Sendle cherche à devancer le réseau en difficulté de Postes Canada grâce à une importante expansion à l'échelle nationale





Alors que Postes Canada trébuche, l'expansion de Sendle offre un soutien accru aux petites entreprises de partout au Canada

TORONTO, le 22 févr. 2024 /CNW/ - Sendle, le service de transport pour les petites entreprises, a annoncé aujourd'hui l'expansion de son réseau national de dépôt de colis, avec l'ajout de plus de 500 nouveaux emplacements partout au Canada. Sendle est sur le point de surpasser la présence de Postes Canada dans les villes au cours des deux prochaines années, ce qui démontre une fois de plus son engagement envers les petites entreprises canadiennes.

L'annonce de Sendle survient dans un contexte où Postes Canada bat de l'aile; la société d'État perd des centaines de millions de dollars et doit se départir de grandes filiales. « Sendle est à l'écoute des Canadiens et répond à leurs besoins en investissant dans sa croissance, tandis que Postes Canada vend des actifs pour compenser ses pertes », a affirmé James Chin Moody, chef de la direction de Sendle. « Il est temps que les petites entreprises canadiennes aient accès à une autre option d'expédition qui leur permettra d'économiser temps et argent et de profiter d'une plus grande tranquillité d'esprit. »

Les nouveaux points de dépôt sont situés dans des comptoirs de services, magasins populaires et stations-service, offrant des heures d'ouverture flexibles et pratiques. « Non seulement notre réseau surpassera celui de Postes Canada, mais nos solutions seront également plus pratiques et abordables », a déclaré M. Chin Moody. « Cette expansion est une autre étape de notre engagement à offrir aux Canadiens une solution d'expédition plus abordable et plus pratique. »

Comme 71 % des Canadiens éprouvent de la frustration à l'égard des services de messagerie1 et que les ventes au détail en ligne ont baissé de 5,7 % par rapport au sommet de 10,7 % observé pendant la pandémie au Canada2, l'expansion de Sendle ne pouvait pas mieux tomber. Depuis son lancement au Canada en 2022, Sendle livre maintenant à toutes les adresses au Canada, et offre un service gratuit de ramassage et de dépôt de colis à domicile qui est entièrement carboneutre et plus accessible.

______________________________ 1 ( S endle , août 2022) Sondage Léger commandé par Sendle auprès de 1 509 canadiens 2 ( Chambre de commerce du Canada , janvier 2024) Rapport Un portrait de la situation des petites enterprises au Canada : Adaptation, agilité, en même temps

22 février 2024 à 08:00

