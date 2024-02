Orion Innovation s'associe à Africa and Gulf Bank pour fournir des produits et services financiers innovants axés sur le numérique





Ce dernier accord permet à Orion de poursuivre sa croissance au Moyen-Orient et en Afrique

EDISON, New Jersey, 21 février 2024 /PRNewswire/ -- Orion Innovation (« Orion »), une importante entreprise de services de transformation numérique et de développement de produits, est ravie d'annoncer avoir signé un accord avec Africa and Gulf Bank (« AGB ») pour moderniser les produits et services bancaires de la banque. Dans le cadre de cet accord, Orion déploiera la plateforme bancaire centrale basée sur le cloud de Temenos dans les opérations d'AGB, modernisant ainsi son portefeuille de produits pour offrir aux clients des solutions bancaires personnalisées et numériques.

AGB est une société de services bancaires et financiers qui se targue de fournir à ses clients des solutions financières personnalisées et innovantes soutenues par une technologie de pointe. La gamme de services numériques et de solutions technologiques d'Orion permet aux banques de moderniser leurs systèmes existants, de concevoir des produits innovants et de saisir de nouvelles opportunités commerciales. Cet accord est important, car Orion étend sa présence mondiale dans les régions du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) et fait suite à son accord conclu récemment avec la banque philippine Cebuana Lhuillier.

« Nous sommes ravis de nous lancer dans le programme de modernisation de base d'AGB. Nos offres complètes autour de Temenos, associées à notre présence régionale dans la région MEA, nous placent en bonne position pour assurer une transformation réussie des services bancaires de base. Ce partenariat accélérera l'initiative Digital First d'AGB et soutiendra ses plans de croissance stratégiques », a déclaré Anoop Gala, responsable mondial des services financiers d'Orion.

« Africa and Gulf Bank a élaboré une feuille de route ambitieuse fondée sur des produits et des services bancaires de détail, numériques et de gros innovants qui comprennent des améliorations essentielles des capacités, comme l'intégration instantanée, les approbations automatisées basées sur l'IA, le traitement direct et les flux de travail numérisés. Il a déclaré qu'en s'appuyant sur sa stratégie « Digital and Agency First », l'introduction de Temenos Transact and Infinity permettra à AGB de développer des services bancaires robustes pour les Soudanais, tant dans leur pays que dans la diaspora », a déclaré Nadeem Lodhi, PDG de Africa and Gulf bank.

À propos d'Orion Innovation

Orion Innovation (« Orion ») est une entreprise leader dans le domaine de la transformation numérique et des services de développement de produits, qui compte 12 centres de livraison majeurs répartis en Amérique, dans la région APAC et dans la région EMEA. Ancrée dans la réflexion sur l'ingénierie et la conception, ainsi que dans une combinaison unique d'agilité, d'échelle et de maturité, son équipe d'environ 6 400 associés aide les entreprises du Fortune 1000 à améliorer leur efficacité, à enrichir l'expérience des clients et à développer de nouvelles offres numériques. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.orioninc.com .

