NEOM présente Elanan, un séjour bien-être unique au coeur de la nature

NEOM, Royaume d'Arabie Saoudite, 21 février 2024 /PRNewswire/ -- Le Conseil d'Administration de NEOM a présenté Elanan, un séjour retraite exclusif qui redéfinit les expériences de luxe et de bien-être, au coeur de la nature. L'annonce de ce projet marque le récent progrès de l'initiative NEOM ? le développement durable en évolution qui prend forme dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite.

Situé sur la côte vierge du Golfe d'Aqaba, à la jonction des montagnes et de la mer, Elanan émerge avec sensibilité de son oasis verdoyante, alimentée par d'anciennes sources naturelles. Disposant de 80 chambres et suites personnalisées, ce lieu de retraite a été conçu dans une optique de bien-être, offrant un centre de villégiature unique en son genre qui fait appel à tous les sens.

Elanan adopte une approche moderne du bien-être, associant parfaitement les nouvelles technologies à un cadre luxueux et discret qui favorise la relaxation et la réflexion. Les installations de l'hôtel offrent de nombreuses possibilités aux hôtes qui veulent se plonger dans la tranquillité, se reposer et se ressourcer.

La vision architecturale d'Elanan repose sur l'innovation et l'harmonie naturelle. Utilisant des techniques de conception ultramodernes, il crée des sculptures complexes qui se fondent délicatement dans la beauté naturelle environnante. L'esthétique est contemporaine mais reste en synergie avec la nature, créant ainsi une expérience architecturale unique pour le plus grand plaisir de tous.

Les hôtes peuvent explorer les grandes places, profiter des restaurants privés spécialisés, se détendre dans le jardin ensoleillé ou s'imprégner des vues spectaculaires depuis le sommet de la tour d'observation. Dès leur arrivée, les visiteurs entament un voyage de rajeunissement dans l'étreinte apaisante de la nature.

La révélation d'Elanan fait suite aux annonces récentes de Leyja, Epicon, Siranna, Utamo, Norlana, Aquellum, Zardun et Xaynor, qui sont des destinations de tourisme durable dans le Golfe d'Aqaba, toutes reliées par l'engagement de NEOM en faveur du développement durable.

À propos de NEOM

NEOM est un accélérateur du progrès humain et une vision de ce à quoi pourrait ressembler un nouvel avenir. Il s'agit d'une région située dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite, au bord de la mer Rouge, construite à partir de zéro comme un laboratoire vivant - un lieu où l'esprit d'entreprise tracera la voie de ce nouvel avenir. Il s'agira d'une destination et d'un lieu de résidence pour ceux qui rêvent en grand et qui veulent participer à la construction d'un nouveau modèle d'habitabilité exceptionnelle, à la création d'entreprises florissantes et à la réinvention de la préservation environnementale.

NEOM comprendra des villes cognitives hyperconnectées, des ports et des zones d'entreprises, des centres de recherche, des salles de sport et de divertissement et des destinations touristiques. En tant que pôle d'innovation, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise et les sociétés viendront chercher, concevoir, et commercialiser de nouvelles technologies et entreprises de manière innovante. Les résidents de NEOM incarneront une éthique internationale et adopteront une culture d'exploration, de prise de risque et de diversité.

21 février 2024 à 08:00

