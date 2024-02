Cerro de Pasco change la date de clôture de son d'exercice financier et nomme un nouvel auditeur





MONTRÉAL, 22 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cerro de Pasco Inc. (CSE: CDPR) (OTCPK: GPPRF) (FRA: N8HP) (« CDPR » ou la « Société ») annonce que son conseil d'administration a approuvé un changement de la date de clôture de l'exercice financier de la Société du 31 décembre au 31 mars afin que les échéances de dépôt de ses états financiers surviennent pendant une période moins occupée pour la Société et ses vérificateurs, facilitant ainsi la production de ses états financiers vérifiés annuels. Un avis de changement de date de clôture d'exercice a été déposé par la Société sur SEDAR+ conformément au Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue (« R51-102 »).



La Société annonce également qu'elle a nommé Davidson and Company LLP, comptables professionnels agréés (« Davidson »), à titre d'auditeur de la Société pour l'exercice en cours. Cette nomination fait suite à la démission de l'ancien auditeur de la Société, Raymond Chabot Grant Thornton LLP. De l'avis de la Société, il n'y a aucun événement à déclarer (au sens du R51-102). Les documents de déclaration relatifs au changement d'auditeur ont été déposés sur SEDAR+ par la Société et seront inclus dans les documents envoyés par la direction aux actionnaires en vue de la prochaine assemblée générale annuelle de la Société.

À propos de Ressources Cerro de Pasco

Ressources Cerro de Pasco est une société minière dont l'objectif est de devenir le prochain producteur de niveau intermédiaire au Pérou. CDPR se concentre sur le développement de son principal actif détenu à 100 %, la concession minière El Metalurgista, qui comprend des résidus minéraux et des stocks extraits de la mine à ciel ouvert de Cerro de Pasco, dans le centre du Pérou. L'approche de la Société à El Metalurgista implique le retraitement et l'assainissement environnemental des déchets miniers et la création de nombreuses opportunités dans le cadre d'une économie circulaire. CDPR se concentre également sur l'exploitation minière, le développement et l'exploration de la mine Santander, qu'elle détient à 100 % et qui couvre 6?000 hectares dans le corridor de skarn Antamina-Yauricocha, situé à 215 km de Lima et qui présente un grand potentiel. CDPR s'est fondée sur des objectifs clairs, à savoir engendrer une durabilité économique à long terme et des avantages pour la population locale, d'un point de vue économique, social et sanitaire.

Renseignements

Ressources Cerro de Pasco Inc.

Guy Goulet, chef de la direction

Téléphone: +1-579-476-7000 Mobile: +1-514-294-7000

Courriel : [email protected]

22 février 2024 à 10:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :