Le gouvernement du Canada lance un programme renforcé pour les thermopompes en concertation avec la Nouvelle-Écosse





DARTMOUTH, NS, le 20 févr. 2024 /CNW/ - Le chauffage résidentiel au mazout est coûteux - non seulement pour votre budget, mais aussi pour la planète. En se dotant d'une thermopompe efficace, les Canadiens peuvent économiser des milliers de dollars chaque année sur leurs factures d'énergie et réduire la pollution d'origine domestique. Les avantages du passage à la thermopompe sont évidents, et le gouvernement du Canada permet aux Canadiens d'en profiter grâce au Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe (PCAMT).

Aujourd'hui, le député de Halifax, Andy Filmore, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson; le ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables de la Nouvelle-Écosse, l'honorable Tory Rushton; et le président-directeur général d'EfficiencyOne, Stephen MacDonald, ont annoncé que la Nouvelle-Écosse exécuterait conjointement le PCAMT dans le cadre d'un partenariat avec le gouvernement fédéral pour rendre le passage à la thermopompe encore plus abordable pour plus de Canadiens.

Dans le cadre de ce programme, les ménages néo-écossais à revenu faible et moyen qui chauffent actuellement leur habitation au mazout peuvent soumettre une demande ici (site en anglais) en vue de couvrir le coût total de leur passage à la thermopompe en recevant jusqu'à 30 000 $ de financement - jusqu'à 15 000 $ du PCAMT du gouvernement du Canada et jusqu'à 15 000 $ de la Nouvelle-Écosse, où EfficiencyOne tiendra lieu de partenaire de prestation conjointe. En prenant ce virage, les ménages peuvent économiser chaque année des milliers de dollars sur leurs factures d'énergie et contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. La forte demande d'améliorations énergétiques résidentielles dans la population canadienne crée une demande élevée d'emplois verts, de main-d'oeuvre qualifiée et de matériaux nécessaires à la réalisation de ces travaux, ce qui renforce l'économie canadienne.

En plus de subventions bonifiées, les ménages dont la demande a été approuvée recevront sous peu un paiement forfaitaire unique de 250 $ du gouvernement fédéral. Cette disposition s'applique à l'avenir à tous les demandeurs qui chauffent au mazout et qui se sont inscrits pour l'installation d'une thermopompe par le biais du PCAMT dans une province ou un territoire ayant conclu une entente de prestation conjointe, de même qu'à tous les demandeurs qui se sont inscrits depuis le 1er avril 2023.

Le gouvernement du Canada s'emploie actuellement à rendre les thermopompes plus abordables pour encore plus de ménages au pays en favorisant la prestation conjointe du PCAMT renforcé avec d'autres provinces et territoires, ce qui aidera les Canadiens à économiser de l'argent tout en combattant les changements climatiques. Dans les provinces et territoires n'ayant pas conclu d'entente de prestation conjointe avec le fédéral, les ménages qui se chauffent au mazout continueront de pouvoir déposer une demande pour recevoir jusqu'à 10 000 $ du PCAMT fédéral via le portail national, administré par Ressources naturelles Canada. Le Canada est prêt à élaborer et à conclure des ententes de prestation conjointe du PCAMT renforcé avec chaque province et territoire qui souhaite faire profiter ses résidents de ces avantages.

Citations

« L'adoption de systèmes de chauffage plus écoénergétiques permet non seulement d'économiser de l'énergie, mais aide aussi les familles canadiennes à réduire leur empreinte carbone et leurs factures de services publics. C'est pourquoi nous renforçons le Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe afin d'aider les familles à remplacer leurs appareils de chauffage coûteux par une thermopompe efficace. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Nous savons que le coût de la vie est actuellement un sujet de préoccupation pour les Canadiens. Cet investissement permettra aux Néo-Écossais d'économiser sur leurs factures d'énergie en remplaçant leurs appareils de chauffage au mazout par des technologies vertes telles que les thermopompes. En plus de mettre plus d'argent dans les poches des familles, cette transition empêchera le rejet d'émissions nocives dans le milieu atmosphérique. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Nous comptons lutter contre les changements climatiques tout en réduisant le coût de la vie pour les ménages canadiens. La version améliorée du Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe que nous lançons aujourd'hui aidera les propriétaires d'habitations de la Nouvelle-Écosse à acheter et à installer une thermopompe, et ainsi à réduire leurs factures d'énergie, sans frais en réalité. »

L'honorable Sean Fraser

Ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Passer du chauffage au mazout au chauffage électrique - notamment aux thermopompes - peut faire économiser des milliers de dollars sur les factures d'énergie et aider à réduire les émissions. Les améliorations du Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe que nous annonçons aujourd'hui nous aideront à faire en sorte que les ménages canadiens qui en ont le plus besoin aient accès à des moyens de chauffage électrique propres, fiables et abordables. »

Andy Fillmore

Député de Halifax

« En renforçant le Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe, nous aidons les ménages néo-écossais à s'affranchir du chauffage au mazout, qui coûte cher. Grâce au programme, beaucoup de familles pourront se permettre d'avoir une maison bien chauffée en hiver et bien climatisée en été - tout en ayant plus d'argent dans leurs poches! »

Darren Fisher

Député de Dartmouth-Cole Harbour

« Le coût de la vie est une préoccupation de premier plan pour notre population en ce moment, et le chauffage au mazout coûte cher. Les fonds annoncés aideront les ménages néo-écossais à remplacer leur chauffage au mazout par une thermopompe afin de ménager leur argent durement gagné ainsi que l'environnement. »

L'honorable Tory Rushton

Ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables de la Nouvelle-Écosse

« Nous sommes heureux de faire équipe avec RNCan pour administrer la subvention du Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe. Ces niveaux d'investissements bonifiés aideront les gens de la Nouvelle-Écosse à s'affranchir encore plus du pétrole et donneront à l'industrie les certitudes dont elle a besoin pour se développer et planifier. »

Stephen MacDonald

PDG d'EfficiencyOne

Quelques faits

Les thermopompes sont deux à trois fois plus efficaces que les chaudières à mazout. Elles déplacent simplement la chaleur au lieu de la produire, ce qui explique en grande partie pourquoi elles sont plus efficaces et moins coûteuses que les autres moyens de chauffage.

Selon la province ou le territoire, une maison canadienne moyenne chauffée au mazout coûte de 2 000 à 5 500 $ en chauffage par année, ce qui fait du mazout le moyen de chauffage le plus onéreux. Les propriétaires qui remplacent leur chauffage au mazout par une thermopompe pour climat froid pourraient économiser de 1 500 $ à 4 500 $ en moyenne par année sur leurs factures d'énergie résidentielles.

Au Canada, les chaudières à mazout utilisées pour le chauffage résidentiel génèrent près de trois millions de tonnes de CO 2 chaque année, soit l'équivalent des émissions polluantes d'environ 920 000 voitures. La combustion du mazout dans les systèmes de chauffage génère également des oxydes d'azote, du dioxyde de soufre et des particules fines qui peuvent avoir des effets indésirables sur l'environnement et la santé humaine.

chaque année, soit l'équivalent des émissions polluantes d'environ 920 000 voitures. La combustion du mazout dans les systèmes de chauffage génère également des oxydes d'azote, du dioxyde de soufre et des particules fines qui peuvent avoir des effets indésirables sur l'environnement et la santé humaine. En juin 2023, Environnement et Changement climatique Canada a annoncé jusqu'à 60,5 millions de dollars pour aider les propriétaires d'habitations à faibles revenus de la Nouvelle-Écosse à abandonner le chauffage au mazout au profit de technologies de chauffage à faibles émissions plus abordables, comme les thermopompes électriques. La somme provient du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone du Canada, dont le capital a été reconstitué.

Depuis cette annonce, près de 1 400 mini-thermopompes biblocs ont été installées avec l'aide du programme HomeWarming d'Efficiency Nova Scotia, et 2 500 clients de plus ont vu leur demande approuvée pour des installations qui se feront dans les semaines ou les mois à venir. Les responsables du programme prévoient de servir 10 186 propriétaires à faibles revenus en Nouvelle-Écosse.

Renseignements connexes

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

20 février 2024 à 14:28

Communiqué envoyé leet diffusé par :