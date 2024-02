Le gouvernement du Canada investit dans l'innovation verte en soutenant Laserax





L'entreprise de Québec obtient une aide financière de 1 M$ de la part de DEC.

QUÉBEC, le 20 févr. 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir les manufacturiers innovants contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, en compagnie de Joël Lightbound, député de Louis-Hébert, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, une contribution remboursable de 1 M$ à Laserax. Cet appui de DEC permettra à l'entreprise de faciliter la commercialisation d'un nouvel équipement de soudure au laser qui permettra de produire plus rapidement des batteries de véhicules électriques.

Fondée en 2010 et dirigée par deux diplômés du Centre d'optique, photonique et laser de l'Université Laval, Laserax est une PME technologique exportatrice spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes utilisant le laser, une technologie verte, dans des applications industrielles. Son positionnement dans la filière des batteries pour véhicules électriques a amené l'entreprise à développer un nouveau produit breveté, une machine de soudure au laser pour la fabrication de modules de batteries. Le présent projet vise sa commercialisation, de même que le renforcement de la capacité d'innovation de la PME.

Ces investissements continuent de placer le Québec et le Canada à l'avant-garde de la fabrication de véhicules électriques, alors que le gouvernement du Canada travaille à bâtir une économie forte et compétitive, à créer de bons emplois pour la classe moyenne, aujourd'hui et à l'avenir, et à lutter contre les changements climatiques.

« La crise climatique demeure l'un des défis les plus importants de notre époque. Notre gouvernement encourage donc les entreprises de chez nous à développer des procédés et des produits plus écologiques - comme c'est le cas aujourd'hui avec Laserax. Nous continuons à bâtir une économie plus durable au bénéfice des générations futures. »

L'honorable Steven Guilbeault, député de Laurier-Sainte-Marie et ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les PME sont au coeur du développement des collectivités et font partie du plan de relance économique de notre gouvernement. Nous les aidons à croître et à innover, et je suis donc ravi du soutien de DEC au projet de Laserax. Son apport à la vitalité économique de Québec est indéniable! Nul doute que le succès et les retombées de son projet de commercialisation d'une nouvelle solution de soudure au laser rejailliront sur toute la région, sur le Québec et sur le Canada. »

Joël Lightbound, député de Louis-Hébert

« DEC appuie l'esprit entrepreneurial avec enthousiasme lorsque l'ingéniosité et le savoir?faire de nos entrepreneurs conduisent au développement et à la commercialisation de technologies vertes. L'innovation est au coeur de nos priorités, et notre gouvernement soutient les PME avec fierté dans le développement de technologies et de produits plus verts. En misant sur ces projets novateurs, nous les aidons à devenir plus novatrices et concurrentielles en plus d'investir dans le mieux?être des générations futures. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Grâce à notre partenariat stratégique avec DEC, Laserax fait un bond en avant, accélérant la commercialisation de notre technologie de soudure au laser et solidifiant notre position en tant que leader dans l'industrie des batteries pour véhicules électriques. C'est une belle reconnaissance de notre engagement envers l'innovation et la technologie écoresponsable. Ensemble, nous bâtissons l'avenir de la mobilité durable. »

Xavier Godmaire, président, Laserax

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

