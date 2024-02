ShortPixel acquiert ReSmush.it et s'engage à optimiser le service tout en le maintenant gratuit





BUCAREST, Roumanie, 20 février 2024 /PRNewswire/ -- Pour améliorer et élargir ses services d'optimisation numérique, ShortPixel est heureux d'annoncer l'acquisition de ReSmush.it , un important fournisseur d'outils d'optimisation d'image gratuits. Cette acquisition réunit deux pionniers de la technologie de compression d'images, avec une vision de rendre l'optimisation accessible à tous.

ShortPixel est à la pointe de l'optimisation d'image depuis sa création, offrant des services gratuits et premiums permettant aux développeurs web, aux blogueurs et aux entreprises en ligne d'améliorer la vitesse et les performances de leur site web. Avec plus de 300 000 utilisateurs actifs, ShortPixel est réputé pour ses algorithmes avancés qui réduisent considérablement la taille des fichiers d'images sans compromettre la qualité.

Lancé en 2008 et transformé en 2015 par Charles Bourgeaux, reSmush.it a été conçu comme une solution gratuite pour réduire la taille des images sans perte de qualité. Engagé en faveur de la simplicité et de l'efficacité, ce service a franchi d'importantes étapes, notamment l'optimisation de plus de 25 milliards d'images et la prestation de ses services à plus de 400 000 sites web, dont 200 000 sur WordPress.

« En 2015, j'utilisais Yahoo Smush.it au quotidien pour tous mes projets, et l'optimisation des images était de plus en plus prise en compte. J'ai saisi l'occasion de l'arrêt soudain de ce service pour proposer un service similaire, codé en quelques jours. Une semaine après la fermeture, j'ai mis reSmush.it au service de la communauté, et en quelques jours, il est devenu très populaire, au-delà de mes attentes ! En moins d'un mois, il optimisait 1 million de photos par jour !

Je me suis senti très fier lorsque j'ai réalisé que les universités américaines utilisaient reSmush.it. J'ai donc décidé de poursuivre l'expansion en aidant la communauté en créant des plugins pour les outils les plus populaires. Basé sur un besoin personnel, il était très gratifiant de voir à quel point ce service était populaire », a expliqué Charles Bourgeaux, ancien propriétaire de reSmush.it.

« reSmush.it est un acteur important dans le domaine de l'optimisation des images, et c'est le seul service vraiment gratuit. Son API est utilisée par d'autres grands plugins WP, ainsi que par de nombreuses autres solutions plus petites qui s'adressent à Prestashop, Drupal et d'autres CMS de ce type. Nous prévoyons de le garder gratuit, mais aussi de l'améliorer et d'ajouter des options payantes abordables pour les formats d'image de nouvelle génération. Notre mission avec reSmush.it est d'être la solution d'optimisation d'image gratuite pour tous les CMS », a déclaré Alex Florescu, fondateur de ShortPixel.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2342729/resmushit_shortpixel.jpg

20 février 2024 à 11:59

Communiqué envoyé leet diffusé par :