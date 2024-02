Avis public - Vaporisateur nasal APO-Mometasone : Rappel de deux lots en raison d'un risque possible d'infection





OTTAWA, ON, le 19 févr. 2024 /CNW/ -

Résumé

Produit : Vaporisateur nasal APO Mometasone, 50 mcg/pulvérisation à dose mesurée

Vaporisateur nasal APO Mometasone, 50 mcg/pulvérisation à dose mesurée Problème : Produits de santé - Contamination

Produits de santé - Contamination Quoi faire : N'utilisez pas le produit concerné. Retournez-le à votre pharmacie locale pour qu'il soit éliminé de façon sécuritaire. Consultez un médecin si vous ou votre enfant avez utilisé ce produit et que vous présentez des symptômes persistants ou qui s'aggravent, tels que de la fièvre, des douleurs ou une pression au niveau du visage. Consultez un professionnel de la santé si vous ou votre enfant avez utilisé ce produit et que vous avez des problèmes de santé.

Produits visés

Produit DIN Lot Date d'expiration Vaporisateur nasal APO-Mometasone, 50 mcg/pulvérisation à dose mesurée 02403587 TX5343 TZ2586 Septembre 2025 Octobre 2025

Problème

Apotex Inc. rappelle deux lots de vaporisateur nasal APO-Mometasone en raison d'une possible contamination bactérienne par le complexe Burkholderia cepacia (CBC). Le CBC est un groupe de bactéries qui présente un faible risque médical pour la plupart des personnes en bonne santé ; cependant, les enfants, les personnes souffrant de maladies pulmonaires chroniques, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli peuvent présenter un risque plus élevé de maladie.

Le vaporisateur nasal APO-Mometasone est un médicament sur ordonnance utilisé pour traiter les symptômes d'allergies nasales saisonnières et annuelles (comme les démangeaisons, la congestion ou l'écoulement nasal et les éternuements) chez les enfants âgés de 3 à 11 ans. Il est également utilisé pour traiter la sinusite (inflammation des sinus) chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus, et les polypes nasaux chez les adultes.

Les effets du CBC sont très variables, allant de l'absence totale de symptômes à des infections graves. Dans les cas les plus graves, le CBC peut entraîner des infections sanguines susceptibles de provoquer une septicémie (une affection médicale grave causée par une réponse immunitaire excessive à une infection) et la mort. Le CBC est souvent résistant aux antibiotiques courants. Les personnes présentant des symptômes persistants ou s'aggravant, tels que fièvre, douleur ou pression au niveau du visage, doivent consulter un médecin.

Santé Canada surveille le rappel de l'entreprise et la mise en oeuvre de mesures correctives et préventives. L'approvisionnement pourrait être temporairement limité en raison de ce rappel. Vous devriez consulter votre fournisseur de soins de santé pour savoir quels traitements alternatifs appropriés sont disponibles pour vous ou votre enfant.

Ce que vous devriez faire

N'utilisez pas le produit concerné. Rapportez-le à votre pharmacie locale pour qu'il soit éliminé de façon sécuritaire.

Consultez un médecin si vous ou votre enfant avez utilisé ce produit et que vous présentez des symptômes persistants ou qui s'aggravent, comme de la fièvre, des douleurs ou une pression au niveau du visage. Consultez un professionnel de la santé si vous ou votre enfant avez utilisé ce produit et que vous avez des inquiétudes concernant votre santé.

Communiquez avec Apotex Inc. par l'entremise de Sedgwick en appelant le 1-844-265-7389 si vous avez des questions sur ce rappel.

Signalez à Santé Canada tout effet secondaire lié à un produit de santé ou toute plainte à ce sujet.

19 février 2024 à 13:00

