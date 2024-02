La première ministre de l'Italie, Giorgia Meloni, effectuera une visite au Canada





OTTAWA, ON, le 19 févr. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que la première ministre de l'Italie, Giorgia Meloni, effectuera une visite à Toronto, au Canada, le 2 mars 2024.

En cette année où l'Italie occupe la présidence du G7, le premier ministre Trudeau et la première ministre Meloni aborderont ensemble des enjeux mondiaux. Le Canada et l'Italie sont déterminés à soutenir l'Ukraine, qui fait face à la guerre d'agression illégale et injustifiable de la Russie. Les deux dirigeants participent aussi aux efforts diplomatiques visant à résoudre la crise qui sévit au Moyen-Orient depuis les attaques terroristes menées par le Hamas contre Israël le 7 octobre. Le Canada et l'Italie continuent à demander la libération immédiate de tous les otages et la livraison rapide, sécuritaire et sans entraves de l'aide humanitaire aux civils à Gaza.

En tant que membres fondateurs de l'OTAN, le Canada et l'Italie continueront de défendre avec fermeté la démocratie dans le monde entier. De plus, les premiers ministres exploreront les occasions de travailler avec leurs partenaires africains dans le cadre de leurs efforts visant à promouvoir la paix, le développement et la prospérité sur tout le continent.

La visite de la première ministre Meloni au Canada permettra de resserrer la relation étroite qui unit le Canada et l'Italie, laquelle repose sur de profonds liens entre leurs peuples et une grande collaboration à l'égard de priorités communes, telles que l'action climatique et les technologies émergentes comme l'intelligence artificielle. Les dirigeants sont déterminés à faire croître les liens commerciaux entre leurs pays et à accélérer les efforts liés à la transition énergétique propre. Alors que le Canada se prépare à accueillir le G7 en 2025, les relations entre les deux pays continueront de se resserrer. Ensemble, le Canada et l'Italie favoriseront la croissance économique de manière à créer de bons emplois pour la classe moyenne des deux côtés de l'Atlantique.

« Le Canada et l'Italie sont des amis, des partenaires et des alliés. Notre relation est renforcée par notre population et par notre engagement commun à l'égard de la lutte contre les changements climatiques, de l'innovation et de la défense de la démocratie. J'ai bien hâte d'accueillir la première ministre Meloni au Canada et de travailler avec elle pour améliorer la vie des Canadiens et des Italiens. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

La dernière rencontre en personne du premier ministre Trudeau et de la première ministre Meloni remonte au mois de septembre 2023, en marge de la 78 e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York .

session de l'Assemblée générale des Nations Unies à . Ce sera la première visite officielle de la première ministre Meloni au Canada depuis son élection à titre de première ministre de l'Italie en 2022.

Le Canada et l'Italie ont des vues similaires à l'égard des grands enjeux régionaux et mondiaux et travaillent en étroite collaboration dans une diversité d'institutions multilatérales, dont les Nations Unies, le G7, le G20 et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN).

et l'Italie ont des vues similaires à l'égard des grands enjeux régionaux et mondiaux et travaillent en étroite collaboration dans une diversité d'institutions multilatérales, dont les Nations Unies, le G7, le G20 et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN). Au Canada, plus de 1,5 million de personnes se disaient d'origine italienne en 2021, alors il s'agit de l'une des plus grandes diasporas italiennes dans le monde. Que ce soit dans le milieu des affaires, du sport, de la cuisine, de la politique ou dans d'autres secteurs, la communauté italo-canadienne enrichit toutes les sphères de la société canadienne.

En 2023, le commerce bilatéral de marchandises entre le Canada et l'Italie s'élevait à 15,6 milliards de dollars, ce qui fait de l'Italie le 8e partenaire commercial mondial du Canada pour les marchandises et le 2e plus important partenaire du Canada au sein de l'Union européenne.

