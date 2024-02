JonesTrading en déploiement rapide de FlexOMS pour équiper ses bureaux de trading sell-side





FlexTrade Systems (@FlexTrade ), leader mondial des systèmes d'exécution et de gestion des ordres multi-actifs, et JonesTrading, l'une des principales sociétés de courtage d'actions et de marchés de capitaux, ont annoncé aujourd'hui le déploiement réussi de FlexOMS en tant que nouvelle plateforme de trading sell-side, offrant des activités de trading d'actions et de trading électronique. La solution comprendra également une plateforme technologique complète de l'offre croissante de JonesTrading en matière de trading externalisé.

JonesTrading travaille en partenariat avec plus de 1 500 institutions et de hedge funds, fournissant toute une gamme de sources de liquidités, de trading électronique et de services de gestion de l'exécution au niveau mondial. Dans le cadre de ses examens stratégiques habituels de solutions technologiques et de relations fournisseurs au service de ses différentes unités commerciales, JonesTrading a ressenti le besoin de remplacer sa solution OMS sell-side actuelle au cours du troisième trimestre 2023. Après une évaluation complète des options disponibles sur le marché, la société s'est décidée pour la solution de gestion des ordres de trading multi-actifs sell-side de FlexTrade, FlexOMS, comme plateforme optimale de développement de ses bureaux de trading d'actions, externalisé et électronique, aujourd'hui et demain.

Le projet a démarré en 2023, avec FlexOMS live en production en un temps record, englobant en fin de compte les actions de JonesTrading, le trading électronique et le bureau de trading externalisé. Grâce à l'architecture ouverte de FlexOMS et à sa technologie nombreuse en API, la solution a également permis de connecter tous les systèmes essentiels en aval de JonesTrading dans les délais impartis, notamment les systèmes de reporting, de comptabilité, de meilleure exécution et de finance.

Jack Garceau, Chief Technology Officer chez JonesTrading, fait remarquer ce qui suit : « Tout d'abord, nos délais très serrés demandaient un partenaire comprenant notre activité et proposant des solutions technologiques à la fois souples et puissantes pour répondre à nos besoins. Voilà la base essentiellement. Il a été tout aussi déterminant de choisir un partenaire capable d'apporter une valeur ajoutée outre la technologie, nous proposant les services et les relations à long terme dont nous avons besoin pour poursuivre le développement de nos offres de services. Pour continuer à nous développer, FlexTrade est apparu comme ce partenaire fiable qui pouvait répondre à nos besoins commerciaux d'un point de vue technologique et assurer les livraisons dans les délai contractuels que le projet exigeait ».

Rajiv Kedia, directeur et fondateur associé de FlexTrade Systems, a ajouté : « Nous sommes très heureux d'accueillir JonesTrading au sein de la communauté mondiale des clients de FlexOMS et nous apprécions la confiance qu'ils ont placée en FlexTrade. Ce fut un plaisir de travailler avec l'équipe très compétente de JonesTrading et nous sommes heureux de voir cette solution mise en place. Elle montre clairement ce que l'on peut faire grâce à une approche étroite et synchronisée entre le client et le partenaire technologique lors de la mise en oeuvre de solutions OMS flexibles et ouvertes. Notre architecture ouverte et notre approche centrée sur le client ont permis d'offrir une technologie de trading de pointe et un Straight Through Processing homogène vers les multiples secteurs d'activité de JonesTrading. Nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat avec JonesTrading afin d'optimiser et d'élargir l'utilisation de FlexOMS à d'autres secteurs d'activité ».

À propos de FlexTrade

FlexTrade Systems est le leader mondial des technologies de trading de haute performance, notamment des systèmes de gestion des ordres et d'exécution multi-actifs qui regroupent les actions, les titres à revenu fixe, les devises, les contrats à terme et les options. Nous sommes mondialement reconnus pour notre capacité d'innovation grâce à une collaboration orientée clients à l'échelle des outils et des solutions de gestion des ordres et de l'exécution.

Avec une présence mondiale dans 45 pays, nous travaillons en étroite collaboration avec des clients buy-side et sell-side. Notre équipe de plus de 500 développeurs de logiciels dédiés et spécialistes sectoriels élaborent des workflows de trading performants et personnalisés dans diverses catégories d'actifs. Notre engagement envers l'innovation centrée sur le client conduit à des solutions révolutionnaires qui améliorent les performances de trading.

À propos de JonesTrading

JonesTrading Institutional Services LLC est un courtier de premier ordre en matière de trading institutionnel à l'échelle mondiale. Depuis 1975, l'unique objectif de JonesTrading est de créer de la liquidité pour les clients institutionnels et les entreprises sur une base non-conflictuelle. La capacité à fournir une plateforme sécurisée et fiable reliant un groupe diversifié d'acteurs du marché, permet à la société de débloquer des liquidités, en fournissant une exécution d'excellente qualité pour des transactions plus importantes et plus complexes. Membre de la FINRA et de la SIPC.

20 février 2024 à 13:55

