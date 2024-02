Lancement de campagne - Bloquons la route au profilage au volant





MONTRÉAL, le 22 févr. 2024 /CNW/ - L'Observatoire des profilages (ODP) lance la campagne Bloquons la route au profilage au volant dans une optique de science citoyenne, afin de démontrer les écarts d'expériences au volant des personnes racisées et non racisées lors d'interceptions routières sans motif réel. Cette campagne de solidarité est lancée à l'approche des audiences que la Cour d'appel du Québec tiendra dans la cause Luamba concernant l'article 636 du Code de la sécurité routière et le pouvoir d'interception routière sans motif réel, une source de profilage racial.

Une récente étude de l'ODP démontre que les contextes des interceptions routières sans motif réel reposent sur des préjugés, engendrent du profilage racial et entraînent d'importantes conséquences pour les personnes ciblées. Devant ces constats, il importe de renverser socialement le fardeau de la preuve.

L'ODP invite les citoyennes et citoyens à partager leur expérience de conduite en lien avec les interceptions routières sans motif sur les plateformes Facebook, Instagram et X et à encourager leur entourage à participer à leur tour.

En plus de mieux documenter le traitement différentiel entre les personnes racisées et non racisées sur les routes du Québec, la campagne vise à dénoncer le profilage racial afin de faire une réelle différence dans la vie des personnes qui sont confrontées quotidiennement au racisme et à la discrimination.

Pour tout connaître sur la campagne, rendez-vous sur le site Web : www.observatoiredesprofilages.ca/bloquonslarouteauprofilage

À propos de l'Observatoire des profilages

L'ODP est un collectif rassemblant des chercheur.e.s et des e?tudiant.e.s de diverses disciplines sociales de sept universités, ainsi que des partenaires communautaires et institutionnels. Assurant une veille et une vigilance, il vise à développer de nouvelles connaissances sur les pratiques et les expériences de profilages, ainsi qu'à développer des plaidoyers pour soutenir des changements dans les politiques et les pratiques institutionnelles.

