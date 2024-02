Montréal et ses partenaires toujours mobilisés et en action pour soutenir le secteur du Village et de la place Émilie-Gamelin





MONTRÉAL, le 22 févr. 2024 /CNW/ - Mobilisés depuis un an au sein d'un front commun pour résoudre les enjeux complexes vécus dans le secteur du Village et de la place Émilie-Gamelin, la Ville de Montréal et ses partenaires réitèrent leur engagement à poursuivre la mise en oeuvre d'actions concrètes dans ce secteur névralgique du centre-ville.

Consciente des défis majeurs que présente le secteur et du travail continu qui doit s'y poursuivre, la cellule de crise multipartite, mise sur pied par la Ville de Montréal l'an dernier, dresse le bilan des actions menées pour renforcer la sécurité, améliorer l'intervention auprès des plus vulnérables et soutenir la vitalité économique et culturelle du Village et de la place Émilie-Gamelin.

Regroupant la Ville de Montréal, le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CCSMTL), l'arrondissement de Ville-Marie, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), le Service de la diversité et de l'inclusion sociale (SDIS) et la Société de transport de Montréal (STM), cette cellule représente un arrimage de partenaires inédit qui demeurera actif, à l'image des actions concrètes qui ont été mises en place et qui se poursuivront.

Des résultats concrets à une situation complexe

Plusieurs résultats concrets ressortent de cette mobilisation, bien que la situation demeure difficile dans le secteur visé. La mobilisation de l'ensemble des partenaires demeure nécessaire et les actions mises en place depuis un an seront maintenues. Les mesures ont notamment permis les réalisations suivantes :

L'Équipe mobile de médiation en intervention sociale (ÉMMIS) a reçu 1 489 demandes d'interventions sociales immédiates en provenance de postes de quartier du SPVM, de partenaires ou de commerçants dans l'arrondissement de Ville-Marie ;





; L'EMMIS a réalisé 11 185 interventions sociales dans l'arrondissement de Ville-Marie ;





; Le SPVM a cumulé des milliers d'heures de présence qui ont permis de nombreux référencements et accompagnements de personnes en situation de vulnérabilité vers des services d'aide;





Des équipes d'enquêtes, du Groupe d'intervention local (GIL) et du Module d'action par projet (MAP) ont mené des opérations pour réduire la criminalité en matière de stupéfiants ;





Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal a réalisé la cartographie des services destinés aux partenaires afin de renforcer et de faciliter la coordination et les arrimages.

Une mobilisation sans précédent qui se poursuit

Les différentes actions mises en place par la cellule de crise demeurent en place et certaines seront bonifiées. Les efforts de cohabitation sociale ont été renforcés, la présence policière a été accrue et des investissements importants ont été réalisés dans le Village. Les besoins étant nombreux, la portée des actions pourrait s'étendre à d'autres territoires.

L'an dernier des actions concrètes ont rapidement été mises en place. La liste des actions comprend entre autres :

L'ajout d'une équipe de nuit de l'EMMIS, la présence d'un duo d'intervenants sociaux dédiés à la place Émilie-Gamelin et d'un autre duo pour les secteurs du Village et du Quartier latin ;





La mise en place d'une ligne téléphonique EMMIS dédiée aux commerces ainsi que des visites de commerces ;





2 M$ supplémentaires au budget propreté de l'arrondissement de Ville-Marie reconduits en 2024 ;





reconduits en 2024 ; La présence renforcée du SPVM dans le secteur par l'entremise de ressources dédiées provenant des postes de quartiers 21 et 22, de l'Équipe de concertation communautaire et de rapprochement (ECCR), de l'Équipe mobile d'intervention en urgence psychosociale (ESUP), de l'Équipe mobile de référence et d'intervention en itinérance (EMRII) et des équipes de soutien ;





Une équipe de constables spéciaux effectue une patrouille constante au métro Berri-UQAM, et le SPVM consacre une attention particulière à cette station ainsi qu'à celles de Beaudry et de Papineau.





Le déploiement de la Stratégie d'intervention collective pour le Village, comprenant, entre autres, la réfection de la rue Sainte-Catherine Est, la création d'un fonds d'initiatives socioéconomiques et le soutien à la création d'un centre communautaire LGBTQ+ ;





La mise en place de mécanismes de coordination, des ajouts d'intervenants et le soutien continu sur le terrain avec les équipes mixtes de la part du CIUSSS du Centre-Sud-de-l 'île-de-Montréal, en collaboration avec le SPVM ;





Face à la nécessité d'intervenir dans le réseau de métro, l'EMMIS a déployé une toute première équipe dédiée au métro de Montréal en janvier 2024. Déterminée à poursuivre les efforts de cohabitation sociale dans le métro, l'EMMIS déploiera un 2e duo en mars.

Citations

« Devant la crise des vulnérabilités qui affecte le sentiment de sécurité de la population et des commerces du secteur, nous avons réunis tous nos partenaires pour mettre en commun des actions concrètes et concertées. Un an plus tard, l'ensemble des mesures mises en place ont démontrées leur nécessité et seront maintenues. On va dans la bonne direction, mais le travail n'est pas terminé. On fait face à des situations complexes qui nécessitent des réponses concrètes de l'ensemble des partenaires, et l'effort de mobilisation se poursuivra pour bonifier les actions et augmenter leur impact. Nous demeurons déterminés, tout comme nos partenaires, à poursuivre nos efforts pour faire du Village et du secteur Émilie-Gamelin des milieux de vie agréables, attractifs, dynamiques et sécuritaires. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Assurer la sécurité ainsi que la protection de toutes les populations, notamment celle des personnes les plus vulnérables, c'est notre raison d'être. Le SPVM s'est grandement investi dans le Village, en y consacrant de nombreux efforts et en déployant les ressources nécessaires pour contribuer à l'amélioration de la situation. Les enjeux sont toutefois complexes et la combinaison des expertises de nos partenaires m'appert essentielle à la solution. Nous recevons des retours positifs sur le terrain, tant de la part de résidents que de commerçants, mais nous sommes conscients qu'il reste encore du travail à faire. Et ce travail, nous devons le poursuivre collectivement. »

Fady Dagher, directeur du SPVM

« Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal est toujours actif et demeure engagé dans son rôle auprès des populations vulnérables. En plus de soutenir activement les initiatives dans le secteur du Village et de la place Émilie-Gamelin, nos équipes spécialisées sont présentes sur le terrain pour répondre aux personnes qui ont des problèmes de santé. Elles veillent aussi à ce que toute personne souhaitant bénéficier de services sociaux et de santé dans ce secteur y ait facilement accès. »

Vincent Lehouillier, président-directeur général du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

22 février 2024 à 09:00

