Le service IA d'identification d'animaux de compagnie de Petnow, dotée d'une technologie complémentaire à la puce électronique, sera présenté au MWC Barcelona 2024





Petnow, la technologie biométrique avancée d'identification des chiens et des chats, change la manière d'aider les animaux de compagnie perdus à retrouver leurs propriétaires.

SÉOUL, Corée du Sud, 19 février 2024 /PRNewswire/ -- Petnow Inc. a annoncé que la société présentera PetWayHome, l'application la plus avancée dotée de l'IA pour retrouver les animaux de compagnie perdus, au MWC Barcelona. En plus de la technologie biométrique qui permet d'identifier les chiens et les chats par leur nez et leur visage, la société franchit une nouvelle étape qui comprend la mesure automatisée de la taille et la classification des races pour des résultats plus précis avec des scans plus faciles qui permettent de classer les races et de mesurer les tailles, ainsi que des notifications avec des informations de localisation basées sur le code postal.

Le Dr Jesse Joonho Lim, le PDG de Petnow Inc., a déclaré : « Nous coopérons avec des assureurs et des agences gouvernementales en Corée du Sud, en France et aux États-Unis pour l'adoption de notre système biométrique propriétaire pour animaux de compagnie qui peut être utilisé indépendamment du statut de la micropuce ». Il a également souligné que « la technologie ajoutée est introduite pour éviter les erreurs humaines possibles commises en laissant les gens saisir manuellement les données sur les profils de leurs animaux de compagnie, et nous sommes vraiment impatients de la présenter. »

L'application Petnow est disponible en téléchargement en Espagne, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Elle compte plus de 100 000 utilisateurs dans le monde, et des essais pilotes dans différents pays sont en cours pour intégrer la biométrie des animaux de compagnie dans les registres des régions correspondantes. La société présentera PetWayHome, dont le lancement est prévu pour le deuxième trimestre 2024, au stand 7A62 dans le hall 7 de Fira Barcelona Gran Via au MWC Barcelona.

À propos de Petnow Inc. : Partant de l'idée que les empreintes nasales des chiens sont uniques comme les empreintes digitales, l'entreprise développe ses modèles d'IA et l'application qui permet de scanner, d'enregistrer et de vérifier l'identité des animaux de compagnie à l'aide d'un simple téléphone portable. LLa startup coréenne, qui envisage de construire un monde sans animaux perdus et de réduire le fardeau des dépenses médicales des animaux de compagnie grâce à des plans d'assurance plus abordables, a publié son étude sur IEEE Access, et est devenue célèbre en remportant le prix Best of Innovation au CES 2022 et le New Products Award au SuperZoo 2023, et le Startup Battlefield 200 lors de TechCrunch Disrupt 2023.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2340982/240214_MWC.jpg

19 février 2024 à 02:00

