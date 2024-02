OPEX® Corporation présentera sa technologie avancée d'automatisation des entrepôts, notamment sa toute dernière solution lancée au mois de mars, au salon LogiMAT 2024





OPEX® Corporation, un leader mondial de l'automatisation de nouvelle génération depuis près de 50 ans, présentera ses solutions avancées d'automatisation des entrepôts à LogiMAT 2024, le principal salon international des solutions intralogistiques et de la gestion des processus, qui se déroulera du 19 au 21 mars au Stuttgart Trade Fair Centre, en Allemagne.

« Nous sommes très impatients de participer à nouveau au salon LogiMAT en 2024 », a déclaré Alex Stevens, président de l'automatisation des entrepôts chez OPEX. « Alors que LogiMAT fournit toujours un forum exceptionnel permettant d'entrer en contact avec des clients existants et potentiels, ainsi que de nombreux leaders d'opinion de l'industrie, cette année est particulièrement excitante pour nous. OPEX présentera deux de ses solutions de premier plan, jamais vues auparavant à LogiMAT, y compris notre toute nouvelle solution lancée en mars. »

Le stand d'OPEX (n° 7D53) sera situé dans le Hall 7. Pour la première fois à LogiMAT, son système de stockage et de déstockage automatisé (Infinity® automated storage and retrieval system, AS/RS) sera présenté. Il s'agit de la solution technologique « goods-to-person » (G2P, du produit vers la personne) la plus avancée dans le domaine de l'automatisation des entrepôts. Lancée en mars 2022, la solution Infinity AS/RS a été conçue pour réduire les problèmes de main-d'oeuvre, améliorer la précision des commandes, optimiser l'espace existant et permettre un développement suffisant pour s'adapter à la demande. Elle se caractérise par une densité de stockage, une configurabilité et une flexibilité inégalées, et est idéale pour de multiples applications, notamment la distribution omnicanale, le réapprovisionnement des magasins, le micro- fulfillment et le commerce électronique.

La toute dernière innovation d'OPEX Corporation en matière de tri automatisé, conçue pour révolutionner les opérations de distribution, fera également ses débuts à LogiMAT. Cette solution d'automatisation de nouvelle génération ? dont le nom et les détails n'ont pas encore été dévoilés ? sera lancée le 11 mars 2024, juste avant le salon LogiMAT. Des démonstrations sur site auront lieu tout au long du salon.

Depuis près de cinquante ans, OPEX Corporation est le partenaire de confiance qui collabore étroitement avec ses clients pour élaborer des solutions personnalisées et évolutives qui transforment leur façon de gérer leurs activités. OPEX réinvente sans cesse les technologies d'automatisation pour aider ses clients à relever leurs défis commerciaux les plus importants, aujourd'hui et à l'avenir.

À propos d'OPEX

OPEX® Corporation est un leader mondial de l'automatisation de nouvelle génération qui fournit des solutions exclusives et innovantes d'automatisation des entrepôts, des documents et du courrier. La Société, dont le siège social est situé à Moorestown, dans le New Jersey (États-Unis), dispose également d'installations à Pennsauken (New Jersey), Plano (Texas), ainsi qu'en France, en Allemagne, en Suisse, au Royaume-Uni et en Australie. OPEX emploie plus de 1?600 personnes qui réinventent et fournissent en permanence des solutions technologiques personnalisées et évolutives pour relever les défis commerciaux d'aujourd'hui et de demain.

19 février 2024

