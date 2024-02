Avis aux médias - Les ministres Sajjan et Naylor s'adresseront aux médias à la suite de la réunion FPT des ministres responsables de la sécurité civile





OTTAWA, ON, le 20 févr. 2024 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence du développement économique du Pacifique Canada, et à l'honorable Lisa Naylor, ministre des Transports et de l'Infrastructure du Manitoba, pour une conférence de presse qui aura lieu à la suite de la réunion des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) responsables de la sécurité civile.

Événement : Point de presse (en personne et virtuellement)

Date : Mercredi 21 février 2024

Heure : 17 h 15 (HNE)

Lieu :

Salle de bal Victoria

Hôtel Ottawa Marriott

100, rue Kent

Ottawa, ON

Notes :

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement doivent arriver avant 16 h 45 pour s'inscrire et pour présenter une pièce d'identité avec photo et leur accréditation.

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement à distance doivent s'inscrire auprès de Sécurité publique Canada en envoyant un courriel à [email protected] avant 16 h (HNE) le 21 février 2024 pour obtenir le lien Zoom et le numéro de la téléconférence.

avant 16 h (HNE) le 21 février 2024 pour obtenir le lien Zoom et le numéro de la téléconférence. Les participants sur Zoom pourront écouter l'événement, mais ne seront pas en mesure de poser des questions.

Les représentants des médias qui participeront à l'événement par téléconférence auront l'occasion de poser des questions.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

20 février 2024 à 14:34

