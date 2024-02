Cet été, je sécurise ma piscine - Émilie Heymans : une porte-parole qui a à coeur la sécurité de nos enfants





QUÉBEC, le 16 févr. 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, annonce que Mme Émilie Heymans agira à titre de porte-parole de la campagne Cet été, je sécurise ma piscine. Cette campagne vise à sensibiliser la population à l'importance d'assurer la conformité des installations afin de protéger les jeunes enfants de la noyade.

Étant elle-même mère, la médaillée olympique en plongeon a accepté ce rôle sans hésitation. Elle a d'abord réalisé avec surprise que sa piscine, d'apparence sécuritaire, n'était pas totalement conforme aux règles de sa municipalité ni à celles du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles. Puis, Émilie Heymans a constaté qu'il était possible et relativement simple de remédier à la situation!

Lors de l'achat d'une piscine ou de la planification de travaux extérieurs, il est important de penser à la sécurité avant tout. Rappelons que le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles s'applique à l'ensemble des piscines sur le territoire québécois, peu importe leur année d'installation. Les propriétaires des piscines mises en place avant le 1er novembre 2010, qui bénéficiaient d'une exemption, ont maintenant jusqu'au 30 septembre 2025 pour rendre leurs installations conformes.

Cette uniformisation des règles de sécurité répond aux recommandations de coroners émises au cours des dernières années à la suite de noyades de jeunes enfants.

Visionnez la vidéo d'Émilie Heymans, porte-parole de la campagne de sensibilisation sur la sécurité des piscines résidentielles : Cet été, je sécurise ma piscine.

« Bientôt, les rayons du soleil viendront réchauffer nos cours, annonçant l'ouverture de la saison de la baignade. Pour la plupart des gens, il s'agit d'une perspective joyeuse mais, pour d'autres, qui ont perdu ou failli perdre un enfant lors d'un accident de noyade, c'est tout autre. Il faut mettre toutes les chances de notre côté pour éviter ce genre de drame. Notre gouvernement a agi de façon responsable en rehaussant le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles pour protéger les jeunes enfants. Ensemble, nous pouvons changer les choses et améliorer concrètement le bilan. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Quand j'entends parler d'une noyade, je suis profondément touchée. Ça nous est toutes et tous arrivé, à un moment ou à un autre, de perdre les enfants de vue quelques secondes. Or, une noyade, c'est extrêmement rapide et, surtout, silencieux. Même si j'avais jusqu'en 2025 pour assurer la sécurité de mes installations, je trouvais important de le faire dès que possible et selon les normes. Non seulement pour mes filles, mais aussi pour les enfants de mon voisinage. Ils sont trop précieux pour qu'on prenne un risque. »

Émilie Heymans, porte-parole de la campagne « Cet été, je sécurise ma piscine »

Émilie Heymans est une plongeuse canadienne médaillée aux Jeux olympiques de 2000, de 2004, de 2008 et de 2012. Aux Jeux olympiques de Londres, en 2012, elle a écrit une page d'histoire en devenant la première athlète au Canada et première plongeuse au monde à remporter une médaille à quatre Jeux olympiques consécutifs.





Le Règlement s'applique à toutes les piscines résidentielles extérieures pouvant contenir 60 centimètres d'eau ou plus, qu'elles soient creusées, semi-creusées, hors terre ou démontables (gonflables ou autres).





s'applique à toutes les piscines résidentielles extérieures pouvant contenir 60 centimètres d'eau ou plus, qu'elles soient creusées, semi-creusées, hors terre ou démontables (gonflables ou autres). Les municipalités ont le mandat d'appliquer le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles en informant adéquatement les propriétaires des règles en vigueur, en délivrant des permis pour la réalisation de travaux d'installation, et en procédant à des inspections du parc de piscines de leur territoire.

Pour en savoir davantage sur les mesures de sécurité à respecter lors de la mise en place d'une piscine résidentielle ou pour une installation existante, visitez le www.québec.ca/piscinesrésidentielles.

