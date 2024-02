Hydro-Québec enregistre une performance solide dans un contexte difficile





MONTRÉAL, le 21 févr. 2024 /CNW/ - Pour l'exercice 2023, Hydro-Québec annonce un bénéfice net de 3 288 M$, soit le cinquième meilleur résultat de son histoire. En effet, bien qu'il ait été touché par le recul des ventes d'électricité sur les marchés hors Québec en raison de la faible hydraulicité, le bénéfice net de 2023 est supérieur au bénéfice moyen des 10 dernières années.

« Pour relever l'important défi posé par la transition énergétique, nous avons lancé en novembre le Plan d'action 2035, feuille de route pour les années à venir, a commenté le président-directeur général, Michael Sabia. Ce plan vise à décarboner l'économie et à créer de la richesse, tout en répondant à l'intensification de la demande et en offrant un service simple, fiable et abordable à nos clients et clientes. Pour concrétiser ces ambitions, des investissements substantiels seront nécessaires, et notre entreprise devra être plus agile. Je suis convaincu qu'avec le talent et l'expertise des membres du personnel d'Hydro-Québec, nous pourrons en 2024 poser d'importants jalons vers l'atteinte des objectifs du Plan. »

« Sur le plan financier, après avoir connu une année exceptionnelle en 2022, l'entreprise a fait face à une faible hydraulicité, à une chute des prix sur les marchés de l'énergie ainsi qu'à des températures plus douces au Québec, a mentionné Maxime Aucoin, vice-président exécutif - Stratégies et finances. Malgré ces enjeux, nous avons réussi à tirer notre épingle du jeu sur les marchés d'exportation, grâce notamment à la mise en oeuvre habile de stratégies de commercialisation et de gestion des risques efficaces, et avons pu afficher un bénéfice net de plus de 3 G$ pour une troisième année de suite. Cette bonne performance se traduira par le versement d'un dividende de 2,5 G$ au gouvernement du Québec. »

Faits saillants de 2023

Contexte de faible hydraulicité : Couverture de neige peu abondante à la fin de l'hiver 2022-2023, crue printanière moins importante que la normale et précipitations estivales et automnales modestes dans le nord du Québec Recul de 12,6 TWh, ou 35 %, du volume des ventes hors Québec par rapport à 2022

Croissance continue de la demande d'électricité au Québec : Ventes d'électricité normalisées (qui excluent l'effet des températures), en hausse pour la cinquième année de suite Croissance de près de 10 TWh depuis 2019

Mise en oeuvre réussie de la stratégie de gestion des risques : Incidence favorable de la stratégie de gestion des risques ayant plus que compensé la chute des prix sur les marchés d'exportation Prix moyen obtenu (y compris l'effet des couvertures) : 10,3 ¢/kWh Prix moyen du marché : 5,2 ¢/kWh

Multiplication des phénomènes météorologiques : Épisode de verglas d'une grande ampleur en avril, feux de forêt et orages violents durant la saison estivale Coûts totaux de rétablissement du service : 77 M$ Coûts assumés par Hydro-Québec : aucun impact sur les tarifs d'électricité

Forte contribution à l'économie du Québec : Apport de 4,7 G$ aux revenus du gouvernement du Québec Investissements en immobilisations corporelles et incorporelles de 4,9 G$ sur tout le territoire Affectation de plus des deux tiers des investissements à la pérennisation du parc d'équipement Augmentation de plus de 50 % des sommes affectées à la pérennisation par rapport à celles d'il y a cinq ans



Résultats consolidés

Sur les marchés hors Québec, les produits des ventes d'électricité ont enregistré un recul de 547 M$ par rapport à 2022, surtout attribuable aux apports en eau qui ont été largement inférieurs à la normale dans les grands bassins hydroélectriques du nord du Québec. En effet, les périodes de faible et de forte hydraulicité se sont succédé au fil des ans depuis les années 60. Dans ce contexte, l'entreprise a limité ses exportations afin de miser sur une gestion optimale des ressources, ce qui a donné lieu à un repli de plus du tiers du volume exporté. En revanche, l'incidence favorable de la stratégie de gestion des risques mise en oeuvre pour réduire la volatilité des prix a plus que compensé la chute des prix sur les marchés de l'énergie. Grâce à l'exécution de cette stratégie, Hydro-Québec a pu tirer profit des prix à terme élevés ayant cours en 2022 en raison de la situation géopolitique mondiale, ce qui a eu un impact positif sur les produits de 2023.

Au Québec, les ventes d'électricité ont rapporté 284 M$ de plus qu'en 2022. L'indexation des tarifs les 1ers avril 2022 et 2023 s'est traduite par des produits additionnels de 471 M$, tandis que l'incidence favorable de la stratégie de couverture des prix de l'aluminium sur les revenus associés à certains contrats spéciaux a contrebalancé la baisse des prix de cette matière première sur les marchés, ce qui a fait grimper de 109 M$ les produits des ventes d'électricité. Ces deux facteurs ont toutefois été atténués par l'effet des températures qui a entraîné une diminution de 349 M$ des ventes. Cet effet s'est surtout fait sentir en janvier, les températures ayant été en moyenne supérieures de 9 °C à celles de 2022, qui avaient été exceptionnellement froides.

Les produits des autres activités ont de leur côté diminué de 279 M$ par rapport à l'exercice précédent. Cette variation est attribuable à la comptabilisation d'un ajustement défavorable de 284 M$ dans la quote-part des résultats du placement qu'Hydro-Québec détient dans Innergex énergie renouvelable inc. Cet ajustement a été établi par suite d'une comparaison de la valeur comptable du placement avec sa juste valeur.

Enfin, les charges d'exploitation se sont accrues de 288 M$, en partie par suite des mesures prises pour améliorer la qualité et la fiabilité du service, notamment l'accroissement des travaux d'entretien et de maintenance, ainsi que la hausse des dépenses au chapitre des services numériques afin de répondre à l'intensification des besoins d'affaires d'Hydro-Québec et de soutenir son évolution technologique. L'impact de cette augmentation a cependant été partiellement compensé par une baisse du coût des services rendus aux fins des régimes d'avantages sociaux futurs offerts aux membres du personnel découlant de la majoration, à la fin de 2022, des taux d'intérêt à long terme sur les marchés financiers. Quant aux autres composantes du coût des avantages sociaux futurs, leur comptabilisation a entraîné un écart défavorable de 331 M$, qui s'explique essentiellement par la montée de la charge d'intérêt sur les obligations en raison de la hausse des taux d'intérêt à long terme.

Investissements

Le programme d'investissement en immobilisations corporelles et incorporelles a totalisé 4,9 G$ en 2023, contre 4,3 G$ un an plus tôt. La majeure partie de cette somme a été affectée à des travaux d'envergure ayant pour but d'assurer la pérennité des actifs ainsi qu'à de grands projets de développement. Hydro-Québec a, entre autres, continué d'investir dans ses installations de production pour en assurer le bon fonctionnement à long terme et, dans certains cas, en augmenter la capacité de production afin d'être mieux outillée pour faire face à la hausse anticipée de la demande d'électricité. De plus, des sommes importantes ont été allouées à la construction de lignes de transport pour renforcer le réseau et en accroître la souplesse d'exploitation. Soulignons à cet égard l'achèvement de l'un des plus importants chantiers des dernières années, soit la mise en service de la ligne à 735 kV qui relie désormais le poste Micoua, sur la Côte-Nord, au poste du Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette ligne, d'une longueur de 262 km, contribuera à maintenir la fiabilité du réseau de transport, tout en réduisant les pertes électriques associées aux distances parcourues. Enfin, l'entreprise a réalisé des travaux afin d'optimiser le fonctionnement et d'améliorer la qualité des actifs du réseau de distribution, en plus d'affecter des sommes importantes à divers projets visant à répondre à la croissance de la clientèle québécoise.

Financement

Dans un contexte marqué par la hausse des taux d'intérêt, Hydro-Québec a réalisé plusieurs émissions à taux fixe sur le marché canadien des capitaux au cours de l'année, qui ont permis de recueillir un total de 3,7 G$ : des billets à moyen terme échéant en 2029 pour un montant de 1,8 G$, à un coût moyen de 3,87 %, et des obligations échéant en 2063 pour un montant de 1,9 G$, à un coût moyen de 4,27 %.

Pour de plus amples renseignements sur les résultats financiers d'Hydro-Québec pour l'exercice 2023, consultez le site https://www.hydroquebec.com/a-propos/publications-rapports/rapport-annuel.html

Salle des nouvelles : nouvelles.hydroquebec.com/fr/

SOURCE Hydro-Québec

21 février 2024 à 11:11

Communiqué envoyé leet diffusé par :