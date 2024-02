Stelmine accroit significativement le corridor aurifère de Mercator





QUÉBEC, 21 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stelmine Canada (TSXV: STH). Stelmine annonce l'acquisition par jalonnement de la propriété Minuapan totalisant 69 km2 (100 % STH). Les travaux d'exploration de l'été 2023 autour de la propriété Mercator ont entrainé la découverte d'anomalies géochimiques importantes. Ces levés suggèrent la présence d'une nouvelle zone minéralisée aurifère longue de 10 km située à 45 km au sud-ouest de la Zone Meridian (DDH 2022 ? 2,62 g/t Au sur 17,8 m ? CP du 27 janvier 2023) (Fig. 1).



La décision d'explorer cette nouvelle zone et le jalonnement de nouveaux claims s'est appuyée sur de multiples facteurs dont :

1. Des données historiques :

Anomalies EM provenant d'un relevé aérien réalisé par Falconbridge (2000) suggérant une zone minéralisée (Fig. 2);

Indice de 0,6 g/t Au décrit par Falconbridge (2000);

L'occurrence de plusieurs bancs plurimétriques de formation de fer découverts par Falconbridge (2000) et Stelmine (2023).

2. Les résultats des travaux de Stelmine :

Les travaux de 2023 visaient à définir des extensions de la Zone Meridian qui ont conduit à la découverte de six zones (CP du 11 octobre 2023). L'une de ces extensions, Minuapan, a particulièrement donné des résultats intéressants, ce qui a entrainé l'acquisition de la propriété :

Des échantillons de tills de 15 kg ont révélé jusqu'à 15 grains d'or dans les concentrés de minéraux lourds atteignant 219 ppb Au;

Des échantillons choisis de roches provenant d'affleurement et de blocs erratiques ont généré des valeurs anomales en Au (0,24-0,47 g/t Au) et As (896-4800 ppm As).

Pour déterminer si un secteur est prospectif, cinq critères sont habituellement utilisés. La présence d'au moins trois de ces critères justifie des travaux d'exploration additionnels. Dans le cas du projet Minuapan, les cinq critères sont présents:

La présence d'unités géologiques ayant un potentiel de trouver la commodité recherchée;

Une réponse géophysique d'intérêt (EM-MAG-IP);

Une complexité structurale (ex : grandes failles et plissements);

La présence d'échantillons choisis avec des concentrations anomales de la commodité recherchée;

La présence de concentrations anomales de la commodité recherchée provenant d'échantillons de l'environnement secondaire (ex : sédiments de fond de lac et tills).



De plus, les résultats des travaux de 2023 ont aussi permis de valider une possible extension de la minéralisation aurifère sur la propriété Mercator. Un échantillonnage en rainurage de l'indice Baloo montre 12 des 31 analyses ayant procuré des valeurs aurifères supérieures à 0,1 g/t Au, dont un à 1,41 g/t Au sur 1 m. L'indice Baloo comprend une formation de fer oxydée semblable à celle visible sur la zone Meridian située à 2,7 km plus au sud. De plus, les travaux de géophysique réalisés durant l'été 2023 révèlent une anomalie de chargeabilité (> 30 mv/V) et de faible résistivité (< 500 Ohm/m) présente en profondeur. Des travaux devront être menés sur cette nouvelle zone afin de trouver plus d'affleurements minéralisés, permettant de justifier des investigations en profondeur.

En explorant les terrains métasédimentaires hors de la zone aurifère Meridian de Mercator, Stelmine a découvert de nouvelles zones à haut potentiel aurifères associées à des formations de fer dont la composition et la signature géophysique s'apparentent à celles de Meridian. Ceci justifie la décision de la Compagnie d'explorer la sous-province métasédimentaire de l'Opinaca sous-explorée du district de Caniapiscau et consolide l'assertion du potentiel élevé de découverte de métaux précieux, de base et même de minéraux critiques.

Pour voir la figure 1 Cliquez ici

Fig. 1. Carte des claims des propriétés Mercator et Minuapan. Le compte des grains d'or issus des concentrés de minéraux lourds provenant des tills de 15 km est reporté sur la carte.



Pour voir la figure 2 Cliquez ici

Fig. 2 : Carte de claims de la propriété Minuapan sur fond de carte géologique, montrant les anomalies géophysiques et géochimiques en Au.



Cliquez ici pour voir la présentation PPT

QA/QC

Stelmine a établi un strict protocole QA/QC lors de la manipulation des échantillons récoltés sur la propriété Mercator.

Les échantillons de tills d'environ 15 kilogrammes sont généralement prélevés de l'horizon C à une profondeur entre, 30 ? 100 cm, en utilisant une pelle ou une tarière manuelle propre. Les fragments de roche les plus grossiers (plus de seize millimètres) et les matériaux organiques, telles les racines, sont enlevés. Le matériel échantillonné est déposé dans un sac de riz à usage unique numéroté avant le scellage par un collier de serrage en plastique. Pour chaque échantillon prélevé, le numéro d'échantillon, les coordonnés UTM acquises (à l'aide d'un GPS portatif, et une brève description de l'échantillon sont reportés sur une tablette électronique par le géologue. Les sacs sont ensuite transportés au camp de base, puis transférés dans une seconde poche de riz identifié au même numéro. Ils sont gardés en sécurité au camp de base avant d'être expédiés par hydravion à la base de Wabush, puis par camion appartenant à des compagnies de transport fiables jusqu'au laboratoire ODM, à Ottawa, Ontario. Le compte de grains d'or et de minéraux connexes est déterminé à partir d'un concentré de minéraux lourds par le laboratoire. Le concentré de minéraux lourd restant est ensuite envoyé au laboratoire Actlabs, à Ancaster, Ontario pour une analyse des concentrés de minéraux lourds (code 3A + 3C).

Les échantillons de tills d'environ 1 kilogramme sont généralement prélevés de l'horizon C à une profondeur entre, 30 ? 100 cm, en utilisant une pelle ou une tarière manuelle propre. Les fragments de roche les plus grossiers (plus de seize millimètres) et les matériaux organiques, tels les racines, sont enlevées. Le matériel échantillonné est déposé dans un sac en plastique à usage unique numéroté avant le scellage par un collier de serrage en plastique. Pour chaque échantillon prélevé, le numéro d'échantillon, les coordonnés UTM acquises (à l'aide d'un GPS portatif), et une brève description de l'échantillon sont reportés sur une tablette électronique par le géologue. Les sacs sont ensuite transportés au camp de base, séchés pour au moins 48 heures, et ensuite transférés dans des poches de riz. Ils sont gardés en sécurité au camp de base avant d'être expédiés par hydravion à la base de Wabush, puis par camion appartenant à des compagnies de transport fiables jusqu'au laboratoire Actlabs, à Ancaster, Ontario. Les concentrations en or et autres éléments ont été déterminées par analyse INAA+ICP_OES (code 1H).

PERSONNE QUALIFIÉE

Les informations techniques contenues dans ce communiqué ont été revues et approuvées par Michel Boily, P. Géo, Ph.D., directeur et consultant sénior de la compagnie. M. Boily est la personne qualifiée responsable de l'information scientifique et technique contenue dans ce document selon les normes de l'instrument national 43-101.

À PROPOS DE STELMINE

Stelmine est une société d'exploration minière junior lancée dans le développement d'un nouveau district aurifère Caniapiscau (à l'est de la Baie James), dans la partie sous-explorée de l'est du bassin métasédimentaire d'Opinaca où le contexte géologique présente des similitudes avec la mine Éléonore, qui se trouve très près du contact avec le même bassin. Stelmine possède 100 % des1 815 claims ou 933 km² dans cette partie du nord du Québec, mis en évidence par les projets Mercator et Courcy.

INFORMATIONS PROSPECTIVES

Mise en garde concernant les déclarations prospectives : le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs, qui reflètent les attentes actuelles de la Société en ce qui a trait aux événements futurs reliés aux résultats. Dans la mesure où tout énoncé dans ce document renferme des informations qui ne sont pas historiques, alors ces énoncés sont essentiellement prospectifs et pourront souvent être identifiés par l'emploi de mots comme « considère », « anticipe », « prévoit », « estime », « s'attend », « projette », « planifie », « potentiel », « suggère » et « croit ». Les énoncés prospectifs sous-tendent des risques, des incertitudes, et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes sont décrits dans les rapports trimestriels et annuels et dans les documents soumis à l'administration des valeurs mobilières disponibles sur le site Sedar+. Bien que la Société soit d'avis que les hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs sont raisonnables, l'on ne devrait pas se fier indûment à ces énoncés, qui s'appliquent uniquement en date du présent document. La Société décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs, ou autre, sauf si requis par les lois applicables en valeurs mobilières.

MISE EN GARDE

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

