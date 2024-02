Sovos lance Compliance Cloud pour aider les entreprises à s'orienter dans les environnements fiscaux et réglementaires mondiaux





Sovos, la société de gestion continue de la conformité, annonce aujourd'hui le lancement du Sovos Compliance Cloud, la première et seule solution du secteur qui unifie les logiciels de conformité fiscale et de reporting réglementaire sur une seule plateforme et fournit un système d'enregistrement holistique pour la conformité mondiale. Le Sovos Compliance Cloud représente le point culminant de plus de huit ans et de centaines de millions de dollars d'investissements dans l'ingénierie native. Cet investissement est combiné à des intégrations dans la plupart des écosystèmes de technologies ERP, P2P et e-commerce et incorpore plusieurs milliards de dollars de produits de premier plan du monde entier.

« L'heure est venue de faire passer la conformité fiscale d'une exigence commerciale à un moteur de croissance », déclare Kevin Akeroyd, CEO de Sovos. « Sovos a identifié ce besoin il y a près de dix ans et a investi dans la construction de la seule solution de conformité véritablement intégrée et exhaustive du secteur. Tout comme la planification des ressources d'entreprise (ERP), la gestion de la relation client (CRM) et la gestion du capital humain (HCM) sont toutes passées de solutions disparates à un système holistique de plateformes d'enregistrement qui ont généré une énorme valeur commerciale, le Sovos Compliance Cloud fait de même pour la fiscalité et la conformité. »

Le lancement du Sovos Compliance Cloud intervient dans un contexte de risques accrus et d'inefficiences pour les entreprises qui tentent d'aborder la conformité avec des solutions individuelles. Quatre-vingt-deux pour cent des entreprises estiment qu'elles sont plus exposées au risque de conformité fiscale qu'elles ne l'étaient il y a cinq ans (source : Bloomberg), et 90 % s'attendent à ce que leurs coûts liés à la conformité continuent de grimper (source : Accenture). Le passage à un cloud unifié donne aux entreprises une plus grande visibilité et plus d'économies d'échelle pour leur infrastructure technologique dans l'ensemble de l'entreprise, ce qui permet d'économiser du temps, de l'argent et de réduire les risques.

Le Sovos Compliance Cloud aide également les CFO et les CIO à maximiser leurs investissements existants en s'intégrant dans un vaste écosystème de partenaires et de fournisseurs de technologies. À ce jour, l'entreprise dispose de plus de 75 intégrations dans les principaux systèmes de planification des ressources d'entreprise (ERP), de comptes créditeurs (AP) et de comptes débiteurs (AR), ainsi que de plus de 425 connecteurs dans le Sovos App Marketplace. Cela signifie que les entreprises n'ont pas besoin de remplacer ou de modifier des infrastructures coûteuses pour assurer une conformité et un reporting fiscal plus précis.

Le Cloud Compliance de Sovos optimisera cette année plus de six milliards de transactions fiscales et de facturation électronique dans plus de 80 pays ; tandis que son concurrent direct en traitera moins de 100 millions. Le Sovos Compliance Cloud représente la solution de conformité mondiale la plus évolutive et la plus sécurisée pour les entreprises d'aujourd'hui.

« La conformité concerne les transactions de l'intérieur, augmentant ainsi son importance et poussant les entreprises à faire plus que le simple minimum. Aujourd'hui, l'objectif est d'avoir une vision globale de la conformité avec une source unique de données qui permet de générer des informations commerciales exploitable », explique Kevin Permenter, directeur d'étude, applications financières, IDC.

Une nouvelle plateforme pour la conformité moderne

Le Sovos Compliance Cloud est la seule solution de plateforme à répondre aux cinq fondamentaux de la conformité moderne, permettant aux entreprises :

de se connecter à des données et systèmes internes et externes pertinents, y compris toutes les autorités fiscales gouvernementales via le réseau de Sovos Compliance Network.

à des données et systèmes internes et externes pertinents, y compris toutes les autorités fiscales gouvernementales via le réseau de d'identifier chaque partie d'une transaction ou d'une obligation et d'authentifier son identité via la solution Sovos Identity .

chaque partie d'une transaction ou d'une obligation et d'authentifier son identité via la solution . de déterminer que chaque transaction est exacte et conforme via les solutions Sovos Tax Determination for VAT & SUT , Sovos Tax Withholding , Sovos eInvoice et Sovos Shipping .

que chaque transaction est exacte et conforme via les solutions , , et . de déclarer chaque transaction ou obligation fiscale et de l'enregistrer correctement, tout en assurant la fidélité entre les registres commerciaux et les agences fiscales via Sovos Tax Information Reporting et Sovos Filing .

chaque transaction ou obligation fiscale et de l'enregistrer correctement, tout en assurant la fidélité entre les registres commerciaux et les agences fiscales via et . d'analyser et de dériver des données de toutes les transactions et taxes pour obtenir une source de confiance unique, d'atténuer les risques et de trouver des modèles clés qui mettent en relief les changements commerciaux via les solutions Sovos Intelligence.

Le Sovos Compliance Cloud fournit des capacités complètes qui répondent à l'ensemble des besoins commerciaux à l'échelle mondiale, garantissant que les entreprises déclarent de manière précise les revenus des employés, des fournisseurs et des associés. Ses solutions Tax Determination, Filing, and Reporting for Value Added Tax (VAT), Continuous Tax Control (CTC), and Sales Use Tax (SUT) produisent des calculs précis dans plus de 19 000 juridictions fiscales. Sovos Tax Information Reporting traite déjà plus de formulaires 1099 que n'importe quelle autre entreprise dans le monde.

À propos de Sovos

Sovos est un fournisseur mondial de solutions et de services fiscaux, de conformité et de confiance qui permettent aux entreprises d'avancer en toute confiance dans un monde de plus en plus réglementé. Conçues spécialement pour des capacités de conformité continue, nos solutions IT évolutives répondent aux exigences d'un environnement réglementaire mondial évolutif et complexe. La plateforme logicielle basée sur le cloud de Sovos offre un niveau d'intégration inégalé avec les applications commerciales et les processus de conformité gouvernementale.

Plus de 100 000 clients dans plus de 100 pays, dont la moitié du Fortune 500, font confiance à Sovos pour leurs besoins de conformité. Sovos traite chaque année plus de trois milliards de transactions dans 19 000 juridictions fiscales. Soutenu par un solide programme de plus de 400 partenaires, Sovos apporte un réseau mondial inégalé aux entreprises de toutes les industries et zones géographiques. Fondé en 1979, Sovos a des activités aux Amériques et en Europe, et est détenu par Hg and TA Associates. Pour plus d'informations, visitez https://sovos.com et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

