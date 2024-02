REPLY : une fusion de l'IA, de la vidéo et de l'excellence en matière de codage. Les inscriptions au Reply Code Challenge 2024 sont désormais ouvertes





Reply a annoncé l'ouverture des inscriptions pour l'édition 2024 du Reply Code Challenge, la principale compétition d'équipe en ligne consacrée à la résolution de problèmes de logique et d'algorithme, qui aura lieu le 21 mars 2024.

Le défi de cette année, ouvert aux codeurs du monde entier, est à la croisée de l'innovation et du divertissement : les participants sont invités à identifier le meilleur algorithme pour une plateforme de diffusion vidéo 24/7 à la pointe de la technologie et intégrant l'IA, dans le but de créer automatiquement un contenu nouveau et attrayant.

Le défi 2024 conserve le format bien connu de l'année précédente avec l'édition standard, destinée aux étudiants universitaires et aux professionnels, et l'édition pour adolescents, ouverte aux 14 à 19 ans, qui se déroulent simultanément.

S'appuyant sur le succès de l'année dernière, le Reply Code Challenge 2024 se poursuit avec la Ligue des étudiants universitaires et la Ligue des lycéens, encourageant l'esprit de compétition et le travail d'équipe parmi les étudiants.

Chaque participant de l'édition standard et de l'édition pour adolescents contribue au score de son équipe et à celui de son université ou de son lycée, ce qui permet aux universités et aux lycées de rivaliser non seulement pour le prestige, mais aussi pour des récompenses tangibles. La meilleure université peut obtenir une aide financière pour un projet ou un divertissement dans sa salle commune, tandis que l'école secondaire gagnante reçoit un don financier et bénéficie d'un atelier de codage sur mesure créé par les experts de Reply.

Ces championnats constituent une plateforme unique permettant aux étudiants de présenter leurs compétences, de se mesurer à leurs pairs et d'être reconnus au sein de la communauté mondiale du codage.

Pour renforcer son engagement en tant que plateforme d'innovation, d'apprentissage et de compétition au plus haut niveau, le Reply Code Challenge de cette année comporte quelques nouveautés importantes :

Parcours d'apprentissage - Coder avec l'IA : la section d'apprentissage de la plateforme Reply Challenge est enrichie de nouveaux contenus visant à préparer les joueurs à la compétition et à les sensibiliser à l'évolution du monde de l'intelligence artificielle dans le codage. Grâce à des contenus d'apprentissage interactifs tels que des extraits vidéo, des diapositives et des quiz, les joueurs pourront se familiariser avec les applications de l'IA dans la programmation, les principaux outils d'IA disponibles aujourd'hui pour soutenir la programmation et les problèmes des précédents Reply Challenges montrent comment et avec quelles limites l'IA peut être utilisée à des fins d'optimisation.

: la section d'apprentissage de la plateforme Reply Challenge est enrichie de nouveaux contenus visant à préparer les joueurs à la compétition et à les sensibiliser à l'évolution du monde de l'intelligence artificielle dans le codage. Grâce à des contenus d'apprentissage interactifs tels que des extraits vidéo, des diapositives et des quiz, les joueurs pourront se familiariser avec les applications de l'IA dans la programmation, les principaux outils d'IA disponibles aujourd'hui pour soutenir la programmation et les problèmes des précédents Reply Challenges montrent comment et avec quelles limites l'IA peut être utilisée à des fins d'optimisation. Ligue IA : Un nouveau classement pour les équipes utilisant des outils d'IA. Les équipes sont encouragées à partager volontairement un rapport détaillé, comprenant les prompts qu'elles ont utilisées et une brève description des avantages pratiques. En s'appuyant sur l'IA pour les évaluations préliminaires, les "Reply Code Masters", architectes des énigmes du Code Challenge, sélectionneront les cinq meilleures équipes.

Avec le lancement du Code Challenge, Reply inaugure le calendrier 2024 des Reply Challenges. Confirmé à nouveau pour cette année, le défi de la cybersécurité qui aura lieu en octobre, reposera sur la recherche de vulnérabilités spécifiques cachées dans les logiciels et les systèmes informatiques.

Pour s'inscrire et obtenir plus de détails, visitez le site challenges.reply.com.

Reply

Reply [EXM, STAR : REY] est spécialisée dans la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. En tant que réseau d'entreprises hautement spécialisées, Reply définit et développe des modèles commerciaux basés sur les nouveaux modèles de l'IA, du big data, de l'informatique Cloud, des médias numériques et de l'internet des objets. Reply fournit des services de conseil, d'intégration de systèmes et des services numériques aux organisations des secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque et de l'assurance, ainsi que du secteur public. www.reply.com

20 février 2024 à 03:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :