Une année couronnée de succès pour Trez Capital avec de solides résultats au T4 de 2023





Trez Capital continue d'offrir des rendements soutenus à ses investisseurs et de cibler la demande de logements résidentiels dans des régions clés de l'Amérique du Nord

Faits saillants du T4 de 2023

John L. Creswell est entré au service de l'entreprise en tant que directeur général exécutif et chef mondial de la mobilisation des capitaux

Les fonds hypothécaires maintiennent leurs taux de distribution mensuels

Joshua Varghese est nommé membre du Conseil des gouverneurs

VANCOUVER, BC, le 22 févr. 2024 /CNW/ - Trez Capital, chef de file dans les placements immobiliers commerciaux en Amérique du Nord, est fière d'annoncer une croissance soutenue en 2023 et de solides résultats au quatrième trimestre. L'entreprise, qui a démontré sa résilience en contexte de volatilité sur les marchés, a mis son approche stratégique de gestion des placements à profit pour procurer des avantages importants aux investisseurs tout au long de 2023.

Trez Capital a dû composer avec un marché volatil et a dégagé des rendements solides tout au long de 2023.

Dean Kirkham, président et co-chef de la direction de Trez Capital, a réitéré la mission de la société qui consiste à produire des résultats cohérents et fiables. «?Trez Capital a dû composer avec un marché volatil et a dégagé des rendements solides tout au long de 2023. L'approche sur le terrain de notre équipe ainsi que ses relations et connaissances approfondies du secteur ont été des éléments clés de notre succès; ils continueront par ailleurs de servir au mieux nos investisseurs en 2024 et par la suite?», a-t-il précisé.

John Maragliano, chef de la direction financière et chef de l'exploitation de Trez Capital, a souligné la capacité de l'entreprise à dégager de bons rendements pour les investisseurs même en contexte de forte volatilité : «?notre approche rigoureuse de placements dans les prêts immobiliers privés et les participations au capital cible le secteur résidentiel du marché de l'immobilier commercial. Cette approche s'appuie sur des pratiques de souscription et de gestion des liquidités rigoureuses qui nous permettent de garder le cap au fil des cycles du marché et de produire des résultats constants sur lesquels nos investisseurs peuvent compter?».

Mise à jour sur l'entreprise

Forte de ses compétences, de ses expertises spécialisées et de ses antécédents diversifiés, Trez Capital est en mesure de consolider ses assises dans le marché. Au cours du quatrième trimestre de 2023, deux changements importants ont eu lieu au niveau de l'organisation.

Vétéran de l'industrie, John L. Creswell s'est joint à l'équipe de direction de Trez Capital en novembre 2023 à titre de directeur général exécutif et chef mondial de la mobilisation des capitaux. M. Creswell compte plus de 20 ans d'expérience et possède une vaste expertise dans la mobilisation des capitaux et la gestion des placements.

Trez Capital souhaite également la bienvenue à Joshua Varghese en tant que membre nommé du Conseil des gouverneurs. Le Conseil des gouverneurs de Trez Capital possède cinq membres, chacun et chacune apportant ses perspectives et expertises uniques.

Mise à jour sur les fonds de prêts hypothécaires

Trez Capital a toujours pour objectif d'offrir aux investisseurs des rendements solides, fiables et croissants qui ne sont pas corrélés à la volatilité d'autres types d'actif. Les fonds de prêts hypothécaires de Trez Capital ont affiché un rendement stable et régulier tout au long du trimestre, tout en maintenant leurs taux de distribution mensuels.

Trez Capital Prime Trust (la «?Fiducie?») a conservé un taux de distribution mensuel de 0,52 % (taux annualisé de 6,24 %)*

Trez Capital Yield Trust (la «?Fiducie?») a versé un taux de distribution mensuel de 0,64 % (taux annualisé de 7,68 %)*

Trez Capital Yield Trust U.S. CAD (la «?Fiducie?») a maintenu un taux de distribution mensuel de 0,72 % (taux annualisé de 8,64 %)*

Trez Capital Yield Trust U.S. USD (la «?Fiducie?») a produit un taux de distribution mensuel de 0,72 % (taux annualisé de 8,64 %)*

* Veuillez consulter la fiche d'information sur les Fonds pour obtenir tous les renseignements. Au cours du trimestre terminé le 31 décembre 2023, la Fiducie répondait à toutes les restrictions et à tous les objectifs de placement stipulés dans la notice d'offre datée du 30 avril 2023.

