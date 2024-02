Échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec - Fermetures dans le secteur de la route 175 à compter du 18 février

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des travaux sur les services publics occasionneront la fermeture complète de l'autoroute 20, dans les deux directions, entre la sortie no 305 route 171, route Lagueux, et...

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que les bretelles menant de l'autoroute Henri-IV (73) en direction nord et de la route 175 en direction sud vers le chemin Saint-Louis seront fermées à la...

Des travaux d'amélioration seront effectués sur des routes locales grâce à un investissement conjoint de plus de 21,4 millions de dollars du gouvernement fédéral et du gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard, ce dont bénéficieront les résidents de...