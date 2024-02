DRUID a multiplié par 2,2 son revenu annuel récurrent en 2023





LONDRES, 22 février 2024 /PRNewswire/ -- DRUID, leader dans le domaine de la technologie de l'IA conversationnelle et pionnier de la catégorie des applications commerciales conversationnelles, a annoncé aujourd'hui une étape importante, faisant état d'une multiplication par 2,2 de son revenu annuel récurrent (ARR), qui a atteint 13 millions de dollars en 2023.

Après avoir conclu son cycle de financement de série B en 2023, DRUID AI est désormais évaluée à 100 millions de dollars et est redevenue une entreprise basée aux États-Unis.

DRUID vise à atteindre 24 millions de dollars d'ARR d'ici fin 2024 et à renforcer sa présence sur le marché américain. La société prévoit de générer 50 % de ses nouveaux revenus grâce à un solide réseau de revendeurs et de partenaires de livraison, en se concentrant sur la connectivité avec les fournisseurs de LLM et en tirant parti de l'IA générative pour répondre aux besoins des entreprises dans tous les secteurs d'activité.

L'année 2023 a été prolifique pour DRUID, caractérisée par une croissance significative de l'ARR, un financement stratégique de série B et plusieurs développements de produits, notamment le MegaBot, un orchestrateur de robot conversationnel qui intègre la pile technologique de l'entreprise pour servir de point d'interaction unique pour toutes les opérations numériques, qui a prouvé son efficacité en automatisant 80 % des tâches.

La croissance de 40 % de la clientèle de DRUID témoigne de la confiance accordée à ses solutions d'IA conversationnelle, avec des clients notables comme Georgia Southern University, Texas Children's Hospital et White Castle. Cette confiance provient de l'engagement de DRUID à intégrer les retours d'expérience de ses clients dans l'amélioration de ses produits, à adapter ses solutions à des besoins spécifiques, à avoir un impact positif sur leurs activités en stimulant la croissance, à réduire les risques associés au manque d'accès à des informations critiques et historiques, et à se concentrer sur l'optimisation des coûts.

DRUID est aujourd'hui au service de 250 entreprises dans des secteurs tels que la santé, la banque et l'enseignement supérieur, dans 42 pays.

« Le bilan de l'année 2023 montre l'ampleur de notre croissance en tant que pionnier dans le domaine de l'IA conversationnelle, a déclaré Liviu Dragan, PDG de DRUID. Alors que nous entamons l'année 2024, nous nous engageons à continuer d'explorer le vaste potentiel de l'IA, dans l'espoir sincère de révolutionner la façon dont les entreprises interagissent et opèrent. C'est une aventure dans laquelle nous sommes vraiment honorés de nous engager. »

DRUID a ouvert de nouveaux bureaux à New York, Austin, Singapour et Sydney et a investi dans la constitution d'équipes de direction à travers les États-Unis, la région EMOA et la région APAC. L'équipe de direction a été renforcée par l'arrivée de membres de valeur, notamment Bill Schwaab en tant que vice-président des ventes aux États-Unis, Martin Kraft en tant que vice-président des ventes pour les régions EMOA et APAC, et Roelof Stofberg en tant que directeur des opérations.

22 février 2024 à 02:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :