La mise à niveau en service de Volt apporte la première garantie zéro temps d'arrêt sur le marché en temps réel

BEDFORD, Massachusetts, 21 février 2024 /PRNewswire/ -- Volt Active Data (Volt), la seule plateforme de décision en temps réel conçue pour prendre en charge les exigences de latence, d'évolutivité, de cohérence et de traitement cloud/edge des applications d'entreprise modernes, a lancé aujourd'hui Active(ISU) pour les mises à niveau en service, une offre unique en son genre offrant une disponibilité « cinq neuf » pour toute entreprise.

Avec Active(ISU), les opérateurs disposent enfin d'une solution élégante pour les mises à niveau de noeuds intra-cluster, sans avoir à interrompre quoi que ce soit. Il n'est plus nécessaire de répliquer des clusters ou d'utiliser des ressources coûteuses lors des périodes de prime. Les entreprises peuvent effectuer des mises à niveau sans temps d'arrêt et en service ? une exigence clé pour les déploiements dans le cloud.

« C'est la solution d'atténuation des risques que le marché attendait », a déclaré David Flower, PDG de Volt. « Les accords de niveau de service de latence 5G sont maintenant dans la plage des millisecondes, et vous ne pouvez plus compter sur le trafic de routage vers un autre centre de données pendant la mise à niveau d'un site. L'aller-retour prend tout simplement trop de temps, et la construction d'un troisième cluster à des fins de mise à niveau est beaucoup trop coûteuse. »

Active(ISU) consolide la position de Volt en tant que leader dans la fourniture de valeur commerciale tangible aux clients d'entreprise qui nécessitent un traitement de données en temps réel à grande échelle et à faible latence. Les applications alimentées par Volt prennent des décisions pour des milliards d'événements critiques chaque jour.

À propos de Volt Active Data

Comme de plus en plus de données circulent dans les systèmes des entreprises, elles ont besoin d'un moyen de les traiter rapidement sans compromettre la disponibilité ou la précision. Volt Active Data résout le problème du déluge de données grâce à sa plateforme de données sans compromis, qui prend en charge plus d'un milliard d'utilisateurs actifs quotidiens dans le monde et permet aux entreprises de maximiser la valeur de leurs investissements 5G, IoT et IA.

