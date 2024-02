Medacta International s'associe à SATO et SAIT pour rendre la logistique des implants orthopédiques plus efficace et précise grâce à la technologie RFID PJM





SATO Europe GmbH Italy, leader de l'industrie dans la technologie RFID et les solutions d'identification automatique, est fière d'annoncer un partenariat révolutionnaire avec Medacta, pionnier suisse des implants orthopédiques, et SAIT srl, intégrateur de logiciels basé en Italie. Cette collaboration marque une étape significative dans la mise en oeuvre de la solution RFID PJM de SATO dans le secteur de la santé, améliorant considérablement l'efficacité opérationnelle de Medacta et établissant une nouvelle norme en matière de précision et d'innovation dans les soins orthopédiques.

Medacta était confrontée à des défis pour la gestion des ressources liées aux chirurgies orthopédiques. Pour améliorer l'efficacité, l'entreprise s'est tournée vers la technologie RFID PJM de SATO en remplacement de son système de codes-barres existant, laborieux et chronophage. La technologie de SATO est conçue pour résoudre de tels défis.

La technologie avancée RFID PJM de SATO a été un véritable atout pour Medacta. Contrairement à d'autres étiquettes UHF et HF, la mémoire D-chip de SATO résistante aux radiations permet de stériliser les produits étiquetés par irradiation gamma, ce qui rendrait la plupart des étiquettes inutiles. Cette étape permet d'étiqueter les produits à un seul endroit - l'usine - et de les suivre dans toutes les installations de Medacta dans le monde entier tout au long de leur durée de vie.

L'interface aérienne ISO 18000-3 Mode 2 Phase Jitter Modulation (PJM) RFID est une norme ouverte pour l'identification à haute vitesse et en gros au niveau de l'article. Cette technologie permet la lecture en lot de plusieurs étiquettes empilées de manière dense dans diverses configurations dans des caisses médicales avec une précision inégalée. Cette efficacité est obtenue en évitant les doubles lectures de produits, ce qui entraîne une amélioration remarquable de l'efficacité opérationnelle au siège de Medacta ; plus de 30% depuis la mise en oeuvre, entraînant une réduction des coûts de main-d'oeuvre.

Ce changement a entraîné un taux de précision de 100% dans la gestion des stocks. Dans les marchés internationaux où la technologie a été déployée, notamment aux États-Unis, au Japon et dans plusieurs pays d'Europe, dont l'Italie, des améliorations d'efficacité de 5% à 15% ont été obtenues.

À l'avenir, l'étiquetage des kits de prêt pourrait débloquer des gains d'efficacité et de précision encore plus importants s'il est étendu à davantage de points de contact dans le système intralogistique du fournisseur. Actuellement, des lecteurs de portes sont utilisés pour les inventaires d'entrée et de sortie des produits individuels à l'usine et aux entrepôts de Medacta.

Le responsable de SATO Europe, Laurent Lassus, a déclaré : "Le déploiement réussi de cette technologie a été grandement facilité par SAIT, le partenaire italien de confiance de SATO. Leur approche inestimable sur place a été essentielle pour intégrer de manière transparente la technologie dans les opérations existantes de Medacta, assurant une transition fluide et une mise en oeuvre efficace."

Le déploiement de la technologie RFID PJM de SATO, y compris les capacités NFC existantes des étiquettes de la série D, a été un véritable atout pour Medacta.

La fonction NFC, en cours d'examen pour une mise en oeuvre plus large à l'avenir, pourrait permettre la numérisation rapide des implants sans nécessiter de matériel spécialisé, offrant ainsi une autre couche d'efficacité. La collaboration avec SATO et SAIT a été cruciale pour stimuler cette transformation, mettant en avant l'impact du travail d'équipe dans l'automatisation des tâches sur site.

20 février 2024 à 03:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :