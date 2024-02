LTIMindtree dévoile Navisource.AI qui vise à révolutionner le co-pilote d'approvisionnement sur la plateforme Canvas.AI





LTIMindtree [NSE : LTIM, BSE : 540005], une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques, a annoncé aujourd'hui le lancement de Navisource.AI, une plateforme d'approvisionnement autonome alimentée par l'intelligence artificielle générative (GenAI). Grâce à la puissance du moteur de tarification et de négociation piloté par l'IA, la plateforme vise à réduire les coûts d'approvisionnement globaux de 10 à 15 %.

Navisource.AI révolutionne les approvisionnements grâce à l'IA, en rationalisant les processus, de la demande d'achat à la gestion des risques. La plateforme s'intègre aux LLM et aux catalogues de modèles via Canvas.AI, améliorant les flux de travail de l'entreprise. Compatible avec Ariba et SAP S/4HANA, elle fournit une aide complète à la navigation et à la prise de décision.

« Nous sommes convaincus que la GenAI facilitera la transformation dans trois dimensions : la réinterprétation fonctionnelle, l'élaboration de nouvelles méthodes de travail et l'automatisation intelligente. Le coeur de notre stratégie est de transformer les entreprises à l'aide de la GenAI. La fiabilité de l'IA et la confiance en cette dernière augmentent, et nous prévoyons que de plus en plus de processus commerciaux autonomes pilotés par l'IA seront orchestrés. Navisource.AI simplifiera les processus d'approvisionnement indirect, apportera de la prévisibilité et libérera une grande quantité de temps consacré aux activités manuelles, afin que les fonctions d'approvisionnement puissent se concentrer davantage sur les initiatives stratégiques », a déclaré Vineet Moroney, vice-président principal et responsable mondial des applications d'entreprise chez LTIMindtree.

Les équipes chargées des approvisionnements peuvent utiliser Navisource.AI pour réaliser des études de marché, pratiquer la veille tarifaire et obtenir des recommandations, avec des économies à la clé. Le moteur d'analyse alimenté par la GenAI comprend les exigences et aboutit à la stratégie d'approvisionnement la mieux adaptée. Il élimine également les points de contact manuels et améliore la collaboration entre le fournisseur, la fonction d'approvisionnement et le demandeur.

À propos de LTIMindtree

LTIMindtree est une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques qui permet aux entreprises de tous les secteurs d'activité de réimaginer les modèles d'affaires, d'accélérer l'innovation et de maximiser la croissance en exploitant les technologies numériques. En tant que partenaire de transformation numérique de plus de 700 clients, LTIMindtree apporte une vaste expertise dans les domaines et les technologies pour aider à obtenir une différenciation concurrentielle supérieure, des expériences clients et des résultats commerciaux dans un monde convergent. Alimenté par plus de 82 000 professionnels talentueux et entreprenants dans plus de 30 pays, LTIMindtree - une société du groupe Larsen & Toubro - combine les forces reconnues de l'industrie de l'ancienne Larsen et Toubro Infotech et de Mindtree pour résoudre les défis commerciaux les plus complexes et réaliser la transformation à l'échelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://www.ltimindtree.com/ .

19 février 2024 à 13:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :