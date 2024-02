La dernière étude de DigiCert révèle un fossé grandissant entre les entreprises qui bénéficient de la confiance numérique et celles qui la perdent





Selon l'enquête annuelle sur l'état de la confiance numérique, les entreprises réussissent « bien, mais pas parfaitement »à mettre en oeuvre la confiance numérique

LEHI, Utah, 22 février 2024 /PRNewswire/ -- DigiCert, Inc ., l'un des principaux fournisseurs mondiaux de confiance numérique , a publié aujourd'hui son enquête 2024 sur l'état de la confiance numérique, qui évalue la façon dont les entreprises du monde entier gèrent la confiance numérique au sein de leur entreprise. Alors que la confiance numérique reste une priorité pour toutes les entreprises, ce dernier rapport met en lumière le fossé qui se creuse entre les « leaders », ceux qui réussissent, et les « retardataires », ceux qui ont plus de difficultés.

La différence entre les leaders et les retardataires a révélé quelques indices et de potentielles meilleures pratiques en matière de confiance numérique. Les 33 % les plus performants en matière de confiance numérique ont connu une augmentation de leur chiffre d'affaires, une meilleure innovation numérique et une plus grande productivité de leurs employés. Ils pouvaient réagir plus efficacement aux pannes et aux incidents, étaient généralement mieux préparés à la cryptographie postquantique et profitaient plus facilement des avantages de l'IdO. En revanche, les 33 % de « retardataires » ont obtenu des résultats comparativement médiocres dans toutes ces catégories et ont eu plus de mal à récolter les fruits de l'innovation numérique. En outre, les leaders sont plus susceptibles de gérer leurs certificats de manière centralisée, d'utiliser la technologie d'authentification et de cryptage des courriers électroniques (S/MIME) et, d'une manière générale, de mettre en oeuvre des pratiques plus matures en matière de gestion de la confiance numérique.

L'enquête 2024 comprenait une série de questions visant à déterminer la performance (ou la médiocrité) de chaque personne interrogée sur un large éventail de mesures de la confiance numérique.

Après avoir comptabilisé les scores, les répondants ont été répartis en trois groupes : les leaders, les retardataires et ceux qui se situent entre les deux. En comparant les résultats entre les leaders, les retardataires et ceux qui se situent au milieu, des différences notables sont apparues :

Les leaders présentent beaucoup moins de problèmes sur les systèmes centraux de l'entreprise (pas de pannes de système, peu de violations de données et aucun problème de conformité ou juridique) et n'ont rencontré aucun problème de conformité à l'IdO, alors que la moitié (50 %) des retardataires ont connu ce type de problème. Les leaders ont également beaucoup moins de problèmes liés à la confiance dans les logiciels ; par exemple, aucun des leaders n'a connu de problèmes de conformité ou de compromission de la chaîne d'approvisionnement des logiciels, contre 23 % et 77 % des retardataires, respectivement.

« Alors que le paysage des menaces continue de s'étendre, le fossé entre les entreprises qui sont à la pointe de la confiance numérique et celles qui sont à la traîne se creuse également, a déclaré Jason Sabin, directeur de la technologie chez DigiCert. Ceux qui font partie du groupe des "leaders" et ceux qui sont "retardataires" savent très bien dans quelle catégorie ils se placent. Le danger, cependant, ce sont les entreprises qui se situent entre les deux et qui n'agissent pas en raison d'un faux sentiment de sécurité. »

« Pour que les entreprises adoptent la confiance numérique, elles doivent comprendre et mettre en oeuvre activement la structure, les processus et les activités qui la rendent possible, a ajouté Jennifer Glenn, directrice de recherche, Security and Trust Group, IDC. Il s'agit notamment de suivre l'évolution des normes industrielles, de maintenir la conformité aux exigences réglementaires dans chaque région, de gérer le cycle de vie des technologies de confiance numérique et d'étendre la confiance aux écosystèmes numériques. Les entreprises qui concentrent leurs efforts sur la confiance numérique et en font un impératif stratégique pour l'entreprise en tirent des avantages notables, notamment un temps de fonctionnement fiable, une réduction du risque de compromission des données et une amélioration de la confiance des utilisateurs. »

Méthodologie de recherche Eleven Research, basé à Dallas, a mené l'enquête auprès de 300 responsables informatiques, de la sécurité de l'information et de DevOps, de haut niveau et de niveau C, dans des entreprises comptant 1 000 employés ou plus en Amérique du Nord, en Europe et dans la région APAC. Consultez le rapport complet à l'adresse https://www.digicert.com/campaigns/digital-trust-survey

