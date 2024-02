Innovation en oxygénothérapie : l'appareil FreeO? d'Oxynov s'étend à l'échelle nationale





QUÉBEC, le 22 févr. 2024 /CNW/ - Après une entrée réussie dans plusieurs hôpitaux de la province, l'entreprise de Québec OxyNov déploie sa technologie sur le marché canadien. En effet, l'appareil Free0 2 1 est une innovation dans le domaine de l'oxygénothérapie, car il s'agit du premier appareil à automatiser l'attribution d'oxygène aux patients.

____________________________ 1 Non disponible aux États-Unis

Un bénéfice considérable pour les patients

Développé au Québec, l'appareil Free0 2 est le premier automate de titration en oxygénothérapie. Il adapte en continu le débit d'oxygène fourni au patient pour le maintenir dans l'objectif de saturation (SpO2) plus de 90 % du temps, selon une étude du Journal of Critical Care. Ayant reçu l'approbation des instances gouvernementales, plusieurs hôpitaux du Québec bénéficient actuellement de cette technologie novatrice.

L'appareil de pointe ajuste de façon rapide et précise le débit d'oxygène prescrit, limitant ainsi les risques de complications pour les patients. Un meilleur contrôle de la SpO2 contribue notamment à réduire les situations de tachycardie, d'ischémie du myocarde et d'arythmie, qui peuvent augmenter la pression artérielle pulmonaire, particulièrement chez les patients atteints de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC).

Une bouffée d'air pour le réseau de la santé

Les centres hospitaliers sont confrontés à une augmentation significative des taux d'occupation et des délais d'attente, en due grande partie à la recrudescence des cas de difficultés respiratoires. Selon une récente étude du Canadian Medical Association Journal, les admissions de patients MPOC ont augmenté de 69 % au cours des 16 dernières années, principalement en raison de la pollution de l'air, des incendies de forêt et des vapeurs toxiques domestiques.

Dans ce contexte tendu, l'appareil FreeO? vient en renfort au système hospitalier en garantissant des traitements optimisés pour les patients et en soulageant le réseau hospitalier. L'innovation est une ressource clinique majeure permettant d'alléger le poids pesant sur le personnel. En réduisant la durée du séjour des patients MPOC de près de 30 %, il permet une meilleure disponibilité des lits et une diminution d'environ 21 % des coûts de prise en charge, d'après les résultats de recherche publiés dans le BMJ Open.

L'équipe d'OxyNov est pleinement mobilisée pour répondre aux besoins en équipement des hôpitaux québécois et canadiens. Certains centres de la province bénéficient déjà de cette avancée et les prochaines unités sont prêtes à être expédiées. « Nous sommes très heureux de contribuer à l'amélioration du système de santé québécois grâce à notre appareil optimisant l'oxygénothérapie. » souligne Patrice Allibert, Ph. D., président-directeur général d'OxyNov.

Une solution complète

Pour accompagner le personnel médical dans l'utilisation de l'appareil FreeO?, Oxynov a mis en place l'Académie OxyNov. Cette plateforme éducative propose plusieurs ressources visant à faciliter l'intégration optimale de l'automate au sein des équipes médicales.

À PROPOS D'OXYNOV

En 2009, deux médecins chercheurs s'associent à la suite d'un projet de recherche clinique ayant pour objectif la mise au point d'un dispositif permettant d'automatiser l'administration de l'oxygénothérapie. Ils fondent alors OxyNov Inc. pour se consacrer entièrement à la mise au point de ce dispositif, l'appareil FreeO 2 tm, et à l'amélioration de la mise en oeuvre de ce traitement au quotidien. L'entreprise est présente en Europe depuis 2017 et au Canada depuis 2019.

À PROPOS DE L'APPAREIL FREEO 2 tm

L'appareil FreeO 2 tm est révolutionnaire dans le domaine de l'oxygénothérapie. Développé par des médecins chercheurs à l'Université Laval, il a été homologué par Santé Canada en 2019. Cet appareil adapte automatiquement et en continu le débit d'oxygène fourni au patient, en tenant compte de ses besoins et de sa dynamique de réponse dans le but de respecter l'objectif d'oxygénation (SpO 2 ) défini par le clinicien. Les résultats de différentes études publiées suggèrent que l'appareil FreeO 2 est statistiquement supérieur pour maintenir la normoxie par rapport au titrage manuel de l'oxygène ou au débit constant. Un autre élément important à mentionner : l'appareil FreeO 2 minimise la durée de désaturation ou de sursaturation sévère par rapport à l'oxygénothérapie conventionnelle, ce qui dans toutes les études était une différence statistiquement significative en faveur de l'appareil FreeO 2 .

