Le gouvernement du Canada annonce les premières étapes de son plan d'action pour soutenir le personnel noir de la fonction publique





OTTAWA, ON, le 21 févr. 2024 /CNW/ - Dans tout le pays, le racisme systémique continue d'être une réalité quotidienne pour les membres des communautés noires, y compris en milieu de travail. Le gouvernement du Canada est déterminé à créer un environnement sûr, sain et inclusif, où le personnel noir de la fonction publique est également reconnu pour ses importantes contributions et se voit offrir toutes les chances de réussir.

À la suite du travail inestimable de plusieurs réseaux de fonctionnaires des communautés noires en 2022, le gouvernement du Canada a annoncé dans le budget de 2023 l'affectation de 45,9 millions de dollars supplémentaires afin de compléter le financement initial du budget de 2022 pour l'établissement d'un fonds pour la santé mentale des personnes noires. Ainsi, près de 50 millions de dollars soutiennent la création et le développement du Plan d'action pour les fonctionnaires noir?es visant à mettre en place des programmes de perfectionnement professionnel et des mesures de soutien en santé mentale pour les personnes noires de la fonction publique.

L'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor, a annoncé aujourd'hui les premières initiatives du plan d'action, qui continueront d'être affinées grâce à l'apport significatif du personnel noir de la fonction publique. Ces initiatives sont les suivantes :

Santé Canada reçoit des fonds pour apporter des améliorations centrées sur la population noire au Programme d'aide aux employés offert dans plus de 90 ministères et organismes fédéraux. Cela comprend le recrutement de 19 conseillers et conseillères des communautés noires cette année, pour porter le total à 60 conseillers et conseillères des communautés noires, afin d'offrir aux fonctionnaires et aux membres de leur famille immédiate un soutien en matière de santé mentale qui est adapté à leur culture et qui tient compte des traumatismes subis.

À la suite d'un projet pilote réussi, l'École de la fonction publique du Canada reçoit des fonds pour lancer un programme de leadership pour les cadres des groupes EX-01, EX-02 et EX-03 appartenant aux communautés noires afin de les aider à progresser dans leur carrière.

La Commission de la fonction publique (CFP) reçoit des fonds pour fournir des services personnalisés d'évaluation, de consultation et d'encadrement au personnel noir de la fonction publique. La CFP mettra également à profit son expertise actuelle et tirera parti des recherches disponibles et des commentaires du personnel noir afin d'améliorer la prestation de ses services de perfectionnement professionnel pour les fonctionnaires appartenant aux communautés noires.

La mise en oeuvre du plan d'action sera dirigée par un groupe de travail interne composé principalement de fonctionnaires des communautés noires. Dans les jours, les semaines et les mois à venir, le groupe de travail s'entretiendra avec les réseaux de fonctionnaires, mènera des sondages et discutera avec des fonctionnaires des communautés noires afin de poursuivre la mise en oeuvre des initiatives actuelles et futures dans le cadre du plan d'action.

Le gouvernement du Canada est déterminé à apporter des changements réels et durables pour créer un milieu de travail sûr, inclusif et exempt de toute forme de racisme et de discrimination. Ce travail sera guidé par l'expérience vécue et la collaboration avec les fonctionnaires appartenant aux communautés noires.

Citations

« Ces investissements et ceux à venir continueront d'être orientés par les expériences vécues par le personnel noir de la fonction publique. Il reste encore beaucoup à faire pour élaborer des initiatives visant à garantir que les fonctionnaires des communautés noires sont en bonne santé et bénéficient d'un soutien tout au long de leur carrière. Nous continuerons à travailler avec ces personnes pour éliminer toutes les formes de racisme et de discrimination à l'égard du personnel noir, car une fonction publique diversifiée, inclusive, sûre et gratifiante n'est pas seulement avantageuse pour les fonctionnaires, mais elle renforce également nos organisations et améliore la prestation de services pour la population canadienne. »

- L'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor

« Les fonctionnaires devraient toutes et tous se sentir valorisés et en sécurité au travail, et nous savons que le stress causé par le racisme peut avoir des répercussions importantes sur la santé mentale et le bien-être d'une personne. C'est pourquoi nous offrons un meilleur soutien, y compris en matière de santé mentale, avec des programmes centrés sur les personnes noires afin de répondre à leurs besoins. »

- L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé

« Nous reconnaissons les défis importants et uniques que rencontrent les fonctionnaires des communautés noires, y compris le racisme et ses répercussions importantes sur la santé mentale. Les améliorations centrées sur les personnes noires apportées au Programme d'aide aux employés aideront le gouvernement à faire en sorte que les fonctionnaires ont accès aux services culturellement sûrs en matière de santé mentale qui répondent à leurs besoins et qui sont mérités. »

- L'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

Faits en bref

Pour plus d'informations sur le plan d'action, les fonctionnaires peuvent communiquer avec le Groupe de travail pour les fonctionnaires noirs à l'adresse [email protected] .

. Au cours de l'exercice 2021-2022, 9 809 personnes se sont déclarées noires sur un total de 236 133 dans l'administration publique centrale, soit 4,2 %. Parmi ces personnes, 168 cadres ont déclaré appartenir aux communautés noires sur un total de 7 200, ce qui représente 2,3 % de l'effectif des cadres.

Selon les résultats du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux de 2022, 11 % du personnel noir de la fonction publique a déclaré avoir été victime de discrimination au travail, contre 6 % pour le personnel des populations non racialisées et non autochtones.

Selon le rapport 2021-2022 sur l'équité en matière d'emploi dans la fonction publique du Canada , comparativement aux autres groupes visés par l'équité en matière d'emploi, la proportion de fonctionnaires de race noire est plus élevée dans la fourchette salariale de 50 000 $ à 74 999 $ et plus faible dans toutes les autres fourchettes salariales comprises entre 75 000 $ et 250 000 $.

, comparativement aux autres groupes visés par l'équité en matière d'emploi, la proportion de fonctionnaires de race noire est plus élevée dans la fourchette salariale de 50 000 $ à 74 999 $ et plus faible dans toutes les autres fourchettes salariales comprises entre 75 250 000 $. En octobre 2023, le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) a annoncé la composition du groupe expert chargé de formuler des recommandations au gouvernement sur la conception et la création d'un nouveau Programme de démarches réparatrices à l'intention du personnel de la fonction publique.

