Neinor prévoit un rendement du dividende de +40 % sur 2024-25 - le taux le plus élevé d'IBEX35 et de STOXX600

MADRID, 21 février 2024 /PRNewswire/ -- Neinor Homes (code mnémo : HOME SM) est la première plateforme résidentielle en Espagne, dotée d'une banque foncière permettant de développer environ 12 700 logements et d'une VAB de 1 450 millions d'euros en décembre 2023. En 2023, Neinor a été reconnu par Sustainalytics® comme le promoteur coté en bourse ayant le plus faible risque ESG pour la troisième année consécutive.

Neinor a publié les résultats de l'exercice 2023 avec la livraison de 2 559 logements et, malgré un contexte de taux d'intérêt élevés et d'inflation importante, a enregistré ses marges les plus élevées jamais réalisées avec 29 % et 23 % de marge brute et d'EBITDA, respectivement. Le résultat net ajusté s'élève à 99 millions d'euros, soit 10 % de plus que le consensus et les prévisions du marché. En conséquence, des flux de trésorerie plus importants que prévu ont permis au promoteur de terminer l'année 2023 avec un LTV de 14 % par rapport aux prévisions de 20-25 %.

Conformément à son plan stratégique (2023-27), au cours des 24 prochains mois, le promoteur prévoit de distribuer 325 millions d'euros à ses actionnaires (DPS : 4,34 ?/action), ce qui équivaut à un rendement de +40 %, le plus élevé sur IBEX35 et Stoxx600. Les livraisons ciblées pour autofinancer ces dividendes sont actuellement 100 % en construction et ont un pourcentage élevé de préventes en place. La société continue de bénéficier d'un bilan prudent, sans risque de refinancement ou de taux d'intérêt jusqu'en 2026.

L'autre pilier de son plan stratégique est une croissance efficace en termes de fonds propres, grâce à laquelle la société prévoit d'investir 1 milliard d'euros dans de nouvelles acquisitions, dont 500 millions d'euros devraient être réalisés par de nouveaux partenaires stratégiques. Au cours de l'année écoulée, Neinor a signé trois accords de joint-venture avec des investisseurs renommés tels qu'AXA, Orion et Urbanitae afin de lever 300 millions d'euros pour investir dans des projets de construction-vente.

En raison de l'exécution avancée de cette stratégie de croissance efficace en termes de fonds propres, où la société vise 500 millions d'euros d'actifs sous gestion, Neinor augmente ses prévisions de revenu net à moyen terme (2027) jusqu'à 10 % pour atteindre 80 millions d'euros par an sur la base de la contribution financière de cette nouvelle ligne d'activité.

Avec un retour en force après la crise financière, l'Espagne apparaît rapidement comme l'un des marchés résidentiels les plus sûrs au monde car il est sous-approvisionné, sous-endetté et sous-évalué.

Selon Mario Lapiedra, DSI de Neinor Homes, « les ménages, les banques et les promoteurs ont tiré les leçons de la crise financière mondiale. Aujourd'hui, nous observons une structure de capital prudente, de faibles niveaux d'offre et un marché abordable avec une large disponibilité des prêts hypothécaires. En outre, le marché espagnol du développement propose aujourd'hui l'un des meilleurs rendements corrigés du risque dans le secteur résidentiel européen. »

