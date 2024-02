Mibro présente un nouveau produit au MWC Barcelona 2024





SHENZHEN, Chine, 21 février 2024 /PRNewswire/ -- Mibro, une marque de ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd. est ravie d'annoncer sa participation au MWC Barcelona 2024, l'événement de connectivité le plus important et le plus influent au monde, organisé par GSMA en Espagne du 26 au 29 février 2024. Au stand 6B12, Mibro présentera les montres connectées et les téléphones pour enfants de la marque, ainsi que le tout premier nouveau produit de sa série sportive professionnelle, la GS Active.

La GS Active est une montre de sport de plein air équipée d'un écran Amoled de 1 000 nits et de l'algorithme de mouvement propriétaire de Mibro, SeekBeatstm. Ce nouveau produit devrait être disponible à l'achat dans le monde entier entre mars et avril 2024.

En outre, Mibro offrira aux visiteurs la possibilité de découvrir sa montre connectée de trois séries différentes. La série Essential de la marque, dynamique et légère, est conçue pour les jeunes amateurs de divertissement numérique, à un prix abordable. Sa série Lifestyle est conçue pour les personnes qui aiment travailler, écouter de la musique, socialiser et faire du sport, et qui accordent de l'importance à la qualité de vie et à la portabilité. Pour les personnes à revenu élevé qui aiment le sport, les voyages et la socialisation, et qui privilégient la qualité de vie, la santé physique, les données sportives professionnelles, les paramètres de performance, la fluidité du système, l'étanchéité et la longue durée de vie de la batterie, la série Professional de Mibro est le choix parfait.

Lors de l'exposition, Mibro présentera également une variété de téléphones pour enfants avec des appels vidéo, une localisation précise, un dispositif de sécurité et un réglage Salle de classe.

Pour en savoir plus, visitez le site https://www.mibrofit.com/ ou suivez Mibro sur Facebook et Instagram. Pour toute question d'ordre commercial, veuillez écrire à [email protected].

À propos de Mibro

Mibro est une marque créée par Zhenshi Information Technology (Zhenshi), une société fondée en 2015 et soutenue par des investissements de sociétés renommées telles que Xiaomi et Nokia. Zhenshi dispose d'une équipe de plus de 200 ingénieurs R&D de haut niveau qui se consacrent au développement de technologies innovantes pour les appareils portables intelligents. La société est fière de servir ses clients dans plus de 170 pays et régions, s'imposant comme un acteur prometteur dans le secteur de la montre connectée.

Zhenshi conçoit, développe et fabrique de manière indépendante du matériel intelligent unique. Son système rigoureux de contrôle de la qualité des produits garantit que chaque produit répond à des normes de haute qualité. En 2023, Zhenshi a lancé SeekBeatstm, un algorithme de mouvement propriétaire développé en interne et implémenté dans les montres connectées Mibro. La même année, la montre pour enfants de la société a été récompensée par le prix Produit le plus populaire AWE (Appliance and Electronics World Expo) 2023.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2342465/Invitation.jpg

20 février 2024 à 22:43

