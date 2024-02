Les optimisations apportées à Wind River Studio stimulent l'automatisation à grande échelle pour les clouds périphériques intelligents





Wind River® , un chef de file mondial des logiciels pour les systèmes intelligents critiques, annonce aujourd'hui des optimisations pour Wind River Studio conçues pour améliorer l'automatisation à grande échelle, aidant ainsi les fournisseurs de services de communication (CSP) à soutenir le développement des services 5G en périphérie.

« Il existe une demande croissante de support pour une vitesse accrue, une bande passante optimisée et une latence ultra-faible pour traiter les services 5G en périphérie intelligente. L'automatisation à grande échelle devient une réalité nécessaire pour que les opérateurs répondent efficacement à ces exigences », déclare Paul Miller, CTO, Wind River. « Pour répondre aux besoins croissants des clients en matière de déploiement et de mise à niveau de l'automatisation, nos dernières optimisations pour Wind River Studio peuvent réduire considérablement les temps de mise à niveau et de maintenance tout en créant de nouvelles opportunités pour des opérations parallèles de manière de plus en plus autonome. En outre, les opérateurs peuvent mieux maximiser leur consommation d'énergie afin de bénéficier de nouvelles écoefficiences. »

Les dernières fonctionnalités de Wind River Studio permettent des opérations avancées à grande échelle :

La durée de mise à niveau raccourcie de 50 % pour la plateforme cloud Wind River Studio, et de 65 % pour Kubernetes, fournissant ainsi aux clients des efficiences opérationnelles supérieures

fournissant ainsi aux clients des efficiences opérationnelles supérieures Une automatisation renforcée qui fournit des capacités unifiées et axées sur l'intention pour mettre à niveau les composants Studio, les systèmes de stockage et Kubernetes

qui fournit des capacités unifiées et axées sur l'intention pour mettre à niveau les composants Studio, les systèmes de stockage et Kubernetes Réduction considérable de la durée des campagnes de mise à niveau grâce à la mise à niveau/à jour centralisée de la parallélisation sur l'ensemble du réseau

grâce à la mise à niveau/à jour centralisée de la parallélisation sur l'ensemble du réseau Des capacités de validation, d'audit et de supervision garantissant que l'infrastructure et l'environnement sont prêts à accepter un déploiement, une mise à jour ou une mise à niveau afin d'éliminer les défaillances de déploiement et de mise à jour évitables

garantissant que l'infrastructure et l'environnement sont prêts à accepter un déploiement, une mise à jour ou une mise à niveau afin d'éliminer les défaillances de déploiement et de mise à jour évitables Des efficiences énergétiques améliorées grâce à une granularité plus fine avec des paramètres de puissance spécifiques à la CPU et au coeur, et à la visualisation de nouveaux indicateurs de puissance disponibles pour la fonction réseau native cloud (CNF) et l'application Studio, créant ainsi de nouvelles capacités d'analyse et de configuration qui optimisent l'utilisation de l'énergie

Au fur et à mesure que les CSP passent au RAN cloud 5G, ils font face à une kyrielle de défis en rapport avec l'hébergement de fonctions réseau virtualisées et conteneurisées sur des déploiements de clouds télécoms très complexes, distribués et hétérogènes. Ces réseaux nécessitent de nouvelles compétences pour automatiser, mettre à l'échelle et gérer les opérations. Afin d'exploiter pleinement le potentiel de l'architecture 5G basée sur les services, une automatisation et une normalisation accrues jouent un rôle clé. Les dernières fonctionnalités de Wind River Studio améliorent l'automatisation des déploiements de masse pour le déploiement de jour 0 à jour 2 et les opérations à grande échelle. Wind River simplifie considérablement l'interaction de l'utilisateur avec le processus de mise à niveau, réduit les coûts d'intégration, diminue les risques d'erreur humaine et stimule l'évolutivité, la fiabilité et la performance.

Basé sur le projet open source StarlingX, Wind River Studio fournit une architecture entièrement native cloud, basée sur Kubernetes et conteneurisée pour le développement, le déploiement, les opérations et la maintenance des réseaux en périphérie distribués à grande échelle. Il fournit une base pour gérer un réseau géographiquement distribué et simplifie les opérations des jours 1 et 2 en fournissant une solution automatisée unique et sans intervention. Relevant un défi de taille, Studio permet aux fournisseurs de services de déployer et de gérer une infrastructure native cloud pour les réseaux cloud distribués coeur-périphérie afin de fournir des performances RAN traditionnelles dans le cadre d'un déploiement vRAN/Open RAN.

Wind River a joué un rôle déterminant dans la première session de données 5G réussie au monde ; le premier déploiement Open RAN au Canada ; l'élaboration de programmes vRAN/O-RAN commerciaux, y compris un des plus grands réseaux Open RAN au monde ; et le lancement du premier centre de données périphérique entièrement automatisé à usage commercial.

