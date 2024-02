Parse Biosciences lance la 3e version d'Evercode Whole Transcriptome pour stimuler l'utilisabilité et la performance





Parse Biosciences, un chef de file des solutions de séquençage unicellulaire accessible et évolutif, annonce aujourd'hui une mise à jour importante des produits phares Evercodetm Whole Transcriptome de l'entreprise. Disponibles à la mi-mars, les kits Evercode Whole Transcriptome version 3 offriront aux chercheurs un workflow rationalisé, un rendement plus flexible et plus élevé, et des réactifs optimisés pour une meilleure sensibilité dans la détection des gènes.

Avec cette nouvelle version, les clients bénéficieront d'un workflow rationalisé et plus flexible, ce qui les aidera à passer plus rapidement des échantillons aux résultats. En outre, cette version améliore considérablement la sensibilité et la complexité de la bibliothèque par rapport à la version précédente, donnant aux chercheurs une meilleure résolution biologique et un aperçu de leurs échantillons.

Les clients de Parse s'appuient déjà sur l'utilité de fixation Evercode, qui leur permet de fixer des cellules ou des noyaux lorsqu'ils deviennent disponibles, de les stocker jusqu'à six mois, puis de les séquencer quand ils sont prêts. La fixation est idéale pour les études d'évolution dans le temps ou pour l'élimination des effets de lot lorsque les échantillons ne sont pas disponibles en même temps. Avec la capacité chimique de la version 3, les clients ont maintenant la possibilité de fixer jusqu'à 96 échantillons simultanément au format plaque, une mise à niveau précieuse pour les applications impliquant le criblage à haut rendement ou le profilage d'échantillons de patients de grandes cohortes.

« Nous avons écouté les commentaires des clients et nous croyons qu'avec cette nouvelle version, nous fournissons aux chercheurs des outils inégalés en termes de sensibilité, d'évolutivité et de flexibilité », déclare Charlie Roco, cofondateur et CTO, Parse Biosciences. « Dès la première heure, notre objectif a été de démocratiser la recherche unicellulaire en la rendant plus accessible, et la réponse de la communauté scientifique à Evercode a été extrêmement positive. »

La nouvelle capacité chimique est disponible pour toute la gamme de produits Whole Transcriptome : WT Mini pour les expériences jusqu'à 10 000 cellules ou noyaux, WT pour les expériences jusqu'à 100 000 cellules ou noyaux, WT Mega pour les expériences jusqu'à 1 000 000 de cellules ou noyaux, et Fixation pour les cellules ou les noyaux.

Lancé en 2021, le codage à barres combinatoire par fractionnement et mise en pool d'Evercode est une solution simple et sans instrument pour le séquençage ARN unicellulaire. Plus de 1 500 laboratoires à travers le monde ont adopté Evercode pour son échelle, sa flexibilité et sa qualité.

Parse prend actuellement les commandes pour Evercode Whole Transcriptome v3. Pour rencontrer l'équipe durant sa tournée de présentation et pour des informations complémentaires, rendez-vous sur https://www.parsebiosciences.com/evercode-v3-announcement.

À propos de Parse Biosciences

Parse Biosciences est une entreprise mondiale du domaine des sciences du vivant dont la mission est d'accélérer les progrès de la santé humaine et de la recherche scientifique. Permettant aux chercheurs d'effectuer le séquençage de cellules uniques avec une facilité et une ampleur sans précédent, son approche novatrice a permis des découvertes révolutionnaires dans le traitement du cancer, la réparation tissulaire, l'usage thérapeutique des cellules souches, les maladies rénales et hépatiques, le développement cérébral et le système immunitaire.

Fondé sur la base d'une technologie révolutionnaire inventée à l'Université de Washington, Parse a levé plus de 100 millions de dollars et est utilisé par plus de 1 500 laboratoires à travers le monde. Son portefeuille de produits en pleine croissance comprend Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Gene Capture et un outil logiciel d'analyse de données.

Parse Biosciences est basée à Seattle, dans le quartier animé de South Lake Union, où elle a récemment inauguré un siège de 34?000 pieds carrés (plus de 3?000 m²) et un laboratoire de pointe.

