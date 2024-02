Allocution de Martin Imbleau, PDG de VIA TGF, à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain





MONTRÉAL, le 16 févr. 2024 /CNW/ - VIA HFR - VIA TGF Inc. a le plaisir d'inviter les représentants des médias à une allocution de Martin Imbleau, Président-directeur général de VIA TGF, sur le développement d'un réseau de train pour passagers, rapide, dédié et fréquent qui reliera Québec à Toronto en passant par Montréal. Cet événement en présentiel, organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, aura lieu le mardi 20 février 2024, de 11 h 30 à 13 h 45.

M. Imbleau présentera sa vision du projet, et abordera les défis du transport ferroviaire intercité et la nécessité d'une solution rapide, fiable et fréquente dans le corridor.

À la suite de sa conférence, M. Imbleau participera à une discussion avec Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Date: Mardi, 20 février 2024



Lieu: Plaza Centre-Ville (édifice EVO)

777 boulevard Robert-Bourassa

Montréal, QC

H3C 3Z7



Heure : 11:30 à 13:45



Inscription: Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence auprès

de Jean-Baptiste Portrait, conseiller, Communications et Relations médias, à [email protected] ou par téléphone au 514 669-6768.

Disponibilité média:

M. Imbleau sera disponible pour des entrevues après la discussion avec M. Leblanc

16 février 2024 à 10:00

