Radisys lance un logiciel avancé de connectivité 5G sans fil pour l'industrie 4.0 et la 5G privée

Radisys ® Corporation , un leader mondial des solutions de télécommunications ouvertes, a annoncé aujourd'hui le lancement de son logiciel révolutionnaire de connectivité 5G sans fil conçu spécifiquement pour l'industrie 4.0 et les réseaux 5G privés. Cette avancée importante dans les solutions pour entreprises offre des capacités sans précédent de création de réseaux privés aux performances améliorées, faciles à déployer et à gérer, dont les données sont protégées et la qualité de service garantie (QoS). Le logiciel innovant de connectivité avancée 5G sans fil de Radisys permet aux entreprises de répondre à la demande croissante de solutions privées pour la 5G et l'industrie 4.0 capables de répondre à l'évolution des besoins des entreprises.

En intégrant de manière fluide l'accès Wi-Fi sous licence, sous licence légère (CBRS) et sans licence via N3IWF, cette solution logicielle avancée fournit des solutions cloud-natives à faible latence pour les réseaux RAN et Core. La cloudification (migration vers le cloud) des réseaux RAN et Core offre des options de déploiement flexibles permettant d'établir des unités de distribution séparées et colocalisées (DU), des unités centrales (CU) et des fonctions de plan d'utilisateur (UPF) dans un environnement cloud Kubernetes, avec la capacité supplémentaire de déployer des CU et des UPF dans le cloud public. Cette approche rationalisée facilite l'automatisation et simplifie le déploiement des réseaux 5G, tout en réduisant, finalement, les dépenses d'équipement (CapEx) et les dépenses opérationnelles (OpEx) pour les opérateurs privés 5G et industriels 4.0.

Les principales caractéristiques du nouveau logiciel sont les suivantes :

Caractéristiques TSN (réseau sensible au temps) et de communication 5G à faible latence ultra-fiable (5G-URLLC) pour communication déterministe et à faible latence, répondant aux exigences de l'industrie 4.0 en matière d'automatisation.

Capacité 5G réduite (RedCap) pour la connectivité des capteurs à faible coût permettant, entre autres, des processus de fabrication intelligents.

N3IWF (interfonctionnement non-3GPP) permettant la convergence de l'accès Wi-Fi existant avec le réseau 5G Core dans les secteurs des entreprises et de la fabrication. En outre, la fonctionnalité N3IWF permet l'intégration des technologies d'accès traditionnelles non-3GPP avec la 5G, d'où une amélioration de l'accessibilité et de la flexibilité, tout offrant une solution de réseau haute performance pour l'industrie 4.0 et les réseaux privés d'entreprises, le tout avec un CapEx réduit.

Prise en charge de la bande CBRS, avec facilité d'intégration aux réseaux CBRS via un proxy de domaine CBRS évolutif permettant d'accélérer le déploiement du CBRS pour les réseaux privés et d'entreprise.

Permet des solutions intelligentes de 5G privées et d'industrie 4.0 grâce à des fonctions RAN avancées, contrôlées via l'interface ORAN E2 et pré-intégrées avec des xApps/rApps et des plateformes RIC de différents fournisseurs.

« Conscient des besoins spécifiques de l'industrie 4.0 et des réseaux 5G privés, Radisys continue de fournir des fonctionnalités 5G RAN innovantes et avancées pour accélérer l'adoption de la 5G sur ces marchés », a déclaré Munish Chhabra, directeur Mobility Software and Services Business, Radisys. « Radisys est fermement déterminé à stimuler l'innovation dans les technologies sans fil en donnant aux entreprises les moyens d'exploiter pleinement le potentiel de l'industrie 4.0 et de la connectivité du futur pour les appliquer aux réseaux privés et d'entreprise grâce à sa solution logicielle Connect RAN 5G primée. »

Rencontrer Radisys au MWC à Barcelone

Venez expérimenter les solutions RAN désagrégées de Radisys et assister aux démonstrations de son logiciel 5G « Advanced Wireless Connectivity RAN », au MWC à Barcelone, Stand 2D50 . Pour organiser une réunion avec les experts RAN de Radisys, contactez-nous par e-mail à l'adresse : [email protected] .

À propos de Radisys

Radisys est un leader mondial des solutions et services de télécommunications ouverts. Ses plateformes ventilées et ses services d'intégration s'appuient sur des architectures et des normes de référence ouvertes, combinées à des logiciels et du matériel ouverts, permettant aux fournisseurs de services de favoriser une transformation numérique ouverte. Radisys propose un portefeuille de solutions de bout en bout allant des terminaux numériques aux solutions ventilées, d'accès ouvert et de base, en passant par les applications numériques immersives et les plateformes d'engagement. Son organisation de services réseau de classe mondiale et éprouvée fournit des services de cycle de vie complet pour aider les fournisseurs de services à construire et à exploiter des réseaux hautement évolutifs et très performants, avec un coût total de possession optimal. Pour plus d'informations, visitez www.Radisys.com .

