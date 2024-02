Rainbow Robotics signe un accord commercial trilatéral avec Schaeffler et l'Institut coréen de technologie électronique pour le développement d'un robot à deux bras mobile et intelligent





BERLIN, 22 février 2024 /PRNewswire/ -- Rainbow Robotics, une société de plateforme robotique, a annoncé avoir signé un protocole d'accord pour co-développer des robots mobiles à deux bras avec Schaeffler et l'Institut coréen de technologie électronique (KETI).

Michael Pausch, directeur de la technologie de la division industrielle de Schaeffler, Lee Jung-ho, PDG de Rainbow Robotics, et Shin Hee-dong, président du KETI, ont assisté à la cérémonie de signature. L'accord prévoit le développement conjoint de robots mobiles à deux bras reposant sur l'IA et des technologies d'exploitation correspondantes pour la fabrication autonome, ainsi que l'identification de nouveaux modèles commerciaux en vue d'une expansion stratégique sur le marché mondial.

En vertu de cet accord, Schaeffler développera et fournira des composants clés, notamment des boîtes de vitesses pour les robots mobiles à deux bras. De son côté, KETI soutiendra l'application de la technologie de l'intelligence artificielle à des processus de fabrication basés sur des normes internationales. Rainbow Robotics sera chargé de développer des solutions d'exploitation de robots basées sur l'IA et de superviser la production des robots mobiles à deux bras. Dans le cadre de cette collaboration, des robots mobiles à deux bras développés conjointement seront déployés sur des sites de production en Allemagne et en Corée afin de mettre au point des cas d'utilisation performants pour la fabrication autonome et de promouvoir une coopération visant à stimuler les ventes sur les marchés mondiaux.

La fabrication autonome est un environnement de production futuriste qui utilise des technologies basées sur l'intelligence artificielle et des robots dans les usines de production, tout au long du processus de fabrication. Il s'agit d'une technologie capable d'accroître durablement l'efficacité de la production des usines connectées grâce à l'intelligence artificielle, avec une intervention humaine minimale.

Lee Jung-ho, PDG de Rainbow Robotics, a déclaré : « Rainbow Robotics a déjà entamé une coopération technique avec Schaeffler pour le développement de robots mobiles à deux bras dans le cadre de projets pilotes. Il est important pour nous de faire progresser la technologie des robots mobiles à deux bras avec Schaeffler, un spécialiste mondial de l'automobile et des machines industrielles doté d'une grande expertise, et KETI, qui domine la recherche en matière de technologie d'innovation manufacturière basée sur l'IA, afin de contribuer à la commercialisation de la fabrication autonome sur le marché mondial. »

Michael Pausch, directeur de la technologie de la division industrielle de Schaeffler a indiqué : « La Corée est à l'avant-garde de l'industrie de la robotique, et nous sommes ravis de nous associer à Rainbow Robotics pour faire progresser ce secteur. En tant que leader mondial de la technologie du mouvement, nous nous engageons à repousser les limites de l'innovation pour créer des solutions automatisées qui améliorent l'efficacité et contribuent à l'évolution des processus de production intelligents et durables. »

Shin Hee-Dong, président du KETI, a ajouté : « Grâce à cet accord, nous fournirons la technologie du KETI pour le développement d'un robot mobile à deux bras avec Rainbow Robotics et le groupe Schaeffler, ce qui renforcera la création d'un modèle réussi de R&D au niveau mondial. »

Lors d'une visite de trois jours, les représentants de Rainbow Robotics et du KETI se sont rendus au siège de Schaeffler à Herzogenaurach pour discuter plus en détail de la coopération en matière de développement de composants robotiques. Ils ont également visité le centre de transformation numérique de Schaeffler et le centre d'innovation et de technologie pour les systèmes de production sur son site d'Erlangen, qui développent et démontrent les futures technologies de production.

Schaeffler fournit des produits et des solutions innovants dans le domaine de la technologie du mouvement, notamment des composants et des systèmes de haute précision pour plusieurs applications automobiles et industrielles. L'entreprise se concentre en particulier sur l'expansion des solutions d'automatisation intelligentes et numériques et dirige le développement de composants et de solutions de précision pour la robotique industrielle et légère.

Parallèlement, Rainbow Robotics poursuit sa progression pour devenir un spécialiste des plateformes robotiques de premier plan sur le marché mondial des robots en introduisant des robots d'une excellente qualité, un service digne de la Corée et des prix raisonnables dans le cadre de sa stratégie World-Class Quality, K-Service, C-Price (WKC).

