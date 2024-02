Le Triathlon d'hiver de la Fondation CHU Sainte-Justine amasse une somme record de 850 360 $ grâce à la participation spectaculaire de plus de 400 représentants de la communauté des affaires





MONTRÉAL, le 17 févr. 2024 /CNW/ - C'est par un beau vendredi tout blanc de neige providentielle que s'est conclue de façon extraordinaire la 18e édition du fameux Triathlon d'hiver de la Fondation CHU Sainte-Justine, avec la participation de plus de 400 représentants du monde des affaires.

Sous l'égide du Cercle de Sainte-Justine, un comité de bénévoles relevant du conseil d'administration de la Fondation, l'évènement sportif d'envergure a réuni pour une 18e année la communauté d'affaires autour d'un même objectif, soit le soutien proactif du CHU Sainte-Justine. Cette édition a permis de récolter 850 360 $, une somme record qui aidera les équipes de l'hôpital à saisir les opportunités actuelles et futures de développement en matière de santé pédiatrique.

Une centaine d'équipes de quatre personnes ont pris part aux épreuves de patin, de ski de fond et de course à pied. Dans les mois précédant la classique hivernale, chacune des équipes a fait appel à la générosité de son entourage afin de recueillir un maximum de fonds destinés aux enfants de Sainte-Justine et à leur famille.

Les trois équipes ayant récolté le plus de fonds cette année sont Banque Nationale (139 073 $), Axiom (131 306 $) et Morgan Stanley (55 050 $). Les équipes d'Axiom et d'Osler ont quant à elles remporté les prix de vitesse.

En 18 ans, ce sont plus de 10 M$ qui ont été amassés grâce au Triathlon d'hiver.

La course à obstacles de Raphaël, un cas unique au monde

Raphaël, un garçon atteint d'une dysplasie spondylo-épiphysaire, une maladie génétique affectant la croissance des extrémités de ses os, agissait à titre d'ambassadeur de l'évènement. « On a bénéficié de tellement de services à Sainte-Justine que c'est juste normal pour nous de redonner », ont précisé le jeune Raphaël et Laetitia, sa mère.

Voir grand pour la santé des générations futures

Ce Triathlon d'Hiver s'est inscrit au tableau de la campagne majeure Voir Grand, qui vise à amasser 500 M$ d'ici 2028 pour transformer le parcours de vie de chaque enfant à l'aide de technologies de pointe telles que la génomique.

triathlon.fondationstejustine.org.

SOURCE Fondation CHU Sainte-Justine

17 février 2024 à 09:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :