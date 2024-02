Sercomm dévoile sa vision de la ville du futur au MWC de Barcelone 2024, en présentant ses solutions et innovations intelligentes





BARCELONE, Espagne, 16 février 2024 /PRNewswire/ -- Sercomm Corporation (TWSE: 5388), l'un des principaux fournisseurs d'équipements de télécommunications et de haut débit, a annoncé sa participation au Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2024, un événement de premier plan pour l'industrie du mobile et des télécommunications. Conformément aux thèmes clés de l'événement, Sercomm exposera ses solutions de pointe dans trois domaines : la 5G, la plateforme de diagnostic intelligente et le service numérique pour la ville. La conférence se déroulera du 26 au 29 février à la Fira Gran Via de Barcelone, en Espagne.

Le PDG de Sercomm, James Wang, commentant la participation de la société, a déclaré : « Nous sommes ravis de participer au MWC Barcelona 2024, de présenter nos dernières innovations et de démontrer comment les solutions et les services de Sercomm remodèlent le secteur de la connectivité et maintiennent notre position de partenaire technologique privilégié pour les opérateurs de télécommunications ».

Les solutions 5G de Sercomm comprennent des solutions complètes telles que les cellules de petite taille mmWave/sub-6GHz et l'équipement fixe des locaux du client à accès sans fil. En outre, la société présentera des solutions de réseau privé conçues pour les applications verticales, assurant une connectivité rapide, sécurisée et efficace.

De plus, la plateforme de diagnostic intelligent de Sercomm prendra vie grâce à des démonstrations en direct de sa plateforme d'analyse à large bande basée sur le cloud. Cet outil innovant permet aux opérateurs de surveiller en temps réel l'état de déploiement de l'équipement des locaux des utilisateurs et la performance du réseau, dans le but de réduire les plaintes des clients et les coûts opérationnels.

La société présentera également sa solution de services numériques pour la ville, avec des services de surveillance au niveau de la ville intégrant la connectivité IoT et la couverture 5G / Wi-Fi. Ces solutions contribuent aux initiatives avancées de sécurité urbaine et de ville intelligente.

Découvrez le rôle de Sercomm dans l'avancement des solutions 5G, IoT et de ville intelligente tout en contribuant à un avenir plus vert en visitant le stand de l'entreprise spécialement conçu au #2G3MR, Hall 2. La stand intègre des matériaux écologiques comme du tissu et une structure en bois plus légère pour réduire l'impact environnemental et augmenter la recyclabilité.

