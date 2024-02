Mavenir dévoile la nouvelle génération de radio Massive MIMO OpenBeamtm « Green by Design » basée sur les plateformes RAN 5G de Qualcomm®





Mavenir, fournisseur de logiciels réseau construisant le futur des réseaux, annonce des nouveautés dans son portefeuille OpenBeamtm Massive MIMO (mMIMO), basé sur la plateforme Qualcomm® QRU100 5G RAN, continuant ainsi la mise à jour des lancements de produits des années précédentes. Mavenir élargit le portefeuille OpenBeamtm en lançant la variante mMIMO 32TRX nouvelle génération à faible consommation d'énergie, ainsi qu'un AAU 32TRX haute puissance.

Ces unités d'antennes actives (AAU) 32TRX mMIMO de nouvelle génération présentent un nouveau type de radios ouvertes et interopérables qui sont écologiques de par leur conception. L'OpenBeamtm mMIMO AAU offre une efficacité énergétique exceptionnelle, ce qui se traduit par l'une des empreintes mMIMO AAU les plus légères de l'industrie, offrant des économies substantielles en termes de coûts d'exploitation.

Outre la spécification O-RAN 7.2b actuelle, ces produits sont également conçus pour prendre en charge l'ULPI (Uplink Performance Improvement), ce qui permet aux opérateurs de réseaux d'améliorer les performances de la liaison montante du Massive MIMO, de minimiser la latence et de réduire la bande passante fronthaul, en particulier dans les environnements urbains où la demande de capacité de réseau est élevée.

Le portefeuille se compose de deux modèles discrets qui accélèrent les déploiements 5G à bande moyenne :

Modèle 32TRX AAU à faible consommation : offrant l'une des empreintes les plus faibles de l'industrie, ce modèle mMIMO AAU à faible consommation délivre une puissance de sortie de 200 W avec 128 éléments d'antenne pour une consommation d'énergie minimale. Cette solution est optimisée pour un déploiement dans des environnements denses, ce qui permet des installations plus rapides et des frais généraux d'exploitation réduits.

Les solutions 32TRX AAU offrent des capacités avancées d'économie d'énergie, avec des schémas intelligents de mise en veille qui sont lancés en cas d'inactivité, de faible trafic et d'heures de pointe. Ces capacités automatisées peuvent être encore plus améliorées grâce à l'intelligence basée sur l'IA/l'apprentissage automatique.

Paco Martin, responsable Open RAN au sein de Vodafone Group : « Nous sommes heureux de voir s'élargir le portefeuille mMIMO de Mavenir avec l'ajout d'un produit compact à faible consommation d'énergie adapté à nos sites à opérateur unique et à encombrement limité, en plus de la solution de pointe à haute puissance existante. L'adoption de la plateforme Qualcomm QRU100 5G RAN continue d'apporter des radios Open RAN performantes et économes en énergie, ce qui nous permet d'offrir la meilleure expérience possible à nos clients. »

BG Kumar, Président des réseaux d'accès, plateformes et MDE de Mavenir, déclare : « Avec cette évolution et cette amélioration continues de nos solutions radio OpenBeamtm Massive MIMO, Mavenir établit une fois de plus de nouvelles normes dans l'industrie en matière d'efficacité énergétique, de durabilité et de performance. »

« Nous sommes très heureux de cette extension du portefeuille de radios Massive MIMO ultraperformantes et économes en énergie de Mavenir, basées sur la plateforme RAN 5G Qualcomm QRU100 », déclare Gerardo Giaretta, vice-président de la gestion des produits chez Qualcomm Technologies, Inc. « Il s'agit d'une nouvelle étape importante dans notre collaboration avec Mavenir, qui permet l'adoption à grande échelle de la technologie RAN ouverte et virtualisée. »

Le portefeuille radio complet OpenBeamtm de Mavenir sera présenté lors du prochain Mobile World Congress à Barcelone, du 26 au 29 février, dans le hall 2, au stand 2H60. Pour en savoir plus sur la présence de Mavenir au salon, rendez-vous sur www.mavenir.com/mwc-2024

À propos de Mavenir

Mavenir construit l'avenir des réseaux et des technologies de pointe pionnières, en se concentrant sur la vision d'un réseau automatisé unique basé sur un logiciel qui s'exécute sur n'importe quel cloud. En tant que seul fournisseur de logiciels de réseau basés sur le cloud de bout en bout du secteur, Mavenir transforme la façon dont le monde se connecte, en accélérant la transformation du réseau logiciel pour plus de 300 fournisseurs de services de communication et entreprises dans plus de 120 pays, qui desservent plus de 50 % des abonnés dans le monde.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mavenir.com

Qualcomm est une marque commerciale ou marque déposée de Qualcomm Incorporated.

Les produits de marque Qualcomm sont des produits de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