Mise à jour sur le programme de participations au capital

Tout au long de 2023, les participations au capital de Trez Capital ont ciblé les projets de développement multifamilial, la vente de lots aménagés (à la suite des activités de lotissement) et l'amélioration des exploitations dans les installations d'entrepôts libre-service. Le programme de participations au capital a stratégiquement mis en place des initiatives visant l'amélioration de la qualité et de la résilience du portefeuille en continuant de privilégier la région de la Ceinture de soleil (Sunbelt) aux États-Unis. Pour l'année qui s'annonce, le programme est en bonne posture pour connaître une croissance viable tout en continuant de répondre à la demande sur le plan du lotissement unifamilial.

Perspectives pour 2024

Plusieurs tendances en place influenceront le secteur de l'immobilier commercial en 2024, y compris le rajustement des valorisations, la pénurie de logements, les zones de détresse, l'échéance des emprunts et les occasions de refinancement. Trez Capital, en tant que prêteur privé chevronné, est bien placée pour mettre à profit les occasions qui se présenteront et pour démontrer sa résilience dans le marché immobilier commercial nord-américain.

Au sujet de Trez Capital

Fondée en 1997, Trez Capital est une société de placements immobiliers diversifiés et un important fournisseur de solutions de financement par emprunt et par capitaux propres dans le secteur immobilier commercial de l'Amérique du Nord. Trez Capital offre également aux investisseurs privés et institutionnels des stratégies pour investir dans une variété de fonds d'investissement hypothécaire, de syndications et de coentreprises, opportuns et entièrement garantis, et fournit aux promoteurs immobiliers un financement rapide et souple à court et moyen terme.

Le groupe de sociétés Trez, qui possède des bureaux dans les principaux centres de l'Amérique du Nord, établit son actif sous gestion à plus de 5,3 milliards CAD*. Il a financé plus de 1?700 transactions représentant plus de 18,5 milliards CAD depuis sa création. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site www.trezcapital.com. * L'actif sous gestion du groupe de sociétés Trez inclut les actifs détenus par toutes les sociétés affiliées à Trez, en plus de l'actif sous gestion du gestionnaire, soit Trez Capital Fund Management Limited Partnership, de l'ordre de 3,0 milliards $.

Ce document sert à des fins d'information seulement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation pour l'achat de titres. Les résultats passés ne sont pas une indication du rendement futur. Les présentes incluent des énoncés prospectifs. Les résultats, la performance et les événements réels différeront probablement, et peuvent nettement différer, des déclarations prospectives explicitement ou implicitement contenues dans les présentes. De telles déclarations prospectives sont fondées sur différentes hypothèses qui peuvent s'avérer incorrectes, y compris, entre autres : la capacité des Fonds de faire l'acquisition et de maintenir un portefeuille d'hypothèques qui soit en mesure de générer la performance ou les rendements annuels nécessaires pour permettre aux Fonds de satisfaire leurs objectifs d'investissement; la capacité des Fonds d'établir et de maintenir des relations et des ententes avec des partenaires financiers clés; le maintien des taux d'intérêt en vigueur à des niveaux favorables; la capacité des emprunteurs à satisfaire leurs obligations en vertu des prêts hypothécaires, la capacité du gestionnaire à remplir ses obligations envers les Fonds; les dépenses et les coûts prévus; la concurrence; et les changements aux conditions économiques générales. Même si les Fonds s'attendent à ce que les événements et les développements subséquents puissent modifier les points de vue émis, le gestionnaire décline expressément toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, à l'exception de ce qui est exigé par la loi.

SOURCE Trez Capital

22 février 2024 à 09:10

