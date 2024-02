Ti-Medi renforce son développement international, en devenant actionnaire de JVM Europe et en lançant ses offres sur le marché français





Ti-Medi, entreprise espagnole, spécialisée dans la fabrication et la distribution de solutions technologiques pour la gestion du service de Préparation des Doses à Administrer (PDA) pour les pharmacies, est devenu le 1e janvier 2024 actionnaire de JVM Europe SAS, division française de JVM la société coréenne principal fabricant et fournisseur mondial de solutions d'automatisation. Ti-Medi propose désormais leurs offres en France.

Ti-Medi, qui compte déjà 1 200 pharmacies clientes en Europe, franchit ainsi une nouvelle étape stratégique dans son développement international avec l'entrée sur le marché français, après l'Espagne et le Portugal.

Pour présenter ses dernières innovations et développer ses activités sur le marché français, Ti-Medi sera présent sur le plus grand salon dédié au secteur pharmaceutique, PharmagoraPlus, les 9 et 10 mars prochain à Paris.

OEuvrer pour l'innovation et l'amélioration continue de l'observance thérapeutique

Créé en 2012 à Barcelone dans l'objectif de trouver des nouvelles solutions pour la sécurité et l'efficacité des traitements pharmacothérapeutiques tout en facilitant le quotidien des pharmaciens. Dès cette date Ti-Medi acquiert un robot JVM, et développe peu après son propre logiciel basé sur son expérience avec ses clients et adapté au marché espagnol. En 2013, Ti- Medi devient distributeur officiel pour l'Espagne et en 2016 pour le Portugal, de JVM, numéro 1 mondial de solutions d'automatisation pour la pharmacie et l'hôpital, avec plus de 15 000 dispositifs installés et plus de 100 brevets.

Dirigée par trois pharmaciens, la société s'appuie sur leur expertise du secteur pharmaceutique et leur engagement en faveur de l'innovation et de l'amélioration continue pour se positionner comme leader du marché, comprenant les complexités et les défis associés aux projets d'automatisation des systèmes de PDA. Ti-Medi a poursuivi son développement en Espagne puis au Portugal. La transformation numérique et la demande de solutions technologiques dans le secteur de la santé ont fortement accélérées dans le sillage du Covid-19 ; Ti-Medi a développé son offre et la R&D sur de nouveaux services et logiciels pour permettre de relier davantage la pharmacie au patient final.

Avec plus de 12 ans d'expérience dans le secteur, Ti-Medi s'est imposé comme un spécialiste des systèmes de PDA, au service des pharmaciens.

Aujourd'hui Ti-Medi c'est :

9,2 millions d'euros de chiffre d'affaires en Espagne et au Portugal

6,9 millions d'euros en France

45 employés en Espagne et au Portugal

12 employés en France

800 clients en Espagne et au Portugal

400 clients en France

« Notre objectif est d'assurer l'adhésion des patients au traitement, car nous savons que chaque dose prise correctement est un pas vers une meilleure qualité de vie. En tant qu'ancien pharmacien et leader de l'industrie, nous comprenons les complexités et les défis associés aux projets d'automatisation ainsi que les besoins des pharmacies qui utilisent les PDA. Cette décision stratégique vise à renforcer notre présence européenne, à optimiser nos ressources et à assurer le succès à long terme de nos deux entreprises Ti-Medi et JVM. » Marc Tarruell, Co-fondateur et Directeur général de Ti-Medi

Une présence renforcée en Europe et toujours plus de qualité de service

Cette croissance stratégique avec la décision conjointe de Ti-Medi et JVM d'étendre leurs opérations en France sous la direction d'un seul expert, Ti-Medi, est basée sur l'optimisation des ressources, assurant le succès à long terme des deux sociétés et consolidant la position de Ti-Medi en tant que référence dans les solutions PDA, desservant plus de 1 200 pharmacies en Espagne, au Portugal et en France.

« L'arrivée de Ti-Medi dans l'actionnariat de JVM Europe SAS et l'expansion sur le marché français avec la seule marque, Ti-Medi, renforce le partenariat de plus de 10 ans entre nos deux entreprises, en alignant nos produits et solutions pour toujours plus de qualité de service pour les pharmacies. » Iljun Chung, Directeur de JVM Europe

Retrouvez les équipes de Ti-Medi au salon PharmagoraPlus, les 9 & 10 mars

Stand J21

Paris Expo Porte de Versailles, 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris

22 février 2024 à 06:00

