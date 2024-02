Les Fantastic Weeks d\ANYCUBIC : Présentation d'un événement grandiose dédié à l'impression 3D





SHENZHEN, Chine, 22 février 2024 /PRNewswire/ -- L'événement d'impression 3D le plus attendu de l'année est arrivé : voici les spectaculaires « Fantastic Weeks » d'ANYCUBIC ! En gage de gratitude envers ses chers clients et sa communauté, ANYCUBIC est prêt à rendre ces semaines vraiment fantastiques. Du 26 février au 10 mars, vous découvrirez une vitrine remplie d'innovation, de créativité et d'offres exceptionnelles, explorerez de nouvelles avancées et célébrerez l'art de l'impression 3D.

La Grand Finale

Pendant la Grand Finale qui se tiendra du 26 février au 10 mars, vous pourrez profiter des plus grands rabais de l'année sur les imprimantes 3D haut de gamme d'ANYCUBIC, avec des occasions d'économiser jusqu'à 340 $. Voici un aperçu de trois modèles remarquables, chacun présentant ses propres caractéristiques et fonctionnalités de pointe :

1. ANYCUBIC Photon Mono M5s Pro : Maintenant disponible au prix de 479 $ (prix original de 579 $)

Résolution ultra-haute de 14K pour donner vie aux plus petits détails :

Doté d'un impressionnant écran LCD monochrome de 10,1 pouces et une résolution exceptionnelle de 13 312*5 120, le Photon Mono M5s Pro porte la précision de l'impression 3D à de nouveaux sommets. Atteignant une résolution XY de 16,8*24,8 ?m, comparable à l'épaisseur d'un seul cheveu, cette technologie innovante assure la reproduction des détails les plus minutieux et des contours anguleux. L'uniformité améliorée de la lumière, qui s'élève maintenant à 85 %, garantit des résultats impeccables.

Réchauffeur et purificateur d'air pour une fonctionnalité améliorée :

Grâce au nouveau module de chauffage et purification de l'air, Photon Mono M5s Pro offre un contrôle indépendant et une installation sans encombre. Le couvercle, fabriqué à partir d'un matériau de qualité technique résistant au feu, a subi des essais rigoureux à 0 °C et un test de fonctionnement continu dans des conditions réelles. Cela garantit non seulement la sécurité, mais aussi des performances durables, même dans des environnements difficiles.

Vitesse élevée associée à des performances exceptionnelles :

Le Photon Mono M5s Pro offre une expérience d'impression haute vitesse avec une vitesse d'impression moyenne impressionnante allant jusqu'à 105 mm/h. Adoptant le film ACF haute vitesse de troisième génération, il minimise la force de pelage, ce qui assure des taux de réussite élevés en plus de réduire la hauteur de pelage et d'augmenter la vitesse de levage. Cette combinaison de vitesse et de performance établit une nouvelle norme en matière d'impression 3D avec résine.

2. ANYCUBIC Kobra 2 Max : Disponible pour seulement 479 $ (prix original de 569 $)

Impression 3D 10 fois plus rapide avec ANYCUBIC Kobra 2 Max : Vitesse maximale de 500 mm/s :

ANYCUBIC Kobra 2 Max Max révolutionne l'impression 3D en offrant une vitesse maximale stupéfiante de 500 mm/s, soit une vitesse dix fois plus rapide que les imprimantes 3D traditionnelles de modélisation par dépôt fusionné (FDM). Cette augmentation significative de la vitesse d'impression se traduit par une plus grande création de modèle, économisant considérablement du temps et de l'énergie tout en maintenant une efficacité optimale.

Grand format d'impression 88 : 420*420*500 mm :

Bénéficiant d'une taille d'impression généreuse de 420*420*500 mm, l'ANYCUBIC Kobra 2 Max prend en charge des projets plus importants avec facilité. Capable d'imprimer des modèles d'un volume de 88 litres en une seule fois, il surpasse les produits similaires sur le marché. Par rapport à d'autres modèles similaires de la concurrence dotés d'une vitesse d'impression de 50 mm/s, le Kobra 2 Max réduit considérablement le temps d'impression de 3 jours, 17 heures et 42 minutes. En plus d'améliorer l'efficacité, cela aide également à la conservation de l'énergie et au respect de l'environnement.

Mise à niveau automatique : Mise à niveau LeviQ 2.0 :

Le Kobra 2 Max est doté du système avancé de nivellement automatique LeviQ 2.0, assurant des impressions précises et sans tracas. Son module unique compense intelligemment le décalage de l'axe Z après le nivellement automatique, offrant une précision inégalée. En outre, les utilisateurs peuvent personnaliser les valeurs de compensation de l'axe Z pour répondre à différents besoins et environnements. Avec un démarrage rapide en un clic, l'ANYCUBIC Kobra 2 Max fait des idées créatives une réalité tout en garantissant des impressions réussies.

3. ANYCUBIC Photon X 6Ks : Disponible au prix réduit de 269 $ (prix original de 349 $)

Écran 6K de 9,1 pouces pour une expérience haute résolution exceptionnelle :

ANYCUBIC Photon X 6Ks améliore votre expérience d'impression 3D avec son écran d'exposition monochrome haute définition 6K de 9,1 pouces. Bénéficiant d'une résolution impressionnante de 5 760*3 600 px, cet écran élève la netteté et la présentation délicate des détails à un tout autre niveau. Avec un rapport de contraste élevé de 380:1, chaque impression est un chef-d'oeuvre visuel. L'inclusion d'un film protecteur anti-rayures à transmittance de lumière élevée protège l'écran contre l'usure et les rayures, tout en assurant la précision d'impression. De plus, nous vous offrons une pièce supplémentaire gratuite pour un remplacement facile.

Volume d'impression de 4,76 L, dimensions de 195,84 x 122,4 x 200 mm (LWH) :

Le Photon X 6Ks offre un volume d'impression substantiel avec des dimensions de 195,84 x 122,4 x 200 mm (LWH). Cet espace étendu fournit un volume d'impression maximum de 4,76 L, permettant plus d'impressions en une seule fois. Découvrez une efficacité sans précédent.

Matrice LighTurbo améliorée pour des détails nets et délicats :

Doté de la source de lumière matricielle avancée ANYCUBIC LighTurbo et d'une lentille optique texturée de haute précision, le Photon X 6Ks fournit une source de lumière stable et même parallèle. Cette mise à niveau supprime efficacement les couches optiques et les lignes de grille, créant une surface de modèle lisse et délicate. Avec une vitesse d'impression allant de 15 à 60 mm/h, vous pouvez récupérer tous vos modèles encore plus tôt. Profitez d'une précision dans chaque détail de vos impressions 3D avec le Photon X 6Ks.

Découvrez ces imprimantes 3D populaires et d'autres modèles encore, disponibles à leurs meilleurs prix de l'année, en explorant les soldes du Fantastic Weeks Big Sale .

ANYCUBIC invite les amateurs d'impression 3D, des débutants aux professionnels, à se joindre à une célébration de la créativité, de l'innovation et des offres imbattables lors des Fantastic Weeks, un événement grandiose dédié à l'impression 3D. Agissez rapidement, car ces offres sont disponibles pour un temps limité seulement.

À propos d'ANYCUBIC :

ANYCUBIC est un leader de la technologie d'impression 3D engagé à soutenir les créateurs de tous niveaux. En mettant l'accent sur l'innovation, la qualité et la communauté, ANYCUBIC s'efforce de fournir des solutions d'impression 3D de pointe aux passionnés du monde entier.

