Nuvei annonce la date de publication de ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2023

MONTRÉAL, le 21 févr. 2024 /CNW/ - Nuvei Corporation (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI), la société fintech canadienne, a aujourd'hui annoncé qu'elle publierait un communiqué de presse sur ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2023 ainsi que sa lettre aux actionnaires après la clôture des marchés, le mardi 5 mars 2024. La direction organisera une conférence téléphonique et une diffusion sur le Web pour discuter des résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2023 à 8h30 (HE) le mercredi 6 mars 2024. Cette conférence sera animée par Philip Fayer, président-directeur général, et David Schwartz, directeur financier.

La téléconférence sera diffusée en direct sur le site Web des relations avec les investisseurs de la société à l'adresse https://investors.nuvei.com dans la section « Événements et présentations ». Une rediffusion à la demande sera disponible sur le site Web des relations avec les investisseurs après la conférence.

La téléconférence sera également accessible en direct par téléphone en composant le 8774259470 (numéro gratuit aux États-Unis et au Canada) ou le 2013890878 (à l'international). Une rediffusion sera disponible une heure après la conférence. Elle sera accessible en composant le 8445122921 (numéro gratuit aux États-Unis et au Canada) ou le 4123176671 (à l'international). L'identifiant de la conférence est le 13743233. La rediffusion sera disponible jusqu'au mercredi 20 mars 2024.

À propos de Nuvei

Nuvei (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI) est la société fintech canadienne qui accélère les affaires de ses clients dans le monde entier. La technologie modulaire, flexible et évolutive de Nuvei permet aux grandes entreprises d'accepter les paiements de nouvelle génération, d'offrir toutes les options de paiement disponibles et de bénéficier de services d'émission de cartes, bancaires et de gestion des risques et de la fraude. En connectant les entreprises à leurs clients sur plus de 200 marchés, avec 50 marchés d'acquisition locaux, un choix de 150 devises et de 680 méthodes de paiement, Nuvei fournit la technologie et l'expertise nécessaires à ses clients et à ses partenaires pour faciliter leur succès localement et mondialement, le tout à partir d'une seule plateforme.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.nuvei.com .

Contact investisseurs Nuvei :

Chris Mammone, Responsable des relations avec les investisseurs

