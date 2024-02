Mavenir démontre avec succès la connectivité réseau non terrestre IoT à bande étroite sur le réseau satellite Ligado SkyTerra





Mavenir, le fournisseur de logiciels de réseau construisant l'avenir des réseaux, a annoncé aujourd'hui la réussite d'un appel de données mobiles en coopération avec Ligado Networks, l'un des principaux fournisseurs de services mobiles par satellite (MSS) en Amérique du Nord. Cette connexion consistait en une liaison de données de réseau non terrestre (NTN) 3GPP Rel.17 à bande étroite IoT (NB-IoT) déployée sur le puissant réseau satellite Ligado SkyTerra.

À l'aide d'une solution cloud native de réseau d'accès radio (RAN) NB-IoT, la plateforme de services Mavenir NTN a été intégrée au Ligado Ground-Based Beam Former (GBBF) par l'intermédiaire d'une interface numérique, fournissant une connexion adaptable et à haute directivité à un équipement utilisateur (UE) spécifique au sol via la liaison satellite. L'équipe a fait une démonstration réussie d'un UE connecté au faisceau du satellite sur une porteuse étroite de 200 kHz dans la bande n255 normalisée par le 3GPP, c'est-à-dire le spectre de la bande L déjà désigné et entièrement autorisé pour les opérations MSS.

L'adoption de la technologie NTN conforme au 3GPP permet aux réseaux satellitaires de prendre en charge des appareils utilisant des chipsets grand public à faible coût qui peuvent également fonctionner sur des réseaux IoT terrestres. Cette démonstration ouvre la voie à la fourniture d'une intégration transparente de la technologie satellitaire avec les réseaux mobiles du futur, étendant ainsi la couverture aux régions éloignées et aux zones géographiques difficiles tout en prenant en charge une variété d'applications IoT innovantes, notamment le diagnostic des véhicules, la surveillance de l'environnement, la connectivité des premiers intervenants et les compteurs intelligents.

Sachin Chhibber, directeur de la technologie chez Ligado Networks, déclare : « Le réseau satellitaire Ligado s'appuie sur une architecture à tuyaux coudés, ce qui permet le développement et le déploiement rapides des services NTN au fur et à mesure de leur disponibilité et l'évolution continue de nos services en parallèle des normes. Cette étape importante avec Mavenir souligne notre capacité à nous adapter rapidement pour soutenir les technologies NTN qui combleront le fossé entre les communications terrestres et les communications par satellite. »

BG Kumar, président des réseaux d'accès, des plateformes et de l'activation numérique chez Mavenir, déclare : « Il s'agit d'un accomplissement remarquable pour Mavenir dans le domaine des NTN, grâce à notre équipe d'ingénieurs de classe mondiale. Nous nous engageons à fournir les meilleures solutions et la meilleure prise en charge pour aider les opérateurs de satellites à réaliser leurs ambitions en matière de connectivité. Les réseaux NTN de nouvelle génération connecteront les zones rurales et éloignées à des services de communication avancés d'une manière qui n'a jamais été possible auparavant, stimulant ainsi le développement économique et social et permettant de nouvelles applications qui donneront à de nombreuses industries les moyens d'innover et de croître. Nous sommes fiers de jouer un rôle déterminant dans la mise en oeuvre de cet avenir connecté. »

À propos de Mavenir:

Mavenir bâtit l'avenir des réseaux, est le premier en matière de technologie avancée, reste orienté vers la conception d'un simple réseau automatisé, basé sur des logiciels et fonctionnant dans n'importe quel cloud. En tant qu'unique fournisseur de logiciels de réseau de bout en bout, Mavenir est centré sur la transformation des modes de connexion dans le monde, en accélérant la transformation des réseaux logiciels auprès de plus de 300 fournisseurs de services de communication et entreprises dans plus de 120 pays, au service de plus de 50 % des abonnés dans le monde. www.mavenir.com

Rencontrez Mavenir au Mobile World Congress 2024 (à Barcelone, du 26 au 29 février 2024)

Pour découvrir nos dernières innovations, les annonces du MWC et en savoir plus sur la façon dont Mavenir offre le futur des réseaux dès aujourd'hui, rencontrez notre équipe dans le Hall 2 (Stand 2H60).

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

16 février 2024 à 11:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :