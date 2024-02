ENGWE dévoile les modèles P275 Pro et P275 ST, des vélos électriques urbains inédits avec une superbe autonomie de 260 km, à moins de 2 000 $





WASHINGTON, 20 février 2024 /PRNewswire/ -- ENGWE, la marque pionnière de vélos électriques créée il y a 9 ans, présente ses dernières innovations : les vélos électriques P275 Pro et P275 ST . Engagés à révolutionner les courts trajets, ces vélos électriques urbains offrent une expérience de déplacement inégalée pour les trajets quotidiens, alliant une autonomie, un confort et un style exceptionnels.

Promotion à durée limitée : Du 19 février au 17 mars

Inscrivez-vous dès maintenant pour avoir une chance de faire partie des 100 personnes qui recevront des cadeaux gratuits, dont 5 exemplaires des modèles ENGWE P275 Pro ou P275 ST . Profitez du tarif de prévente, offrant une réduction spéciale de 300 ? par rapport au prix d'origine.

Une autonomie inégalée : ENGWE P275 jusqu'à 260 km

Établissant une nouvelle norme en matière de déplacements urbains, les modèles ENGWE P275 Pro et P275 ST peuvent parcourir jusqu'à 260 kilomètres avec une seule charge, tout en gardant un prix inférieur à 2 000 ?. Rechargez-les une fois par semaine pour des trajets quotidiens sans tracas en mode ECO sur terrain plat.

Courroie d'entraînement Gates Carbon Drive sans entretien

Le vélo électrique ENGWEP275 Pro est équipé d'une courroie d'entraînement Gates Carbon Drive sans souci, assurant un pédalage silencieux et fluide tout en éliminant les problèmes de rouille et de graisse associés aux chaînes.

Moteur à entraînement central avec capteur de couple Bafang et moyeu de vitesse automatique à 3 vitesses (GHA-3)

Le modèle ENGWE P275 Pro est équipé d'un moteur à entraînement central avec capteur de couple Bafang de 250 W avec 70 Nm de couple, offrant une expérience de conduite naturelle. Associé à un moyeu de vitesse automatique Bafang à 3 vitesses (GHA-3), le vélo ajuste automatiquement les vitesses en fonction de la vitesse de pédalage, ce qui simplifie l'expérience de conduite.

Une puissante batterie lithium-ion de 19,2 Ah avec des cellules Samsung

Le vélo électrique ENGWE P275 Pro dispose d'une batterie lithium-ion avec des cellules Samsung, offrant une autonomie impressionnante pouvant aller jusqu'à 260 kilomètres en mode d'assistance au pédalage Eco.

Freins à disque hydrauliques toutes saisons Tektro

Associés au moteur à entraînement central Bafang, les freins à disque hydrauliques Tektro assurent des démarrages et des arrêts efficaces dans toutes les conditions météorologiques, inspirant confiance et sécurité.

Un confort et une sécurité améliorés

Privilégiant le confort et la sécurité du cycliste, le modèle ENGWE P275 Pro dispose d'une selle Selle Royal et d'une tige de selle Air pour une expérience de conduite confortable en milieu urbain. Les pneus résistants aux crevaisons et absorbant les chocs, ainsi que les jantes réfléchissantes, assurent une conduite souple et sûre sur divers terrains. L'écran TFT et le panneau de commande clair fournissent des informations en temps réel, tandis que les feux avant et arrière intégrés et le feu arrière amovible améliorent la visibilité et la sécurité.

Inscrivez-vous maintenant sur le site officiel d'ENGWE pour recevoir des cadeaux gratuits exclusifs et être sûr de faire partie de la révolution des vélos électriques ENGWE !

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2341756/ENGWE_P275_pro_P275_ST_ebike.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2341757/ENGWE_Logo.jpg

19 février 2024 à 21:47

Communiqué envoyé leet diffusé par :