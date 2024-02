APPROBATION AU CANADA DU RÈGLEMENT CONCERNANT LA POMPE DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR DES VÉHICULES VOLKSWAGEN





REGINA, SK, le 21 févr. 2024 /CNW/ - Un règlement au Canada a été conclu avec Volkswagen afin de résoudre les allégations de problèmes liés aux pompes de refroidissement primaires du moteur de certains véhicules Volkswagen et Audi 2008 à 2021. Volkswagen nie complètement toute allégation d'acte répréhensible ou de responsabilité; toutefois, sa priorité dans la conclusion de ce règlement est d'assurer la satisfaction de sa clientèle et de préserver la confiance de celle-ci dans ses véhicules.

Les parties ont convenu de régler les actions collectives au Canada, sous réserve de tous droits ou sans admission de responsabilité, au moyen de concessions réciproques. Le règlement a été approuvé par la Cour le 1er décembre 2023. Les réclamations peuvent être présentées à compter du 1er février 2024.

Pour obtenir des détails concernant les actions collectives, le règlement proposé et les indemnités offertes, consultez le https://fr.canadianwaterpumpsettlement.ca, ou communiquez avec l'administrateur du règlement au 1 866 642-0774. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant leurs droits aux termes du règlement, les propriétaires et les locataires des véhicules concernés peuvent communiquer avec les avocats du groupe par téléphone au 1 306 791-2178 ou par courriel au [email protected].

21 février 2024 à 08:00

