrant est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et à l'international, et sont utilisées dans les présentes avec autorisation. Tous droits réservés. Remarque : Boomi a été reconnu comme Dell Boomi de 2014 à 2019.

À propos de Boomi

Boomi prend en charge l'avenir des entreprises grâce à une intégration et une automatisation intelligentes. En tant que leader mondial dans le domaine des logiciels en tant que service (SaaS), Boomi compte plus de 20 000 clients dans le monde et un réseau mondial de 800 partenaires. Les entreprises se tournent vers la plateforme primée de Boomi pour connecter leurs applications, leurs données et leurs collaborateurs afin d'accélérer leur transformation numérique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur boomi.com.

© 2024 Boomi, LP. Boomi, le logo « B » et Boomiverse sont des marques de commerce de Boomi, LP ou de ses filiales ou sociétés affiliées. Tous droits réservés. Les autres noms ou marques peuvent être les marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

22 février 2024 à 11:30

