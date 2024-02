Mavenir et Turkcell raccourcissent les délais de commercialisation des innovations avec de nouveaux services d'automatisation de réseau





Mavenir, le fournisseur d'infrastructure réseau native cloud qui bâtit l'avenir des réseaux, et Turkcell, premier fournisseur de services de télécommunication et de technologie convergents de Turquie, annoncent une nouvelle phase de leur long partenariat avec le déploiement de l'automatisation Continuous Integration et Continuous Delivery (CI/CD) de Mavenir pour optimiser les services Voice over LTE de Turkcell pour ses 20 millions d'abonnés VoLTE.

Mavenir fournit un cadre CI/CD basé sur des composants open source de premier plan qui s'intègrent de manière fluide à un processus de fourniture de logiciels défini par le client, en utilisant les API ouvertes de Mavenir. Le cadre d'automatisation CI/CD de Mavenir prend en charge le déploiement initial du jour 1 et la gestion du cycle de vie du jour 2 des fonctions réseau IMS de Turkcell sur plusieurs clusters et plusieurs types de fonctions réseau (NF). Son modèle de fourniture de logiciels basé sur GIT permet un contrôle complet des versions avec l'historique et la traçabilité automatique des déploiements, mises à niveau et rollbacks actuels et passés avec une sécurité et une validation renforcées via l'axe CD.

Une telle automatisation réduit les délais, le coût et les ressources nécessaires à la mise en oeuvre de nouveaux logiciels et au déploiement de nouvelles fonctionnalités dans le réseau, diminuant ainsi considérablement le temps nécessaire pour apporter de nouveaux services innovants aux clients, tout en augmentant l'avantage concurrentiel de Turkcell.

Le lancement du cadre CI/CD de Mavenir dans le réseau Turkcell stimule le processus de fourniture de logiciels pour une mise à niveau automatique rapide et régulière des services de Turkcell, y compris VoLTE, les appels Wi-Fi et les SMS sur IP (ToIP). CI/CD tire parti de l'automatisation du cycle de vie du logiciel, en introduisant des améliorations dans le réseau sans affecter les performances ni impacter les niveaux de service.

Les clients de Turkcell bénéficient d'une qualité, d'une fiabilité et d'une efficacité accrues du réseau, grâce à l'identification automatisée des problèmes de réseau potentiels, ce qui permet à Turkcell d'opérer plus facilement et plus rapidement sans avoir de répercussion sur l'expérience des abonnés.

Prof. Dr Vehbi Ça?r? Güngör, Chief Network Technologies Officer, Turkcell, déclare : « Les opérations de réseau tendent à devenir plus complexes avec l'augmentation du rythme des lancements et des intégrations réseau. L'application de ces changements conformément aux meilleures pratiques de CI/CD est essentielle pour des opérations de réseau plus durables. Notre partenariat avec Mavenir catalyse la gestion du cycle de vie des fonctions réseau IMS et créé une étape importante dans notre parcours d'automatisation du réseau. »

Brandon Larson, vice-président principal, Cloud, AI & IMS, Mavenir, déclare : « Turkcell Group et Mavenir travaillent ensemble depuis plus d'une décennie, et les réseaux Turkcell intègrent un grand nombre de solutions Mavenir. Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec cette nouvelle automatisation, qui permettra de rationaliser encore les opérations de réseau pour Turkcell, de réaliser des économies sensibles sur les dépenses opérationnelles et de renforcer la qualité du réseau pour ses clients. »

À propos de Turkcell

Turkcell (NYSE:TKC; BIST: TCELL) est un opérateur numérique basé en Turquie, avec un portefeuille unique de services numériques ainsi que des services vocaux, de messagerie, de données et IPTV sur ses réseaux mobiles et fixes. Les sociétés de Turkcell Group opèrent dans quatre pays, à savoir la Turquie, l'Ukraine, la Biélorussie et Chypre-Nord. Turkcell a lancé des services LTE dans son pays d'origine le 1er avril 2016, utilisant les technologies LTE-Advanced et de trois opérateurs dans 81 villes. Turkcell propose une fibre jusqu'à 10 Gbps avec ses services FTTH. Turkcell Group a déclaré un chiffre d'affaires de 26,0 milliards TRY au T3 2023 pour un actif total de 149,2 milliards TRY au 30 septembre 2023. La société est cotée au NYSE et au BIST depuis juillet 2000 et est la seule société de Turquie à être cotée sur deux bourses. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.turkcell.com.tr.

À propos de Mavenir

Mavenir bâtit aujourd'hui les réseaux de demain avec des solutions cloud optimisées par l'IA qui sont de conception écologique, permettant aux opérateurs de bénéficier des avantages de la 5G et d'obtenir des réseaux intelligents, automatisés et programmables. En tant que pionnier de l'Open RAN et que disrupteur sectoriel reconnu, Mavenir propose des solutions primées qui fournissent l'automatisation et la monétisation sur les réseaux mobiles à l'échelle mondiale, accélérant ainsi la transformation des réseaux logiciels pour plus de 300 fournisseurs de services de communication dans plus de 120 pays, qui desservent plus de 50 % des abonnés mondiaux. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.mavenir.com.

Rencontrez l'équipe Mavenir au Mobile World Congress 2024 (Barcelone, 26 ? 29 février 2024)

Pour en savoir plus sur nos dernières innovations et les annonces faites au salon MWC, et pour découvrir comment Mavenir bâtit l'avenir des réseaux, rendez-nous visite aujourd'hui dans le Hall 2 (stand 2H60).

