Alithya fournit à la Fondation les Petits Rois des miroirs connectés pour une maison destinée aux jeunes adultes ayant des besoins particuliers





Une technologie de pointe aide à donner à des jeunes le maximum d'autodétermination

MONTRÉAL, le 20 févr. 2024 /CNW/ - Groupe Alithya Inc. (TSX : ALYA) (« Alithya ») a eu l'honneur et le plaisir d'être présent, aux côtés de la Fondation les Petits Rois, à l'ouverture officielle d'une nouvelle maison intelligente à Montréal qui servira de résidence à de jeunes adultes ayant des besoins particuliers. En collaboration avec des spécialistes de l'éducation et de la recherche clinique, Alithya a développé des miroirs connectés qui aideront les résidents vivant avec une déficience intellectuelle avec ou sans trouble du spectre de l'autisme dans l'exécution de tâches quotidiennes. L'objectif ultime est de les préparer à une vie la plus autonome possible.

Une contribution technologique à la promotion de l'autonomie personnelle

Pour trouver une solution répondant parfaitement au besoin, Alithya a développé des miroirs connectés pour la cuisine et les salles de bain de la maison intelligente. Les miroirs fournissent une orientation personnalisée aux résidents en ce qui a trait aux tâches quotidiennes. Les professionnels d'Alithya ont créé une application Android conçue pour l'écran d'une tablette de 21 po encastrée à l'arrière du cadre des miroirs. Le dispositif est conçu pour offrir une pleine transparence et assure une visibilité optimale pour les utilisateurs. La solution d'ingénierie permet aux jeunes adultes d'interagir avec un programme personnalisé de gestion des tâches.

Le programme fournit aux jeunes adultes des rappels indiquant à quel moment il convient d'effectuer une tâche et les étapes de sa réalisation, comme se préparer un bol de céréales, faire la lessive, se brosser les dents, se raser, et bien plus.

Conçu en étroite collaboration avec des chercheurs de l'Université du Québec à Trois-Rivières et des professionnels cliniques, l'outil d'Alithya est doté d'un affichage sobre qui réduit le plus possible les distractions pour aider les jeunes adultes à ne pas perdre leur concentration. Des références visuelles statiques affichées sur le miroir décrivent les étapes élémentaires de tâches comme se brosser les cheveux, se laver les mains, etc. L'utilisateur peut cliquer sur l'élément ou le faire glisser pour passer d'une activité à une autre. Des contrôles déterminent si la tâche en cours est terminée.

Un outil aussi utile pour les aidants

Les miroirs connectés donnent aussi aux aidants la possibilité de fixer des limites de temps et d'analyser des rapports sur les activités qui ont été réalisées. Avec le temps, la technologie favorisera l'autonomie, l'autodétermination et un sentiment de satisfaction chez ces jeunes adultes.

De l'autre côté du miroir, la solution d'Alithya fournit un panneau simplifié offrant aux administrateurs la flexibilité pour personnaliser entièrement l'apparence de l'interface et modifier les paramètres en fonction des besoins d'un utilisateur donné ou des spécificités d'une tâche.

Citation de Vânia Aguiar, présidente et fondatrice de la Fondation les Petits Rois :

« Je remercie Alithya du fond du coeur pour cette technologie exceptionnelle qui a transformé notre maison en un lieu de vie bienveillant pour les jeunes adultes qui y résident. La prise en compte précise des besoins de nos jeunes par Alithya et la création des miroirs connectés améliorera le quotidien de nos Petits Rois. Cette technologie changera de façon positive l'avenir des jeunes ayant une déficience intellectuelle, leur octroyant une plus grande autonomie chaque jour. »

Citation de Dany Paradis, vice-présidente principale, Opérations, Alithya :

« Pour développer cet outil essentiel visant à améliorer la qualité de vie des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, Alithya a créé une solution qui devait satisfaire aux exigences précises de la Fondation les Petits Rois. Il s'agissait de fait d'une tâche de rétro-ingénierie visant à créer une technologie spécialement conçue pour le projet de la maison intelligente. Cet investissement de temps et d'expertise est un exemple concret de la manière dont la technologie peut être mise au service du bien collectif. »

À propos d'Alithya

Forte de la passion et de l'enthousiasme de ses équipes internationales et talentueuses, Alithya se positionne au sommet de la vague numérique en tant que conseillère de confiance en matière de services stratégiques et technologiques. Une étape numérique à la fois, elle transforme le monde en étant portée par son expertise et son intelligence collective afin de développer des solutions TI pratiques et sur mesure qui répondent aux défis complexes que rencontrent ses clients. Leur réussite lui tient à coeur, et elle les accompagne tout au long de leur évolution numérique en leur indiquant les nouvelles voies à suivre pour prospérer.

Fidèle à son nom, synonyme de vérité, Alithya promeut un modèle d'affaires qui délaisse le jargon technique du secteur pour favoriser la clarté et le franc-parler. Ses équipes travaillent de concert à la réalisation des trois grands volets de l'entreprise : le conseil stratégique, la transformation organisationnelle et l'accompagnement technologique.

Alithya a obtenu deux certifications pour la parité entre les genres au Canada et aux États-Unis, et elle est sur le point d'obtenir une attestation carboresponsable et une certification en lien avec ses relations avec les peuples autochtones. Ses équipes s'efforcent de trouver un juste équilibre entre leur désir de bien faire les choses et leur engagement à agir avec intégrité.

20 février 2024 à 07:30

