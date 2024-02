ACENTURY INC. PRÉSENTE DES OUTILS D'AUTOMATISATION POUR LES TESTS O-RAN ET RF POUR LES OPÉRATEURS MOBILES





BARCELONE, Espagne, 19 février 2024 /PRNewswire/ -- Acentury, créateur de solutions d'automatisation pour l'industrie des télécommunications, présente deux nouveaux outils d'automatisation au #MWC24. OMERA sera officiellement présenté en tant que démonstration technologique de L'ALLIANCE O-RAN au MWC24 (Hall 7, Stand 7G61) et est également inclus dans l'exposition virtuelle O-RAN.

*** OMERA for O-RAN ***

OMERA for O-RAN est un outil d'automatisation sans contact destiné aux opérateurs de réseaux mobiles et aux intégrateurs pour configurer et déployer rapidement des sites multifournisseurs.

OMERA fournit une interface utilisateur graphique permettant aux opérateurs O-RAN de créer et de modifier des scénarios de sites et des profils d'éléments de réseau. Ceux-ci sont fusionnés avec des informations de déploiement spécifiques, telles que l'emplacement des sites et les plans de fréquences, afin de créer des fichiers de configuration individuels pour chaque élément. Les fichiers de configuration sont envoyés aux différents composants matériels et logiciels par l'intermédiaire d'interfaces ouvertes ou spécifiques au fournisseur.

Les avantages d'OMERA sont les suivants :

Amélioration de l'efficacité de la conception et de la planification du réseau

Déploiement rationalisé et automatisé des éléments du réseau O-RAN

Support multifournisseur pour une plus grande flexibilité et un plus grand choix

*** LAMTA 24.1 ***

LAMTA 24.1 est la dernière version de la plateforme d'orchestration de laboratoire RF. LAMTA fournit une distribution centralisée des signaux RF et un contrôle de l'atténuation pour les tests RF, simplifiant les scénarios de test complexes, tels que les transferts avec MIMO et l'agrégation de porteuses, tout en éliminant virtuellement les temps d'installation et de démontage des tests.

LAMTA contrôle les équipements d'atténuation de plusieurs fournisseurs ainsi que les Android UE, facilitant ainsi les tests de bout en bout au sein d'une plateforme unique.

Dans cette dernière version, LAMTA ajoute la planification des ressources et le contrôle de l'émulateur d'affaiblissement du réseau Xena Chimera, ce qui permet des tests de bout en bout encore plus complets.

LAMTA est la première étape du parcours vers le #lightsoutlab, où tous les tests RF peuvent être effectués à distance.

Pour plus d'informations sur Acentury, les solutions, ou pour programmer une démonstration en direct au MWC24, contactez-nous à l'adresse [email protected] .

*** À propos d'Acentury Inc. ***

Acentury développe des solutions d'automatisation logicielle pour l'industrie des communications sans fil, notamment pour les opérateurs de réseaux mobiles, les fournisseurs d'équipements de réseaux, les opérateurs multiservices du câble et les entreprises technologiques à grande échelle. Le portefeuille de produits d'Acentury comprend des solutions d'orchestration logicielle pour les laboratoires RF, des solutions d'automatisation logicielle pour les opérateurs mobiles, ainsi que des composants de réseaux RF et des assemblages de câbles à fibres pour les applications sur le terrain et en laboratoire. Acentury a été fondée en 2011 et son siège social se trouve à Richmond, dans l'Ontario, au Canada. Pour en savoir plus : www.acentury.co .

Contact : Michelle Tong, 905.554.3633, [email protected], Marketing

