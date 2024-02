Slovak Telekom choisit la solution Converged Packet Core de Mavenir dans le cadre d'un partenariat d'approvisionnement en coeur de réseau





Mavenir, le fournisseur d'infrastructure réseau natif cloud qui construit l'avenir des réseaux, annonce aujourd'hui que Slovak Telekom a choisi la solution Converged Packet Core entièrement conteneurisée de Mavenir pour le déploiement dans son réseau. Mavenir devient ainsi son partenaire complet de technologies de coeur de réseau.

Mavenir fournit déjà des services vocaux et de messagerie à l'opérateur slovaque et fournira désormais des services de données dans le domaine des coeurs de paquet pour « tous les G », se déployant sur la plateforme cloud privée de type conteneur-service (CaaS) de Slovak Telekom. Ce nouvel accord permettra également à Mavenir d'intégrer des capacités de nouvelle génération pour la 5G autonome (SA) native cloud.

Cette fourniture accrue à la filiale de Deutsche Telekom en Slovaquie s'ajoute au déploiement de la solution Converged Packet Core précédemment annoncée par Mavenir pour les filiales en République tchèque (T-Mobile Czech Republic) et en Hongrie (Magyar Telekom). Ce remplacement simultané et multipays des technologies de fournisseurs existantes élargit l'empreinte des fournisseurs technologiques de bout en bout de Mavenir à travers l'Europe et renforce un partenariat pérenne et couronné de succès avec Deutsche Telekom en Allemagne.

La solution Converged Packet Core de Mavenir accélère le passage à la 5G et le lancement de nouvelles applications et services d'entreprise qui exploitent les capacités clés de la 5G, y compris la faible latence et le découpage réseau. L'architecture native cloud, dans laquelle les applications et les services sont spécialement conçus pour le modèle nuagique, est synonyme de mise à l'échelle facile, de découplage matériel, d'agilité, de portabilité et de résilience dans les clouds publics, privés et hybrides.

S'exprimant au sujet de ce nouveau déploiement, Vladan Pekovi?, CTIO et CEO par intérim, Slovak Telekom, déclare : « Mavenir est un partenaire technologique éprouvé et de confiance pour Slovak Telekom, et ses compétences techniques, ses capacités natives cloud et son approche interopérable offrent la rampe de lancement optimale pour notre trajectoire d'innovation continue. Nous sommes ravis d'avancer avec la solution Converged Packet Core de Mavenir comme pierre angulaire de la feuille de route de nos futurs services. »

Ashok Khuntia, président, Core Networks, Mavenir, ajoute : « Nous sommes ravis de renforcer notre coopération avec Slovak Telekom, dans le cadre d'un accord fondé sur les bases solides de notre partenariat à long terme. En intégrant Converged Packet Core de Mavenir dans son réseau existant, Slovak Telekom crée une base agile, évolutive et robuste pour la fourniture de services transformateurs et différenciés à ses entreprises clientes. »

Avec une approche unique, la technologie Mavenir unit le coeur macro au coeur entreprise, allant d'un déploiement central avec des emplacements distants supplémentaires jusqu'à des solutions de coeur 5G déployées sur site. En intégrant la technologie réseau pouvant être mise à jour sur le terrain aux installations de l'entreprise avec ventilation des données locales, la fonction UPF (User Plane Function) à distance de Mavenir raccourcit les délais de mise en service des solutions de campus, avec des données utilisateur transmises directement à l'UPF et disponibles aux serveurs d'applications pour une latence réduite et une sécurité accrue des données sensibles.

